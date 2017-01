The Best : Ronaldo pour le doublé face à Griezmann et Messi, Zidane pour la reconnaissance

Il ne faut pas s’y tromper, la star de Zurich ce lundi ne sera pas Eva Longoria. L’actrice américaine, choisie pour animer le gala annuel de la FIFA, devrait vraisemblablement laisser la place à Cristiano Ronaldo dont le sacre pour le titre de meilleur joueur de l’année ne fait que peu de doutes, notamment pour la presse madrilène.

Elu Ballon d’Or le 13 décembre dernier, CR7 devrait être nommé "The Best" du nom du nouveau trophée choisi par la FIFA après avoir divorcé de France Football avec qui il remettait le Ballon d’Or depuis 2010. Si Lionel Messi et Antoine Griezmann - finalistes - devraient encore recevoir quelques voix des capitaines et des sélectionneurs nationaux, le sacre du Portugais devrait être confirmé par le vote des fans, qui ont pu donner leur avis en ligne.

Messi et RonaldoPanoramic

Zidane pour le meilleur entraîneur ?

Outre le " Best FIFA Men's Player", d'autres distinctions seront remises : comme l'entraîneur de l'année, ainsi que la joueuse de l'année et l'entraîneur de l’année d’une équipe féminine. Et pour le coach de l’année, Zinedine Zidane fait bel et bien parti des favoris même s’il s’en défend.

Enfin, un onze type très attendu sera également dévoilé. Selon Marca, elle devrait prendre une couleur très madrilène. Avec CR7 en tête de gondole. En toute logique.