Serie A : L'AS Rome récupère sa deuxième place, l'Inter reprend sa marche en avant

L'AS Rome n'a pas cédé à la pression. Dimanche, les joueurs de Luciano Spalletti ont récupéré la deuxième place du championnat en allant s'imposer tranquillement et logiquement sur le terrain du relégable Crotone (2-0) lors de la 24e journée. Les Romains avaient dû laisser vendredi leur place de dauphin à Naples, victorieux Genoa (2-0) lors d'un match avancé pour permettre aux hommes de Maurizio Sarri de préparer leur rendez-vous de mercredi contre le Real Madrid en Ligue des Champions.

Avec le succès de dimanche, la Roma reprend deux points d'avance sur Naples et revient provisoirement à quatre longueurs de la Juventus. Le leader turinois jouera dimanche soir (20h45) sur la pelouse de Cagliari (15e).

A Crotone, qui reste 19e, ce sont les deux hommes forts de la Roma cette saison, le milieu Radja Nainggolan et l'attaquant Edin Dzeko, qui ont scellé la victoire. Le Belge a ouvert la marque d'une frappe précise du droit dans la surface (40e). Le Bosnien a lui tué le match en reprenant de près un centre de Salah, titulaire pour la première fois depuis son retour de la CAN (77e). Dzeko, meilleur buteur de Serie A avec 18 buts, aurait même pu faire mieux mais il a manqué un penalty en première période, sa frappe filant à côté du poteau droit de Crotone.

L'inter relève la tête

Stoppée dans sa remontée vers les sommets par la Juventus la semaine dernière, l'Inter a de son côté surmonté les suspensions de Mauro Icardi et Ivan Perisic pour battre Empoli (2-0).

La rencontre a débuté par une "panolada" des tifosi de l'Inter, qui ont agité des mouchoirs blancs pour protester contre ce qu'ils estiment être des erreurs arbitrales répétées à l'encontre de leur équipe. Le match a lui été sans histoire, avec une belle prestation d'Eder, auteur du premier but (14e) et d'une remarquable passe décisive de l'extérieur du droit sur le deuxième, signé Antonio Candreva (54e).

Les Milanais repassent à la 4e place en attendant le match entre la Lazio Rome (6e) et l'AC Milan (8e), lundi.

Eder et Joao Mario (Inter Milan).AFP

Le Torino s'en sort à l'issue d'un match fou

Bonne opération également pour l'Atalanta Bergame (5e), qui a elle aussi dépassé la Lazio en allant gagner à Palerme (1-3), avec notamment un nouveau but de son capitaine argentin "Papu" Gomez. Les Siciliens, 18es, semblent eux de plus en plus condamnés à la relégation.

Mais le gros score du jour a été enregistré à Turin où le Torino (9e) a battu Pescara (5-3). L'avant-centre du Toro Andrea Belotti a inscrit un doublé, ce qui le place en deuxième position du classement des buteurs juste derrière Dzeko (17 contre 18). Pour Pescara, dernier avec seulement neuf points, cette saison de Serie A reste un calvaire.