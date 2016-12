Obi Mikel, Cyprien : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Obi Mikel rejette une offre chinoise… pour rejoindre l'OM ?

Que les supporters de l'OM se rassurent, John Obi Mikel ne veut pas partir en Chine. C'est le London Evening Standard qui l'affirme ce mardi. Selon lui, le milieu nigérian a refusé un salaire de 200 000 euros hebdomadaires proposé par le Shanghai SIPG. Mikel veut rester en Europe pour trouver un challenge sportif intéressant. L'OM et l'Inter sont ses deux principaux courtisans. Toujours selon le média anglais, il aurait parlé de l'OM avec Didier Drogba.

Notre avis : Voilà un renfort qui donnerait du sens au nouveau projet de l'OM. Surtout en cas de départ de Lassana Diarra.

Cyprien courtisé par Southampton et l'Atlético Madrid

Wylan Cyprien est la révélation du début de saison en Ligue 1. Comme souvent dans pareils cas, la Premier League le suit d'un œil attentif. Selon le Mirror, Southampton et Claude Puel sont intéressés par le milieu niçois. Le quotidien anglais fait également part de l'intérêt de l'Atlético Madrid.

Notre avis : Cyprien doit d'abord confirmer lors de la deuxième partie de saison et pourquoi pas jouer la Ligue des champions avec Nice l'an prochain avant de voir plus grand.

Wylan Cyprien sous le maillot de Nice en 2016.AFP

Galtier veut des recrues

"On a besoin de se renforcer, on a des joueurs sous contrat très peu performants." Christophe Galtier n'a pas mâché ses mots dans une interview accordée au Progrès. Qui vise-t-il ? Sans doute son secteur offensif où ni Nolan Roux ni Alexander Soderlund ne donnent satisfaction. La presse italienne croit savoir que les Verts sont toujours intéressés par Grégoire Defrel, l'attaquant de Sassuolo.

Notre avis : Beric a besoin d'un remplaçant efficace. Soderlund et Roux ne font absolument pas le poids depuis le début de saison. Leur inefficacité explique en partie l'exercice laborieux de l'ASSE.

Alexander Soderlund (Saint-Etienne) Ligue Europa 2016AFP

Bahlouli revient déjà à Monaco

L'expérience belge de Fares Bahlouli a tourné court. Prêté au Standard de Liège en août dernier, le milieu offensif de l'AS Monaco reviendra en Principauté après la trêve hivernale et n'aura joué que quelques minutes en Ligue Europa. Il ne devrait pas rester à l'ASM et sera certainement prêté dans la foulée.

Notre avis : L'histoire d'une carrière qui tourne au vinaigre.

Barton revient à Burnley

Six mois après avoir quitté Burnley pour les Rangers, Joey Barton est de retour chez l'actuel 16e de Premier League. L'ancien Marseillais s'est engagé jusqu'à la fin de saison.