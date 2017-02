Un nul qui ne fait les affaires de personne entre la Lazio et le Milan (1-1)

A force de ne pas inscrire le but du break, la Lazio a fini par le payer. Malgré une grosse domination, les Biancocelesti n'ont pu faire mieux que match nul (1-1) lundi soir, face à l'AC Milan, en rencontre de clôture de la 24e journée de Série A. Un point que les Rossoneri doivent en grande partie à la performance XXL de leur gardien Donnaruma mais qui n'arrange personne dans la course à l'Europe. La Lazio reste 6e à un point de l'Inter et de l'Atalanta alors que les Milanais sont 7e, à trois unités.

Les Laziale doivent encore se demander comment ils ont pu ne pas gagner cette rencontre tant leur domination été totale. Très efficace en contre, les joueurs de Simone Inzaghi ont multiplié les situations dangereuses sur les buts milanais pendant plus de quatre-vingts minutes. Aligné en 4-3-3 avec un trio Keita-Immobile-Felipe Anderson en attaque, les Romains ont très vite pris la mesure d'une formation milanaise décimée par les suspensions (Kucka, Paletta) et les blessures (Romagnoli). Il aura toutefois fallu attendre les arrêts de jeu de la première période pour voir la Lazio enfin ouvrir le score. Le temps pour Biglia de transformer en force et sur la droite un penalty obtenu par Immobile pour une faute maladroite (mais litigieuse) de Donnaruma (1-0, 45e).

Suso, le Zorro milanais

Mais le grand homme de la rencontre, c'est bien le gardien milanais. Pas aidé par une défense très expérimental (Zapate et Gomez étaient associés dans l'axe), le jeune (17 ans) portier a longtemps repoussé l'échéance face à Keita (2e, 18e, 25e), Biglia (11e, 36e), Felipe Anderson (20e, 44e), Hoedt (28e) et Immobile (78e, 82e). Et quand ce n'était pas lui, le ballon venait flirter avec le poteau sur les tentatives d'Immobile (13e), de Felipe Anderson (53e, 76e), de Parolo (59e), de Keita (64e) et de Milinkovic (80e).

Et, à force de ne pas se mettre à l'abri, la Lazio a fini par craquer. Pourtant, les Milanais ne se sont pas souvent approchés de la surface de Strakosha, qui avait remplacé au pied levé Marchetti, absent de dernière minute. Mais, quand ils l'ont fait, cela a toujours été dangereux. Les Rossoneri auraient même pu prendre l'avantage si Ocampos, par ailleurs décevant, avait mieux géré un deux contre 1 et avait servi Deulofeu dans l'axe plutôt que de frapper et de buter sur le portier romain (29e).

Encore plus en difficulté après la pause, l'AC Milan n'a cependant jamais renoncé et le coup franc de Sosa repoussé par Strakosha (74e) aurait dû inquiéter les Laziale. Il n'en a rien été et, deux minutes après le face à face manqué par Immobile, c'est Suso qui est venu tromper le gardien gréco-albanais (84e). Jusque-là totalement transparent, l'Espagnol est sorti de sa boîte au meilleur des moments pour s'offrir un petit festival dans la surface avant d'enrouler sa frappe, "made in gaucher". De quoi offrir à l'AC Milan un précieux point dans la course à la Ligue Europa.