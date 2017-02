L1, Chelsea, OM, Saint-Etienne… : nos gagnants et perdants de ce mercato

Les gagnants

Chine

Oscar, Witsel, Obi Mikel, Tévez, Pato : la liste est longue, le casting cinq étoiles. Cet hiver, l'Empire du Milieu n'a plus seulement attiré des joueurs en fin de course mais désormais, aussi, des individualités en pleine force de l'âge. Le principal argument ? L'argent évidemment. Et la Chine n'en manque pas.

Oscar - Sipg officialFrom Official Website

L1

Avouez que si on vous avait dit en septembre dernier que Payet, Draxler, Evra et Depay rejoindraient la L1 en janvier, vous ne l'auriez pas cru. Et bien, nous non plus.

Sahko

Sur le gong, Mamadou Sakho a trouvé un nouveau point de chute, Crystal Palace. Après neuf mois sans jouer, c'est forcément un soulagement. Placardisé à Liverpool, le revoilà sur le devant de la scène. Une excellente nouvelle.

OM

Marseille est redevenu attractif ! Si vous aviez des doutes avant ce mercato, le recrutement de Dimitri Payet a mis les pendules à l'heure. Oui, Marseille peut maintenant sortir près de 30 millions d'euros et s'offrir un joueur de classe internationale.

Dimitri Payet avec Jacques Henry Eyraud et Andoni Zubizarreta - 2017Panoramic

Julian Draxler

Il voulait quitter Wolfsburg, où il se morfondait et enchaînait les prestations indignes de son talent. Il a eu gain de cause. Le club allemand a accepté de le lâcher cet hiver. Et c'est le PSG qui en a profité. Du coup, Draxler va même pouvoir disputer la Ligue des champions dès cette saison. Son souhait a été exaucé.

Chelsea

Vendre Oscar, qui n'était plus incontournable à Londres, pour 60 millions d'euros ? Difficile de rêver mieux pour Chelsea ! Les Blues ont en plus conservé Diego Costa, qui était évoqué en Chine. Un mercato bien géré pour le leader de Premier League.

Dortmund

Après Ousmane Dembélé, Emre Mor ou Raphaël Guerreiro cet été, Dortmund a encore attiré une pépite du football international cet hiver. La perle suédoise de 17 ans Alexander Isak a été recrutée. Et ça nous donne encore un plus envie d’observer le Borussia.

Les perdants

Rennes

Paul-Georges Ntep (Wolfsburg), Pedro Henrique (PAOK Salonique) et Kamil Grosicki (Hull) ont notamment quitté le navire rennais. Aldo Kalulu (Lyon), Firmin Mubele (Al Ahli) et Morgan Amalfitano ont eux débarqué. Mais après ce mercato, on a l'impression que Rennes repart avec moins de certitudes

Jean-Kévin Augustin

Il ne voulait pas partir sous forme de prêt cet hiver. Et c'est une décision difficile à comprendre alors qu'il aurait pu gagner du temps de jeu dans un club de L1. A l'inverse, il risque de cirer la banquette au PSG.

Jean-Kévin Augustin (PSG) face à Nantes en Ligue 1AFP

Saint-Etienne

Mounier a signé, les supporters ont manifesté leur mécontentement et l'ancien Lyonnais est reparti aussi sec. Un gros couac pour les dirigeants qui n'ont pas franchement musclé un secteur offensif en berne.

Martial

Il voulait rejoindre le FC Séville pour gagner du temps de jeu. Mais José Mourinho l'a retenu par le col. Martial va devoir prendre son mal en patience…

Di Maria

En un mois, il est passé du terrain au banc de touche. L'arrivée de Draxler a fragilisé son statut et l'Argentin, très moyen depuis le début de saison, va désormais devoir ferrailler pour trouver du temps de jeu. D'autant que Guedes l'empêchera de se reposer sur ses acquis.

Martin MOSNIER et Glenn CEILLIER