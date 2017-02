Transferts - Raiola prévient l'AC Milan : "Donnarumma mérite une grande équipe"

Il est le plus grand talent du football italien (mondial ?) à son poste. Majeur depuis samedi dernier, Gianluigi Donnarumma est titulaire dans les buts de l'AC Milan depuis la saison passée, mais pourrait quitter la Lombardie dans un avenir proche.

C'est du moins l'idée qu'entretient ces dernières semaines son célèbre agent Mino Raiola, bien conscient d'avoir une pépite entre les mains. Alors que l'AC Milan est sur le point de passer sous giron chinois et pointe à la 7e place du championnat italien, l'homme qui représente aussi les intérêts de Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba prend soin, dans la presse, de laisser la porte ouverte à un départ, à l'heure où le contrat de son poulain expire en juin 2018.

"Est-ce qu'il va prolonger ? Tant que je n'ai pas parlé avec les nouveaux propriétaires, je ne peux pas avoir une idée claire." a ainsi confié Mino Raiola, dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. "Est-ce qu'il mérite un grand Milan ? Non, il mérite une grande équipe. Je ne suis marié avec personne, mon job ne consiste pas à être fan d'une équipe." a-t-il prévenu. Nul doute que les futurs propriétaires chinois du Milan auront entendu le message et feront le nécessaire pour conserver leur jeune et talentueux portier le plus longtemps possible.