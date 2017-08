Le Real Madrid bat encore le Barça et s'offre la Supercoupe d'Espagne

La razzia continue pour le Real Madrid ! Les joueurs de Zinedine Zidane ont décroché, ce mercredi face au FC Barcelone (2-0), leur deuxième titre de la saison en... trois matches disputés. Après la Supercoupe d'Europe soulevée aux dépens de Manchester United la semaine dernière (2-1), c'est la Supercoupe d'Espagne que le club merengue s'est adjugé, pour la dixième fois de son histoire (contre douze pour le Barça). Un succès qui porte une nouvelle fois l'empreinte de l'entraîneur français Zinedine Zidane, vainqueur de son septième titre en un an et demi.

Et à la vue de la classe d'écart entre les deux formations sur les deux matches, on se dit que cette double confrontation d'avant-saison pourrait bien être annonciatrice du rapport de force de l'exercice à venir entre les deux éternels rivaux. Alignés dans un 3-5-2 inédit, les Barcelonais ont paru méconnaissables, en difficulté collectivement. Les joueurs d'Ernesto Valverde n'ont même pas eu le temps de tester pleinement leur nouvelle disposition que Marco Asensio, déjà buteur sur une lourde frappe à l'aller, propulsait une nouvelle mine sous la barre de Ter Stegen (4e) et douchait quasi-définitivement les espoirs catalans de "remontada".

Le Barça orphelin de Neymar

Derrière, le Real Madrid a déroulé et doublé la mise fort logiquement, à l'issue d'un superbe déplacement de Karim Benzema, lequel est parfaitement passé devant Samuel Umtiti avant de conclure du gauche à bout portant (39e). A l'orgueil, les Catalans ont bien tenté de revenir dans le match mais cela manquait clairement d'inspiration et de justesse. Le départ de Neymar, sans surprise, plombe l'animation offensive blaugrana. Lionel Messi et Luis Suarez, les deux rescapés de la MSN, ont bien tenté de remettre le Barça dans la partie mais la malchance est aussi venue s'inviter avec une frappe chacun sur le montant de Navas (53e, 70e), une nouvelle fois auteur d'un bon match.

Seul avantage de cette double confrontation pour le Barça : il connaît déjà ses limites et la nécessité de recruter, notamment pour remplacer Neymar. Les arrivées potentielles d'Ousmane Dembélé ou Philippe Coutinho permettraient sans doute aux Catalans de réduire l'écart avec le Real Madrid... et surtout de faire du bien au moral miné des joueurs, lesquels, à l'image de Sergio Busquets, réclament publiquement des renforts. Le Barça a du pain sur la planche avant la reprise de la Liga dimanche. Et il est prévenu : le Real Madrid est déjà prêt.