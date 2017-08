MANCHESTER UNITED - Paul Pogba, la liberté d'être à la hauteur

Il y a un an, Paul Pogba devenait le joueur le plus cher de l'histoire et les petits malins cherchant à rationnaliser l'argent du football s'interrogeaient sur la viabilité d'un tel transfert. Depuis, le Paris Saint-Germain a déplacé tous les curseurs en pulvérisant la clause libératoire de Neymar et les débats de comptoir questionnant la valeur sportive de "La Pioche" ont été dissipés. Pourtant, c'est précisément à l'entame de cette nouvelle saison, lancée par une confrontation de prestige entre Manchester United et le Real Madrid en Supercoupe d'Europe qu'ils mériteraient d'être relancés. Désormais, l'international français (47 sélections) a tout pour effacer les doutes.

Paul Pogba et Romelu Lukaku, les complices de Manchester UnitedGetty Images

En mai dernier, à l'heure de faire les bilans, José Mourinho avait émis un souhait. "J'espère que cet été, Pogba ne sera plus le joueur le plus cher de l'histoire et que la pression ira sur quelqu'un d'autre. Je crois que le problème pour lui a été l'étiquette, le prix collé sur son dos avec ce transfert. S'il avait été moitié moins élevé, tout le monde aurait dit : 'quelle recrue fantastique !'", avait lâché le manager des Red Devils. Et le Portugais avait bien plusieurs arguments à avancer pour donner du poids à son propos, Pogba ayant été décisif en finale de Ligue Europa et précieux à plus d'un titre, de la récupération ou à la relance, pour l'équilibre mancunien. "Mais tout le monde attend des performances, en lien avec l'incroyable montant du transfert, et tout cela entraîne de la pression et des analyses qui, parfois, ne sont pas justes", avait précisé Mourinho.

Lukaku et... Matic pour rehausser son rendement

Pour y répondre, Pogba devra être plus impliqué dans le jeu offensif de son équipe, à l'heure où la reconnaissance des grands joueurs se lit, à tort ou à raison, dans les statistiques. Le recrutement des Red Devils a aussi été orienté dans cette optique. Romelu Lukaku a été attiré pour enfiler les buts et entraîner son grand ami dans une spirale fructueuse. "Je suis l'eau et Paul est le feu", avait maladroitement confié "Big Rom" pour tenter de justifier une complémentarité qu'ils ne cessent de mettre en avant, à chacune de leurs interviews, en attendant de la mettre en exergue sur un terrain de football. Lors de la tournée américaine de United, José Mourinho avait d'ailleurs accordé un temps de jeu considérable aux deux complices, probablement pour affiner leurs automatismes. Ils avaient été les seuls Red Devils à disputer l'intégralité de la rencontre face à Manchester City, remportée (2-0) grâce, notamment, à un but de l'attaquant belge.

L'arrivée de Nemanja Matic pourrait aussi jouer un rôle majeur pour la progression de Pogba. Le Serbe, véritable milieu défensif, débarque pour libérer l'ancien Havrais des tâches ingrates et rien d'autre : "Matic est un joueur de Manchester United et un joueur de José Mourinho. Il représente tout ce que nous rechercherons chez un footballeur : loyauté, consistance, ambition, altruisme", s'était réjoui, le jour de l'officialisation, le technicien portugais. Dans un coin de sa tête, l'ex "Special One" avait déjà étudié une reformulation de son milieu de terrain, en plaçant l'ancien Blue devant la défense pour permettre à Pogba et Herrera d'évoluer plus haut sur le pré, leur offrant plus de liberté. Celle dont le Français jouissait à la Juventus Turin, où il a explosé, et qui lui aurait peut-être permis d'étouffer les débats. Ce n'est que partie remise.