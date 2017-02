Tirage au sort - Ligue Europa - Derrière Man United et l'AS Rome, la route est dégagée pour l'OL

"Je préfère un tirage comme Lyon avec un déplacement de deux heures. Ce serait bien." José Mourinho a fait son choix pour le 8e de finale de la Ligue Europa, mais il n'est pas certain que le souhait soit partagé par l'Olympique Lyonnais. Les Gones auraient tout intérêt à retrouver le plus tard possible l'immense favori de la compétition, Manchester United, qui a dévoré son voisin stéphanois en 16e (3-0, 0-1). L'AS Rome est l'autre équipe à éviter pour Lyon. La démonstration des Italiens à Villarreal (0-4) rappelle à quel point les dauphins de la Juventus Turin en Serie A sont menaçants.

Pour le reste, les hommes de Bruno Genesio, qui visent la victoire finale, n'ont rien à craindre de personne lors du tirage au sort des 8es de finale, qui se déroulera ce vendredi, à 13h00. Les sorties de route prématurées de Tottenham, du Zenit Saint-Pétersbourg, de la Fiorentina, du Shakhtar Donetsk ou de l'Athletic Bilbao lui ont même dégagé la route.

Mauvais souvenirs face à La Gantoise

Bien sûr, il faudra se méfier de l'ambiance électrique d'Istanbul en cas de déplacement sur la pelouse du Besiktas. Ou de La Gantoise, qui n'a pas laissé que des bons souvenirs à Lyon (1-1 et défaite 1-2 l'an passé en Ligue des champions). Mais 13 des 15 adversaires proposés en 8es semblent tout à fait à la portée des Lyonnais. Ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que le sort ne sourit pas à José Mourinho.