Le titre confirmé pour l'Olympiakos, l'appel du PAOK Salonique rejeté

A l'issue de la 30e et dernière journée, l'Olympiakos possède 6 points d'avance sur le PAOK et est donc champion. Une ultime décision a été prise lundi en ce sens par le Comité directeur de la Super ligue par neuf voix pour et trois voix contre. Des incidents avaient entouré la demi-finale de la Coupe de Grèce Olympiakos-AEK Athènes, mi-avril. Le club du Pirée avait perdu à domicile 2-1 en match aller.

Il s'agissait d'un moindre mal pour Olympiakos qui risquait de perdre jusqu'à six points dans cette affaire et son 44e titre de champion de Grèce acquis lors de la 29e et avant-dernière journée. Ce nouveau titre a d'ailleurs été fêté dignement dimanche par des milliers de supporters. Le PAOK Salonique, alors deuxième du Championnat à six points d'Olympiakos, mais bénéficiant d'une meilleure différence de buts particulière, avait décidé de faire appel de cette décision.

En outre, suite à l'appel d'Olympiakos, son amende a été réduite à 95.000 euros et le nombre de match à domicile à huis clos réduit à un au lieu de quatre. Samedi, de violents affrontements entre des centaines de supporters de l'AEK Athènes et du PAOK Salonique ont éclaté deux heures avant la finale de la Coupe de football de Grèce à Volos (centre). Des dizaines de personnes ont dû être transférées à l'hôpital de Volos, selon la télévision publique Ert.