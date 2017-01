Payet, Grenier, Boudebouz : les 11 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Désireux de retourner à l'OM, Payet refuse la Chine

Payet veut quitter West Ham pour revenir à l'OM, quitte à décliner des offres juteuses. Selon Sky Sports, trois clubs chinois, dont le Hebei China Fortune de Lavezzi, ont proposé 30 millions d'euros de salaire par an au milieu offensif de West Ham, qui n'a pas donné suite. L'information ajoute que si Payet signe à l'OM, il devrait toucher environ 30% de moins qu'à West Ham.



Notre avis : Ceux qui reprochent à Payet de ne pas être loyal envers West Ham ne pourront pas l'accuser de faire le choix du porte-feuille.

Liverpool refuse une offre de Southampton pour Sakho

Liverpool a décliné une proposition de prêt de Southampton pour Mamadou Sakho selon le Daily Mail. Les Reds souhaitent vendre leur international français, et non le prêter, et réclameraient toujours 25 millions d'euros. Il était un temps suggéré que Sakho serve de monnaie d'échange à Liverpool pour attirer José Fonte. Mais le défenseur portugais des Saints est proche de signer à West Ham pour 9 millions d'euros selon Sky Sports.



Notre avis : Southamtpon se servira certainement de la vente de Fonte pour formuler une offre de transfert aux Reds.

Mamadou Sakho lors d'Everton - Liverpool en Premier League 2015/2016AFP

Une porte de sortie s'ouvre pour Grenier à Valence...

Selon Superdeporte, Valence se renseignerait sur Clément Grenier. Le club espagnol songe au milieu de terrain, en mal de temps de jeu à l'OL, qui aimerait bien ne plus avoir à payer son imposant salaire. Valence cherche une alternative à Dani Parejo, qui est susceptible de partir cet hiver.



Notre avis : Grenier doit absolument quitter l'OL pour retrouver du temps de jeu. La Liga est une destination séduisante.

... où un défenseur brésilien plairait à l'OM

Toujours selon le quotidien valencian Superdeporte, l'OM aurait des vues sur le défenseur central brésilien de Valence, Aderlan Santos, qui joue peu depuis son arrivée en 2015 en provenance de Braga. Aujourd'hui âgé de 27 ans, ce dernier plairait aussi en Grèce, au Portugal, au Brésil et en Turquie, où Galatasaray serait disposé à offrir entre 4 et 5 millions d'euros. En 2015, Jorge Mendes avait tenté de le placer à Monaco.



Notre avis : Une rumeur dont nous n'entendrons certainement plus parler demain. Pas très "OM Champions Project" compatible.

Le LOSC cherche la perle rare au Brésil

En quête de renforts pour cet hiver, le nouveau directeur sportif du LOSC Luis Campos lorgnerait sur plusieurs jeunes talents brésiliens. Selon Lance !, Lille aurait tenté sa chance pour le milieu offensif de Santos, Vitor Bueno (22 ans). Mais l'offre lilloise de 8 millions d'euros aurait été refusée par le club brésilien. Pas en reste, le LOSC se serait tourné vers Luiz Araújo, jeune attaquant brésilien de 20 ans évoluant au São Paulo FC. La teneur de l'offre lilloise ainsi que la réponse du club pauliste ne sont pas encore connues.



Notre avis : Des pistes qui correspondent bien au nouveau projet du LOSC.

Boudebouz a la cote en Premier League

19e de Premier League, Sunderland a un œil sur Ryad Boudebouz selon le Sun. David Moyes, le manager des Black Cats, serait tombé sous le charme du milieu offensif de Montpellier. Blessé depuis le 10 décembre, l'international algérien a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives avec le MHSC cette saison en L1.



Notre avis : Boudebouz ne partira pas cet hiver et aura sans doute des clubs plus huppés que Sunderland sur lui cet été.

Ryad Boudebouz (Montpellier) et Maxime Lopez (Marseille)Panoramic

La prolongation de Dybala se précise

Le représentant de Paulo Dybala est arrivé à Turin pour finaliser les négociations concernant la prolongation de contrat de l'attaquant argentin de la Juventus. La Gazzetta dello Sport comme Tuttosport sont persuadés que tout est bouclé et qu'il ne reste que quelques détails à régler. Dybala devrait prolonger jusqu'en 2021 et toucher un nouveau salaire de 5 millions d'euros net par an, plus des bonus, contre 3 millions actuellement.



Notre avis : Sans surprise, la Juventus va blinder l'un de ses plus beaux joyaux.

Chelsea compterait tenter sa chance cet été pour Carrasco

Critiqué par Diego Simeone pour avoir exprimé sa préférence pour le couloir gauche (plutôt que le droit), Yannick Carrasco va-t-il quitter l'Atlético Madrid l'été prochain ? Selon le peu crédible Daily Star, les Blues vont en tout cas tenter leur chance cet été. Rappelons toutefois que l'ancien Monégasque a prolongé en octobre dernier jusqu'en 2022, avec au passage une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros.

Notre avis : Même si Chelsea a de solides arguments, il sera difficile d'arracher le Belge à l'Atlético Madrid.

Mertesacker prolonge l'aventure à Arsenal

Arsène Wenger a confirmé aujourd'hui en conférence de presse la prolongation d'un an de son défenseur central Per Mertesacker (32 ans), désormais lié avec Arsenal jusqu'en juin 2018. L'Allemand n'a pas joué le moindre match cette saison, se remettant d'une blessure au genou contractée l'été dernier.



Notre avis : Belle preuve de fidélité de Wenger envers un cadre de son vestiaire.

Arsenal's German defender Per Mertesacker appauds supportersAFP

Koeman autorise Deulofeu à quitter Everton

Peu utilisé cette saison à Everton, l'ailier espagnol Gerard Deulofeu (22 ans) ne sera pas retenu par son coach cet hiver : "On a discuté, c'est une situation difficile pour lui. S'il trouve un moyen de partir et de gagner du temps de jeu, il n'y a aucun problème. Mais la décision finale appartient aux dirigeants", a ainsi confié aujourd'hui Ronald Koeman en conférence de presse. Reste à savoir à quelle condition le board d'Everton acceptera de laisser partir son joueur, notamment courtisé par l'AC Milan.



Notre avis : L'une des belles opportunités à saisir lors de ce mercato d'hiver.

Un attaquant revient à Nancy, un autre s'en va

Prêté sans grand succès à Clermont depuis le début de saison (0 but en 8 apparitions), l'attaquant de 21 ans Alexis Busin est de retour à Nancy. Six mois après son arrivée en Lorraine, Christophe Mandanne va lui retourner à Al Fujairah, aux Emirats arabes unis, où il évoluait avant de venir à Nancy. Selon l'Est Républicain, il va y être prêté six mois. Il n'aura inscrit qu'un but en Ligue 1 cette saison.



Notre avis : Troisième plus mauvaise attaque de Ligue 1, Nancy va devoir absolument trouver un buteur cet hiver.