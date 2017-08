VIDEO - Un missile d'Asensio et une belle inspiration de Benzema ont achevé les Barcelonais

Pas de Cristiano Ronaldo, pas de problème pour le Real Madrid ! D'autres se chargent d'alimenter la marque et de belle manière à l'image de Marco Asensio.

Idéalement lancé par ce but sublime de son nouveau tireur d'élite, le Real Madrid a ensuite pu compter sur Karim Benzema pour enfoncer le clou. Un but également magnifique pour l'instinct et le contrôle du Français.