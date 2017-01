Tolisso, Griezmann, Ghezzal : les 14 infos mercato qui vous ont échappé samedi

La Juve repense fortement à Tolisso pour remplacer Lemina

Suivi depuis plusieurs mois par les dirigeants turinois, Corentin Tolisso pourrait prochainement voir les choses s'accélérer selon la Gazzetta dello Sport. La Juventus attend de connaître la durée de l'indisponibilité de Mario Lemina qui s'est blessé à la CAN avec le Gabon pour s'activer dans le recrutement d'un nouveau milieu de terrain. Le Lyonnais serait alors la priorité de la Vieille Dame qui suit aussi Luiz Gustavo de Wolfsburg et Emre Can de Liverpool.

Notre avis : Malgré l'intérêt prononcé de la Juve, Lyon ne lâchera pas son joueur cet hiver.

West Ham ne cédera pas Payet au rabais

Les dirigeants de West Ham mettent la pression sur leurs homologues marseillais. Plus ou moins forcés de laisser partir Dimitri Payet, les Hammers en demandent 35 millions d'euros alors que l'OM n'est pas disposé à dépenser plus de 29 millions. "Ils doivent savoir que Payet possède les qualités pour jouer au Real Madrid, nous ne le braderons pas", a assuré Karren Brady, vice-présidente de West Ham.

Notre avis : L'affaire avance tout doucement et devrait se conclure avec un petit effort de l'OM.

Raiola vise très haut pour Donnarumma

L'agent star n'a peur de rien et demande une véritable fortune à l'AC Milan s'il veut voir le jeune gardien prolonger son contrat chez les Rossoneri. Selon The Sun, Mino Raiola exige un salaire de près de 800.000 euros par mois pour le portier de 17 ans. Les dirigeants milanais ne seraient pas prêts à payer un tel salaire ce qui pourrait profiter à la Juve qui suit le joueur de près tout comme plusieurs clubs anglais.

Notre avis : Donnarumma et son agent doivent revoir leurs prétentions à la baisse pour laisser le joueur grandir sereinement.

Les Monégasques envoient Corentin Jean à Toulouse

Les deux clubs n'ont encore rien annoncé, l'intéressé non plus mais ses coéquipiers s'en sont chargés. Benjamin Mendy a posté une photo et un commentaire souhaitant "Bonne chance à Corentin Jean avec Toulouse". Kylian Mbappé a également publié une photo. Jean finira donc la saison en prêt du côté du TFC.

Notre avis : Corentin Jean avait besoin de temps de jeu et va renforcer l'attaque toulousaine.

Townsend veut retourner à Newcastle

The Guardian relate la curieuse envie d'Andros Townsend de repartir chez les Magpies. Acheté cet été par Crystal Palace à Newcastle contre 15 millions d'euros, le joueur a disputé 20 matches de Premier League dont 17 comme titulaire mais il souhaite déjà retrouver son ancien club qui le courtise en ce moment. Crystal Palace n'est pas contre un départ mais mise sur un transfert dès cet hiver et non un prêt comme le veulent les Magpies.

Notre avis : Un choix curieux même si Newcastle devrait retrouver la Premier League la saison prochaine et des moyens conséquents.

Chelsea entre dans la course pour Nelson Semedo

Les grands d'Europe se battent pour recruter le milieu de terrain du Benfica. D'après A Bola, Chelsea vient concurrencer Manchester United et le Bayern Munich pour s'offrir Nelson Semedo. Les Aigles demandent pas moins de 40 millions d'euros pour le Portugais de 23 ans qui a disputé 17 matches de championnat cette saison.

Notre avis : Benfica est gourmand mais aurait tort de ne pas faire monter les enchères.

Nelson Semedo (Benfica)AFP

L'Atlético ne compte pas laisser partir Griezmann

Les Colchoneros haussent le ton pour conserver leur star française. José Mourinho et Manchester United font le forcing pour s'offrir l'international tricolore l'été prochain mais le président madrilène Enrique Cerezo ne veut pas vendre son joueur. "Il y a beaucoup d’offres, a reconnu le dirigeant. Je ne sais pas dans quelle mesure Manchester United est intéressé. Ce que je peux dire c’est que Griezmann sera un joueur de l’Atlético Madrid pour encore beaucoup de temps".

Notre avis : Malgré les propos de son président, Griezmann a de grandes chances de quitter les Colchoneros l'été prochain.

Antoine Griezmann von Atlético MadridAFP

Arsenal se positionne sur Ghezzal

Rachid Ghezzal pourra tranquillement faire son choix en fin de saison. Le contrat du joueur arrive à son terme en juin et le Lyonnais qui dispute actuellement la CAN avec l'Algérie est très convoité. L'OL aimerait le prolonger, Monaco et Everton sont aussi sur le coup et Arsenal entre dans la partie selon The Sun. Les Gunners auraient même déjà pris contact avec les représentants du joueur.

Notre avis : Arsenal apparait comme une destination de premier ordre pour le Lyonnais.

Rachid Ghezzal (OL)Panoramic

L'OM vise Pépé

Selon L'Equipe du jour, l'Olympique de Marseille est fortement intéressé par l'Angevin Nicolas Pépé. Alors que Lyon s'était, un temps, montré séduit et avait même formulé une offre pour l'attaquant du SCO, ce sont désormais l'OM et son directeur sportif Andoni Zubizaretta qui suivent le joueur de près. Le dirigeant espagnol a rencontré les agents de Pépé mais n'a pas encore fait d'offre. Lille est également sur les rangs pour recruter le joueur de 21 ans pour qui le SCO demande 10 millions d'euros.

Notre avis : Pépé serait une bonne recrue mais l'OM doit aussi régler le cas Payet.

Nicolas Pépé (Angers) exhulte après son but à RennesAFP

Kluivert veut Alli et Lallana

Le directeur du football du PSG continue de prospecter. Selon le Times, Patrick Kluivert a jeté son dévolu sur deux stars anglaises de Premier League. Adam Lallana, cadre de Liverpool, et Dele Alli, pépite de Tottenham, seraient dans le viseur des champions de France pour le prochain mercato estival.

Notre avis : Kluivert peut rêver mais le PSG est loin d'être le seul club intéressé.

Dortmund espère chiper Isak

La bataille fait rage pour recruter Alexander Isak. Alors que le Suédois de 17 ans semblait d'accord pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, le Borussia Dortmund est entré dans la course et compte bien s'offrir le prodige scandinave dès cet hiver selon le quotidien madrilène Marca et les médias suédois. Le club allemand a proposé 8 millions d'euros à l'AIK Solna qui étudie sérieusement l'offre. Les représentants d'Isak étaient à Madrid cette semaine mais la proposition de Dortmund a retardé les négociations.

Notre avis : Isak a davantage de chances d'éclore du côté de Dortmund.

Wilshere se rapproche du Milan

Les Rossoneri cherchent un nouveau milieu de terrain et pourraient bien miser sur Jack Wilshere selon le Mirror. Actuellement prêté à Bournemouth par Arsenal où son contrat prendra fin en juin, Wilshere ne devrait pas prolonger chez les Gunners et serait tenté par une aventure en Serie A. Le joueur de 25 ans est suivi par la Roma depuis plusieurs mois mais aurait entamé des discussions avec l'AC Milan.

Notre avis : Si Wilshere file en Italie, il ira au Milan.

Liverpool veut Hart la saison prochaine

Actuellement prêté au Torino par Manchester City, Joe Hart garde une très bonne cote en Angleterre. Selon La Gazzetta dello Sport, le portier voudrait revenir en Premier League la saison prochaine et pourrait rejoindre Liverpool où le coach Jurgen Klopp souhaite le recruter.

Notre avis : Les Reds cherchent un nouveau gardien et Hart a déjà fait ses preuves.

Torino's English goalkeeper Joe Hart passes the ball during the Italian Serie A football match Torino Vs AS Roma on September 2AFP

David Silva et Nasri pistés par le Hebei Fortune

Les clubs chinois n'ont pas encore fini leur razzia. Selon The Sun, le Hebei Fortune entraîné par Manuel Pellegrini est prêt à formuler une offre de 58 millions d'euros pour acheter l'Espagnol David Silva à Manchester City et 35 millions pour s'offrir Samir Nasri, actuellement prêté au FC Séville par le club mancunien.

Notre avis : Les deux joueurs n'ont pas de raison d'aller en Chine sauf proposition de salaire incroyable.