Les joueurs votent-ils n’importe comment pour les trophées UNFP ? Revivez la Stream Team

Côté cadeaux, on vous offre 6 places pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone, samedi au Parc des Princes (17 heures). Il vous suffit de partager l’émission. Et 2 exemplaires d'"Arsène Wenger, 20 ans dans les coulisses d’Arsenal", de John Cross, aux éditions Talent Sport. Il faudra répondre à notre quiz en fin d'émission.