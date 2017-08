Comme la Juve et Naples, la Roma gagne aussi

Les favoris sont au rendez-vous : après la Juventus Turin et Naples samedi, l'AS Rome a réussi son début de saison en Serie A en allant s'imposer dimanche (0-1) sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Les trois "gros" ont donc décroché leurs trois premiers points, mais l'impression laissée n'a pas été la même samedi et dimanche. Si la "Juve" et Naples ont été très convaincants, face il est vrai à des adversaires modestes (Cagliari et le Hellas Vérone), la Roma a de son côté peiné contre l'Atalanta, surprenante 4e la saison dernière.

Après 25 saisons en tant que joueur, Francesco Totti s'est installé en tribunes, avec son costume et sa cravate de dirigeant, aux côtés du directeur sportif Monchi. C'est de là qu'il a vu le Serbe Kolarov, l'une des recrues de l'été, inscrire le seul but du match sur un coup franc astucieusement tiré à ras de terre, pendant que le mur sautait (31e).

Le reste a été un combat, la Roma étant même sauvée par son poteau en toute fin de match sur une reprise d'Ilicic de près. Le nouvel entraîneur Eusebio Di Francesco a encore du travail et son équipe a paru loin d'être à 100% physiquement. La blessure de Bruno Peres est en outre une mauvaise nouvelle car il y a très peu de solutions au poste d'arrière droit.