Matuidi est arrivé à la Juventus, une page se tourne à Paris

La fin d’une ère. C’est aussi simple que cela. Ce mercredi, la Juventus Turin n'a cessé de communiquer sur l’arrivée de Blaise Matuidi. L'international français, qui va signer un contrat de trois ans avec un salaire estimé à 3,5 millions d’euros, a passé la première partie de sa visite médicale à Turin. Arrivé en 2011 au PSG, au moment où le club a changé de dimension, le Français va quitter Paris pour vingt millions d’euros, plus bonus, alors que son contrat se terminait en fin de saison prochaine.

Une bonne affaire financière en somme pour le club parisien qui lance son opération dégraissage en vendant l’un de ses joueurs les plus fidèles et réguliers depuis son arrivée. Sous la liquette parisienne, Matuidi a disputé près de 300 matches (295) et s’est fendu de 33 buts. Plus qu’honnête pour un joueur formé comme milieu défensif.

Le Français a réussi à résister aux différents concurrents pour devenir un joueur complet, indispensable au bon fonctionnement du PSG sous l’ère Laurent Blanc mais également avec Carlo Ancelotti. Malgré une dernière saison plus compliquée, il laissera une trace unique dans l’histoire récente du club, symbolisée par quatre titres de champions de France (2013, 2014, 2015, 2016), quatre Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017) et trois Coupes de France (2015, 2016, 2017).

Un risque à un an de la Coupe du Monde

Mais l’aventure PSG devait se terminer. Des deux côtés. Plus forcément désiré par Unai Emery qui lui préférait Adrien Rabiot, Blaise Matuidi ne pouvait pas prendre le risque d’une saison blanche sous peine de perdre son statut en Bleu à quelques encablures du Mondial alors que N’Golo Kanté pousse dans son dos pour intégrer le onze départ.

Mais en signant à Turin, "Blaisou" prend un risque important, dans un des plus grands clubs européens où la concurrence fera rage également. Pjanic, Marchisio, Khedira, Pjaca voire Asamoah seront autant d’obstacles à passer pour gratter du temps de jeu auprès de Max Allegri.

A 30 ans, Matuidi tente le pari de s’exiler. Moqué parfois sur les réseaux sociaux pour sa gestuelle particulière mais également adoré par les supporters parisiens pour son engagement constant sur et en dehors des terrains pour le PSG, Matuidi va manquer. A lui de laisser la même empreinte du côté de Turin.