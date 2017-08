Zidane "contrarié" par la lourde sanction infligée à Cristiano Ronaldo

Zinédine Zidane ne s'est pas privé de livrer son sentiment. Mardi, l'entraîneur du Real Madrid est revenu en conférence de presse sur le carton rouge adressé dimanche à Cristiano Ronaldo lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne, remporté par son équipe face au Barça au Camp Nou (1-3). "Je suis contrarié, il est contrarié et tout le monde aussi, parce qu'au final pour très peu de choses, ça fait lourd pour lui", a lancé Zidane à la veille du match retour, mercredi à Santiago-Bernabeu (23h00).

Zidane a souligné que son attaquant-vedette vivait mal cette situation: "Il veut jouer et quand il ne joue pas, il n'est pas content", a souligné le technicien français, visiblement agacé. "Je montre ce que je ressens après avoir revu le match, c'est normal, pourquoi je ne serais pas contrarié ? Je ne vais pas parler de l'arbitre, c'est un travail difficile, compliqué. Je peux me tromper, mais cinq matches après ce qu'il s'est passé, c'est beaucoup", a asséné Zidane, disant espérer que le comité d'appel de la Fédération espagnole (RFEF) allège cette sanction.

Ronaldo a été exclu à la 83e minute de jeu lors du match aller après avoir écopé d'un carton jaune pour avoir enlevé son maillot en célébrant son but (80e), puis d'un second avertissement discutable pour simulation dans la surface. Incrédule, Ronaldo a poussé dans le dos l'arbitre avant de quitter la pelouse et la RFEF lui a infligé lundi cinq matches de suspension: un pour l'exclusion, et quatre pour son geste à l'encontre de l'arbitre. Le buteur-vedette du Real devrait ainsi rater, en plus du match retour mercredi au stade Santiago-Bernabeu, les rencontres de championnat contre le Deportivo La Corogne, Valence, Levante et la Real Sociedad.