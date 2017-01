Mercato - Toulouse officialise l'arrivée d'Andy Delort

Six mois après avoir tout fait pour partir de Ligue 1 et le Stade Malherbe de Caen, Andy Delort revient déjà à l'issue d'une expérience mexicaine chez les Tigres qui a viré au vinaigre. A l'issue d'une lutte intense qui a vu un bon paquet d'équipes de l'élite s'intéresser à son profil (Rennes, Saint-Etienne, Lorient), c'est Toulouse qui a raflé la mise. Il a bien sûr fallu y mettre le prix. Les Tigres étaient bien décidés à ne pas perdre trop d'argent. Acheté l'été dernier contre un chèque de 8 millions d'euros, Delort a été revendu six millions cet hiver. Il s'est engagé ce samedi jusqu'en juin 2021.

Une somme qui a fait fuir bon nombre de prétendants mais pas Toulouse. Le TFC consent ici au plus gros investissement de son histoire (à égalité avec Emmanuel Rivière venu de Saint-Etienne à l'été 2011). Voilà qui témoigne des ambitions nouvelles du club d'Olivier Sadran, qui s'est également fait prêter le Monégasque Corentin Jean cet hiver). Dixième de Ligue 1 après un sauvetage de dernière minute la saison passée, les Violets, avec cet achat au nez et à la barbe d'écuries européennes, prouvent qu'ils visent le haut du panier.