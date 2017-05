Totti officialise son départ de l'AS Rome et se dit "prêt pour un nouveau challenge"

Dans un communiqué publié en italien... et en anglais sur ses comptes sociaux, Francesco Totti a mis fin à une partie du suspense concernant son avenir. Dimanche, à l'occasion de la 38e journée de Serie A opposant l'AS Roma au Genoa, "il capitano" va bien disputer son dernier match sous les couleurs de la Louve, son club de toujours.

"Il est impossible d'exprimer en quelques mots tout ce que ces couleurs ont représenté, représentent et représenteront pour moi. Pour toujours, a commencé le légendaire numéro 10 romain. Je ressens que mon amour pour le football n'est pas terminé : c'est une passion, ma passion. C'est un sentiment si profond que je ne peux imaginer arrêter de l'alimenter. Jamais."

Une dernière pige de joueur pour Totti ?

Alors que sa prolongation de contrat de l'an dernier prévoyait une reconversion de dirigeant au sein de l'AS Roma, où un contrat de six ans l'attend déjà, Francesco Totti est resté vague sur son avenir, laissant entendre qu'il pourrait encore poursuivre sa carrière de footballeur ailleurs qu'à Rome : "A partir de lundi, je suis prêt à repartir. Je suis prêt pour un nouveau défi", a-t-il lancé, sans préciser donc si ce nouveau défi se ferait sur les terrains ou en dehors.

Ces derniers jours, la presse italienne spéculait sur un possible départ de Totti en Turquie, du côté d'Antalyaspor, le club de Samuel Eto'o. Son nom a aussi été associé au Miami FC de Paolo Maldini, qui évolue dans l'antichambre de la MLS. Une seule chose est sûre pour le moment, sa longue et riche carrière de joueur à l'AS Roma prendra fin ce dimanche après 785 matches, 307 buts et d'innombrables coups d'éclat.