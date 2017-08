Un but magnifique et une expulsion : les 2 minutes "montagnes russes" de Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'était pas aligné d'entrée par Zinedine Zidane face au Barça mais il a, comme souvent, laissé son empreinte sur la victoire du Real Madrid chez le Barça (1-3), dimanche soir. Vingt minutes après son entrée en jeu, le Portugais a redonné l'avantage aux Merengue d'une frappe sublime venue conclure un contre éclair.

Pour célébrer son but, Ronaldo a enlevé son maillot afin de l'exhiber fièrement au public catalan ce qui lui a valu un carton jaune. Mal lui en a pris puisque, deux minutes plus tard, il a repris un avertissement pour simulation suite à un duel avec Umtiti où il a fini au sol. Résultat une expulsion et une poussette gratuite pour l'arbitre.