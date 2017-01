Mercato - 24 millions, Chine, Everton: l'OM va devoir contourner des obstacles dans le dossier Payet

West Ham a ouvert la porte, l'OM a fait de Payet sa priorité pour donner du poids à ses ambitions et incarner son nouveau projet "OM champion". Mais l'affaire n'est pas réglée. Loin de là. Ce mardi, Le Parisien annonce que West Ham a fixé le prix de l'international français à 34 millions d'euros alors que, dans le même temps, L'Equipe croit savoir que Marseille n'étendra pas son offre au-delà de 30 millions d'euros. Lundi, les deux parties se sont brièvement rencontrées et l'OM a très sensiblement augmenté son offre à 22 millions d'euros.

Dimitri Payet (West Ham) devant Alexis Sanchez (Arsenal)AFP

Selon The Telegraph, les dirigeants de West Ham ont très peu goûté à cette seconde offre et estiment que les dirigeants phocéens ne font pas les efforts nécessaires. Ils se seraient sentis "insultés". Mauvaise nouvelle pour Marseille, la situation délicate de Payet a fatalement éveillé l'intérêt d'autres formations. L'Equipe croit savoir qu'un club chinois est disposé à investir une petite fortune sur le Réunionnais. La Provence avance qu'Everton va également se positionner sur le dossier. Privés de Yannick Bolasie pour plusieurs mois, les Toffees ont les moyens de leurs ambitions et les arguments financiers pour faire pencher la balance de leur côté.

L’OM a un atout de poids

Mais l'OM possède un atout de poids : Payet ne veut entendre parler de personne sinon de l'OM. Le milieu des Bleus est allé au bras de fer pour rejoindre la Canebière. Il serait même prêt, selon Sky Sports, à réduire son salaire de 30% pour retourner dans son ancien club. La balle est désormais dans le camp de l'OM. Si Marseille gonfle son offre et propose ce que les Hammers attendent, l'affaire pourrait être rapidement ficelée. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier.