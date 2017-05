Vainqueur de Cagliari au San Paolo (3-1), Naples met la pression sur la Roma

La bataille pour la deuxième place est lancée en Italie. En s'imposant de manière plus que logique sur sa pelouse face à Cagliari (3-1), samedi en fin de journée, le Napoli de Maurizio Sarri a provisoirement pris la 2e place du classement et collé la pression à l'AS Rome, qui devra se reprendre face au Milan dimanche.

Fragilisée par sa défaite face à la Lazio Rome la semaine dans le Derby de Rome, la Louve en a payé les conséquences, car le Napoli, 60 points au compteur, a pris deux longueurs d'avance à trois journées du terme du championnat.

Mertens a encore illuminé le San Paolo

Pour s'offrir le droit d'y croire, les Napolitains et leur attaque de feu ont sans surprise malmené Cagliari (13e) et sa très généreuse défense, la 18e de Serie A.

Le Belge Dries Mertens a mis Naples devant dès la 2e minute avant de s'offrir un doublé (2-0, 50e) le jour de ses 30 ans. Trente ans et trente buts, comme son remarquable bilan toutes compétitions confondues cette saison avec Naples. En championnat, le Belge en est à 24, un de moins seulement que les co-meilleurs buteurs Dzeko (AS Rome) et Belotti (Torino).

Le dernier but napolitain a été inscrit par Insigne, sur une passe de... Mertens. Le petit attaquant italien réussit lui aussi une très belle saison avec 15 buts et six passes décisives en championnat. Cagliari a réduit la marque par Farias dans le temps additionnel.