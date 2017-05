Serie A : L'AS Rome domine largement l'AC Milan et récupère sa deuxième place (1-4)

La Roma n’a pas fait de détails à San Siro. Dans le choc de la 35e journée de Serie A, les joueurs de Luciano Spalletti se sont largement imposés (1-4) sur la pelouse de l’AC Milan, grâce notamment au meilleur buteur du championnat Edin Dzeko, auteur d’un doublé. Plus agressifs, plus appliqués, tout simplement plus forts dans tous les domaines, les Romains profitent de ce succès pour récupérer leur 2e place aux dépens de Naples. Et empêcher le sacre mathématique de leur prochain adversaire, la Juventus Turin.

Battue le week-end dernier lors du derby de Rome par la Lazio (1-3), la « Louve » devait montrer un tout autre visage ce dimanche pour toujours rêver théoriquement au Scudetto. Mission accomplie et avec la manière. D’entrée, le jeu romain a fait mal aux Milanais, trop passifs, incapables de se montrer dangereux et de se sortir du pressing imposé par Nainggolan et ses équipiers. Les joueurs de Montella ne sont parvenus à inquiéter Szczesny qu’à deux reprises, à chaque fois par Pasalic. La première fois, le gardien polonais s’est envolé pour sortir le ballon de sa lucarne (22e). La deuxième fois, le Croate a profité d’une déviation d’Ocampos sur corner pour réduire le score de la tête (76e, 1-2). On pensait que l’AC Milan allait être relancé. C’est tout le contraire qui s’est passé.

Perotti, Dzeko et Nainggolan sortis sur blessure

Il faut dire que l’on n’a jamais senti les Milanais en mesure d’inquiéter la Roma. Le but a même surpris, malgré une possession de balle favorable (54% pour Milan). La première période des Romains laissait même craindre une rouste mémorable. Profitant des espaces offerts par la défense milanaise, la Roma s’est rapidement mise à l’abri grâce au doublé de Dzeko, buteur du droit à l’entrée de la surface (8e, 0-1), puis de la tête sur un corner de Paredes (27e, 0-2). Et avec un peu plus d’efficacité de Salah (12e, 36e, 38e) Perotti (14e, 33e) et Dzeko (21e) ou un grand Donnarumma (17e), le score aurait pu être bien plus lourd. Plus gestionnaires après la pause, les joueurs de Spalletti se sont longtemps contentés d’imposer un faux-rythme qui calmait les rares velléités milanaises.

Il a en fait fallu attendre la blessure au mollet de Nainggolan, remplacé par Grenier, et le but milanais pour voir la Roma remettre la machine en route. Précieux dans l’entrejeu, proposant beaucoup de solutions, le milieu prêté par l’OL a donné raison à son entraîneur de le privilégier à Totti. Et c’est El Shaarawy, qui avait remplacé Perotti touché à la cheville, qui a tué définitivement le suspense en profitant d’une remise de Dzeko après un coup franc pour tromper Donnaruma du droit, deux minutes après la réduction de score de Pasalic (78e, 1-3). Comme si ça n’était pas suffisant pour l’AC Milan, Paletta a été exclu pour un accrochage évident sur Salah dans la surface, offrant un penalty que s’est empressé de transformer De Rossi (87e, 1-4). Pour être sacrée, la Juve devra encore attendre. Au moins le choc du week-end suivant face à la Roma.