Cristiano Ronaldo élu joueur de l'année par la FIFA

Ce n'est pas l'absence des Barcelonais, restés en Catalogne pour préparer leur 8e retour de Coupe du Roi face à Bilbao qui a gâché le début de soirée de Cristiano Ronaldo. Vraiment pas. Le Portugais ne s'est pas dépareillé de son large sourire lorsque Gianni Infantino a ouvert l'enveloppe et révélé ce que tout le monde imaginait sans peine : CR7 est le joueur de l'année, élu par le panel de fans, sélectionneurs, capitaines et journalistes qui ont pris part au scrutin organisé par la FIFA.

Un mois après avoir soulevé le quatrième Ballon d'Or de sa carrière, le Madrilène a donc ajouté à son palmarès un deuxième titre de joueur de l'année, après avoir triomphé en 2008 (ndlr : entre 2010 et 2015, la FIFA et France Football décernaient le même trophée, le Ballon d'Or).

2016, année au plus que parfait

Cristiano Ronaldo (34,4% des votes) devance les deux joueurs qu'il dominait déjà au Ballon d'Or, à savoir son rival de toujours (ou presque), Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann. Ce dernier devra au moins attendre une année supplémentaire avant de succéder à Zinédine Zidane, récompensé à trois reprises (1998, 2000 et 2003).

L'année 2016 de Cristiano Ronaldo a été remarquable à (dans) tous les sens du terme. Le Portugais du Real Madrid a remporté les deux titres les plus importants, le Championnat d'Europe des Nations avec sa sélection et la Ligue des champions avec son club. Ajoutez à cela une Supercoupe d'Europe, un Mondial des Clubs et des statistiques toujours aussi impressionnantes puisqu'en 2016 le numéro 7 a passé la barre des 50 buts inscrits pour la sixième année consécutive. Remarquable. Et même un peu plus que cela.

Vidéo - Le sacre de Ronaldo en images 00:55

Lionel Messi (26,4% des votes) et Antoine Griezmann (7,5%) terminent respectivement 2e et 3e, soit le même ordre qu'au Ballon d'Or. Par le passé, la FIFA et le Ballon d'Or avaient parfois accouché de lauréats et de podiums différents. L'année de leur indépendance retrouvée, les deux ont fait cause commune et sacré le même roi. Sans discussion possible.