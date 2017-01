The Best - Qui sera le le joueur FIFA de l'année ? Suivez la cérémonie EN DIRECT

Regardez cet événement sur Eurosport Player

19h25 : Claudio Ranieri est élu

C'est Claudio Ranieri qui a été élu meilleur entraîneur de l'année. L'Italien a mené Leicester sur le toit d'Angleterre malgré des moyens restreints par rapport aux autres géants du pays. "Le simple fait d'être là et d'être avec ces légendes, ça me rend dingue" a expliqué El Mister en recevant son trophée.

19h23 : Entraîneur de l'année

L'heure de vérité arrive pour Zinedine Zidane. Le trophée de l'entraîneur de l'année va être remis dans un instant par Diego Armando Maradona.

19h18 : Hommage à Chapecoense

Dans un clip retraçant le parcours de l'équipe brésilienne, la FIFA a rendu hommage à Chapecoense, l'équipe brésilienne décimée par un crash d'avion. Le président de l'Atlético Nacional, finaliste prévu du club brésilien lors de la Copa Sudamericana, a reçu le prix du fair-play pour avoir organisé une cérémonie d'hommage pour les défunts.

Vidéo - De la Série D brésilienne à la finale de la Copa Sudamerica : Chapecoense vivait une période faste 00:44

19h13 : Présentation des finalistes

Les présentations des différents nommés dans chaque catégorie continue d'être dévoilées. Pour rappel, les trois finalistes sont Lionel Messi, Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo. Les trois joueurs répondent notamment aux questions d'Eva Longoria.

Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Leo MessiEurosport

19h09 : Pendant ce temps-là...

La twittosphère française continue de s'enfllamer à propos de l'absence d'Antoine Griezmann du 11 de l'année. Même Nicolas Batum...

19h05 : Silvia Neid, entraîneur féminine de l'année

La coach d'une équipe féminine de l'année est Silvia Neid, la sélectionneur de l'Allemagne. Les Allemandes ont gagné les JO en 2016 à Rio.

18h54 : Liverpool et Dortmund à l'honneur

Les deux clubs ont remporté le prix des supporters. En quart de finale de la Ligue Europa, leur "Never walk alone" commun avait ému le monde entier.

18h50 : Griezmann n'est pas dans le onze

Antoine Griezmann, présent parmi les trois finalistes du Ballon d'Or, n'est pas présent dans l'équipe de l'année. Une bizarrerie.

18h40 : C'est l'heure de découvrir le onze de l'année !

Neuer - Alves, Pique, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Suarez, Ronaldo

18h38 : Votez pour le plus beau but de l'année

Tous les votes ne sont pas fermés. Vous pouvez encore voter ici pour le plus beau but de l'année à savoir le Puskás Award. Les trois finalistes sont Marlone (Corinthians), Daniuska Rodriguez (Venezuela/football féminin) et Mohd Faiz Subri.

18h35 : Eva Longoria lance la cérémonie

C'est la présentatrice de choc de ce gala. La star d'Hollywood, Eva Longoria, est aux commandes de la cérémonie.

Eva Longoria présentera The Best, la cérémonie organisée par la FIFA.Eurosport

18h30 : Tout le gratin est arrivé

Tous les invités de marque ont déjà pris place dans la salle de Zurich où se déroulera la cérémonie. Costumes de rigueur pour les hommes, robes pour les femmes et des photos glamour à souhait sur le tapis rouge. Seuls absents de marque, les joueurs du FC Barcelone ont décidé de ne pas se rendre en Suisse pour préparer au mieux leur match de Coupe prévu mercredi contre Bilbao. Le grand favori, Cristiano Ronaldo, est évidemment présent.

18h28 : Bienvenue

Bonsoir et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre le gala FIFA qui va désigner le vainqueur du prix "The Best" à savoir le joueur FIFA de l'année.