Zidane au Real Madrid, c'est un trophée toutes les… 13 rencontres !

Cette Supercoupe d'Espagne gagnée au cœur du mois d'août n'est pas le trophée le plus prestigieux remporté par Zinedine Zidane depuis qu'il a pris les rênes du Real Madrid. Ce nouveau trophée sera sans aucun doute oubliée plus vite que son doublé en Ligue des champions. Mais, outre le plaisir qu'il a apporté aux supporters madrilènes - heureux de voir les leurs vaincre deux fois le Barça avec la manière -, il façonne encore un peu plus la légende de l'entraîneur français. Nommé en janvier 2016, Zizou a, un peu plus d'un an et demi plus tard, collecté sept titres, dont deux C1 et une Liga. Exceptionnel.

Novice sur le banc d'une équipe professionnelle au moment de sa nomination, Zidane a déjà un palmarès d'entraîneur long comme le bras. Et ce septième titre le place à égalité avec un certain Vicente del Bosque (sept titres également) qui, lui, a entraîné le Real Madrid sur plusieurs périodes, et notamment entre 1999 et 2003. L’ancien meneur de jeu des Bleus brûle toutes les étapes et avec ses sept trophées en 20 mois, il a ramené un titre à Madrid tous les… 13 matches. "Nous sommes dans un cercle vertueux", a commenté Carvajal après la victoire mercredi face au Barça. Cela se confirme dans tous les chiffres.

" On termine un cycle "

Devant Zidane, il ne reste que Miguel Munoz, entraîneur le plus titré de l'histoire du club et à la tête de la Casa Blanca de 1959 à 1974. Si le Français continue sur son rythme effréné, il pourrait rejoindre rapidement son prédécesseur. Surtout qu'il n'a pas perdu la moindre finale depuis ses débuts. Et seules deux compétitions qu'il a jouées lui ont pour le moment échappé : la Liga 2016, lors de laquelle il n’a dirigé le Real que pendant une demi-saison, et la Coupe du Roi 2017, avec une élimination surprise par le Celta Vigo en quart de finale.

Difficile d’éviter les superlatifs. Ce que Zidane réalise depuis un peu plus d'un an et demi avec le Real Madrid n'incite pas vraiment à garder la tête froide. Lui garde les idées bien claires et a sobrement commenté la nouveau sacre de son équipe en conférence de presse : "Je suis heureux, j'aime ce que je fais. Et, forcément, gagner sept titres avec ces joueurs, c'est fabuleux". Avant, bien entendu, de se projeter vers la suite : "On termine un cycle, et maintenant on en rouvre un, avec quatre trophées en jeu. On va essayer de faire le maximum. Ça va être compliqué mais on va se battre jusqu'à la fin." On veut bien croire Zidane sur parole.