Tolisso, Coutinho, Vardy : les 9 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

L'Inter Milan insiste pour Tolisso...

La révolution est en marche à l'Inter Milan, où les nouveaux propriétaires chinois ont viré leur entraîneur Stefano Pioli avant de nommer Walter Sabatini au poste de coordinateur technique. Selon La Gazzetta dello Sport, l'Inter rêve d'attirer Antonio Conte cet été et est prête à lui offrir un contrat de 70 millions d'euros sur cinq ans, ainsi que d'énormes moyens pour recruter. L'une des pistes de ce nouvel Inter se nommerait ainsi Corentin Tolisso, le milieu de l'OL. Le quotidien au papier rose assure que la Juventus a abandonné ce dossier et que l'Inter en fait une priorité au milieu.

Notre avis : Rapatrier Conte sera très difficile pour l'Inter. Concernant Tolisso, on le voit plus quitter l'OL pour un club qui joue la prochaine Ligue des champions.

Corentin Tolisso (Olympique lyonnais)Getty Images

... et pourrait échanger Kondogbia avec Krychowiak

Autre opération mercato évoquée par La Gazzetta dello Sport, une possible arrivée à l'Inter de Krychowiak, qui ne s'est pas imposé au PSG. Le média italien suggère l'idée d'un échange entre le Polonais et Geoffrey Kondogbia, pour qui le PSG aurait manifesté "un discret intérêt". Le journal transalpin pense toutefois que Paris devrait sortir le chéquier afin qu'une telle opération voit le jour, en plus du simple échange entre les deux joueurs.

Notre avis : Kondogbia contre Krychowiak, le PSG n'y perdrait pas au change. Mais on voit mal le PSG payer une indemnité, en plus de l'échange.

Rami calme le jeu avec l'OM

Il a lui-même allumé la mèche dimanche dernier en déclarant sur le plateau de beIN Sports que l'OM était intéressé par ses services et que le projet marseillais lui plaisait. Conscient sans doute d'avoir été un peu trop bavard, Adil Rami a calmé le jeu sur son compte Instagram en réaffirmant son attachement au FC Séville, tout en confirmant (maladroitement ?) des contacts avec l'OM : "Ce n'est pas parce qu'on est en contact avec un club qu'on va y signer", a-t-il ainsi écrit, lui à qui il reste deux ans de contrat en Andalousie.

Notre avis : Il correspond parfaitement au profil recherché par l'OM et connaît en plus très bien Rudi Garcia. On ne serait pas étonné de le voir débarquer à Marseille.

Rafinha et André Gomes sur le départ de Barcelone ?

Le quotidien Mundo Deportivo s'intéresse ce jeudi aux situations de Rafinha et André Gomes. Le premier a toujours répondu présent cette saison quand Luis Enrique a fait appel à lui, mais aspire à jouer plus à un an du Mondial. Un transfert en Premier League ou un prêt au Brésil (Flamengo) sont évoqués. Concernant le milieu portugais, recruté l'été dernier pour 35 millions d'euros (plus des bonus), ce dernier a globalement déçu au Barça. En interne, les dirigeants hésiteraient entre le vendre dès cet été en cas de bonne offre ou le garder au moins une saison supplémentaire dans l'espoir qu'il s'impose.

Notre avis : Le nouvel entraîneur barcelonais aura son mot à dire dans ces deux dossiers, mais le milieu de terrain sera sans doute un secteur de jeu qui va évoluer au Barça cet été.

Simeone voudrait Vardy à l'Atlético Madrid

Eliminé mercredi soir de la Ligue des champions, l'Atlético Madrid a pu mesurer certaines de ses limites, notamment offensivement. Alors que Fernando Torres n'est plus tout jeune, qu'Antoine Griezmann est très courtisé et que Kevin Gameiro n'a pas toujours répondu présent, l'arrivée d'un voire deux attaquants cet été à Madrid n'est pas à exclure. Outre la piste Lacazette, The Independent croit savoir que Diego Simeone a flashé sur Jamie Vardy, qui pourrait quitter Leicester City cet été. En attendant de connaître la décision du TAS concernant leur interdiction de recrutement, les Colchoneros lorgnent aussi Alexis Sanchez, Edinson Cavani et Alvaro Morata selon le média anglais.

Notre avis : Les joueurs anglais s'exportent très peu. Si Vardy quitte les Foxes, ça sera sans doute pour rester en Premier League. La piste Lacazette est crédible, celle menant à Cavani est à oublier depuis sa prolongation tandis que la concurrence semble trop rude pour Sanchez et Morata.

Jamie VardyGetty Images

Benitez veut recruter à Manchester City...

Promu en Premier League, Newcastle a confirmé Rafael Benitez dans ses fonctions pour la saison prochaine, après une réunion entre les propriétaires du club et l'entraîneur espagnol mercredi. Selon la presse anglaise, Benitez a notamment obtenu la garantie de pouvoir disposer d'une enveloppe conséquente pour recruter cet été (entre 82 et 118 millions d'euros selon les sources). Le Daily Mail rapporte ainsi que les Magpies visent deux joueurs de Manchester City : Fernando (peu utilisé par Guardiola) et le Français Eliaquim Mangala, prêté avec option d'achat cette saison à Valence, où il est titulaire.

Notre avis : Guardiola ne compte pas sur Fernando et il y a peu de chance que Valence lève l'option de Mangala (estimée à 18 millions). Possible donc de voir ces deux-là à Newcastle la saison prochaine.

... où Guardiola pense à Victor Valdes

Willy Caballero en fin de contrat au 30 juin, Joe Hart probablement pas conservé après son retour de prêt du Torino et Claudio Bravo décevant depuis son arrivée, Manchester City va animer le marché des gardiens cet été, à n'en pas douter. Selon ESPN, Pep Guardiola penserait à enrôler un certain Victor Valdés, pressenti pour ne pas rester à Middlesbrough, qui vient d'être relégué en Championship.

Notre avis : Valdés connaît bien Guardiola et ferait une parfaite doublure de Bravo, ou d'un autre gardien.

West Ham pense aussi à Zabaleta

Les Hammers sont décidément très attentifs à ce qu'il se passe du côté de Manchester City. En plus de Yaya Touré, West Ham aimerait ainsi selon le Sun récupérer Pablo Zabaleta cet été, lui qui arrive aussi en fin de contrat au 30 juin. Âgé de 32 ans, le latéral droit argentin se verrait offrir un contrat de deux ans par le club londonien, avec un confortable salaire de 118 000 euros par semaine.

Notre avis : S'il souhaite rester en Angleterre, Zabaleta ne sera pas insensible à cette offre de West Ham.

Liverpool s'accroche à Coutinho

Le quotidien Sport fait de nouveau sa Une sur Coutinho ce jeudi, expliquant que le vestiaire du Barça, Neymar en tête, verrait d'un très bon oeil l'arrivée du milieu offensif brésilien de Liverpool. Mais les Reds ne l'entendent évidemment pas de cette oreille, eux qui ont prolongé en janvier dernier leur starlette jusqu'en 2022. "Quand a-t-il signé un nouveau contrat ?", a ainsi demandé ironiquement Jürgen Klopp aux journalistes anglais ce jeudi.

"Ce serait donc une bonne idée de le vendre... avec une clause à 473 millions d'euros !" a ensuite plaisanté l'Allemand, avant d'ajouter : "Ce que les propriétaires du club disent, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de vendre qui que ce soit, si nous ne le voulons pas. Nous voulons ajouter du sang neuf et personne ne nous quittera sans notre consentement, donc je suis complètement tranquille sur ce sujet."