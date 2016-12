Serie A : L'Inter assomme la Lazio (3-0) et confirme son regain de forme

Cette fois c'est sûr, l'Inter Milan est bien de retour : en battant nettement la Lazio (3-0), mercredi lors de la 18e journée de Serie A, l'équipe de Stefano Pioli a enchaîné un troisième succès d'affilée et est revenue provisoirement à quatre points du podium.

La trêve arrive et il doit le regretter. Depuis qu'il a repris l'Inter en mains en remplacement de Frank De Boer, Pioli a un bilan remarquable avec quatre succès, un nul et une seule défaite, contre Naples.

La valeur de l'effectif milanais n'a jamais fait de doute mais il fallait parvenir à relancer un groupe perdu et en déficit de confiance. La victoire convaincante de mercredi devrait encore y contribuer.

Mais il reste beaucoup de chemin car au classement, l'Inter reste 7e, alors que la plupart des matches de la 18e journée n'ont pas encore été disputés. Mais les Nerazzurri sont revenus à quatre longueurs de Naples (3e) et de la Lazio (4e) et les places européennes redeviennent logiquement un objectif.

Icardi meilleur buteur avec 14 unités

La première période avait pourtant été compliquée pour l'Inter, sauvée à plusieurs reprises par son gardien Handanovic, décisif notamment devant Immobile (19e).

Mais les Milanais ont livré une deuxième période de haut niveau, marquée par la très belle ouverture du score signée Banega, pourtant invisible jusque-là, d'une lourde frappe dans la lucarne (54e).

Deux minutes plus tard, le capitaine Icardi doublait la mise de la tête après être passé devant son défenseur. Et à la 66e minute, l'avant-centre argentin inscrivait un doublé après une combinaison sur coup franc avec Banega. Il prend au passage la tête du classement des buteurs avec 14 buts.

Alors que la Juventus Turin, leader, et l'AC Milan (5e) sont occupés par la SuperCoupe d'Italie, qui se disputera vendredi au Qatar, la suite de cette 18e journée sera dominée jeudi par la lutte pour la deuxième place entre l'AS Rome (2e) et Naples (3e). Les Romains recevront le Chievo Vérone (10e) alors que Naples, en grande forme, ira défier la Fiorentina (8e).