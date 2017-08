Aboubakar, Di Maria, Van der Wiel : les 18 infos mercato qui vous ont échappé samedi

L'OM pense aussi à Aboubakar

Les dirigeants marseillais n'ont toujours pas trouvé le fameux attaquant qui pourra épauler Valère Germain. Les pistes sont nombreuses mais aussi coûteuses pour le club phocéen qui ne semble pas vouloir casser sa tirelire. Selon L'Equipe, l'OM s'est renseigné auprès du FC Porto au sujet de Vincent Aboubakar. Prêté avec succès au Besiktas la saison dernière, Aboubakar, âgé de 25 ans, est sous contrat avec le club portugais jusqu'en 2018. Porto pourrait réclamer 18 millions d'euros pour son transfert.

Notre avis : A la fois rapide, puissant et efficace, l'ancien attaquant de Lorient semble afficher le profil recherché par le coach Rudi Garcia.

Vincent Aboubakar (Cameroun)

Le Barça se battra pour Coutinho...

Liverpool a rejeté une troisième offre de Barcelone pour Philippe Coutinho. Pas de quoi refroidir les Catalans pour autant. Selon Mundo Deportivo (qui s'appuie sur une source au sein du club blaugrana), le Barça est prêt à "lutter jusqu'à la fin" dans ce dossier, c'est à dire à faire la maximum jusqu'au dernier jour du mercato. Le Brésilien a informé les Reds qu'il ne porterait plus leur maillot et le Barça pense qu'il a les moyens de le faire venir. L'exemple Luis Suarez, déclaré intransférable et finalement venu, les incite à l'optimisme.

Notre avis : Le Barça s'active enfin et s'il parvient à recruter Seri, Dembélé et Coutinho, il gommera en grande partie son été compliqué.

... et n'oublie pas Di Maria

Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho restent leurs deux cibles prioritaires mais les dirigeants du FC Barcelone pensent aussi à d'autres solutions en cas d'échec des deux premiers dossiers. Selon le quotidien catalan Sport, les Blaugrana étudient ainsi la piste menant à Angel Di Maria. L'Argentin apparait comme une valeur sûre en Espagne après son passage au Real Madrid et est un ami de Leo Messi, mais les relations entre le Barça et le PSG ne sont pas au beau fixe après le transfert de Neymar.

Notre avis : La piste Di Maria parait au moins aussi compliquée que les autres pour le Barça.

Tottenham de nouveau en pole pour Foyth

Juan Foyth fait encore durer le suspense. Annoncé très proche du PSG depuis plusieurs jours, le défenseur central argentin hésite encore à signer. Selon L'Equipe et la chaîne argentine TyC Sports, il pourrait finalement rejoindre Tottenham qui s'est mis d'accord avec son club Estudiantes de la Plata sur un montant de 10,5 millions d'euros. Le joueur de 19 ans aurait une préférence pour l'équipe de Mauricio Pochettino et pourrait s'engager pour cinq ans.

Notre avis : Que Foyth se décide et vite.

Juan Foyth avec les U20 argentin

La Juve piste Garay et van Dijk

La Vieille Dame a besoin d'un défenseur depuis le départ de Leonardo Bonucci au Milan. D'après la Gazzetta dello Sport, le club turinois a fait d'Ezequiel Garay sa cible prioritaire et intensifie les discussions avec Valence pour faire venir le défenseur argentin de 30 ans. Le quotidien sportif italien affirme que la Juventus est également séduite par Virgil Van Dijk. Le Néerlandais de 26 ans espère rejoindre Liverpool mais Southampton n'est pas d'accord.

Notre avis : La Juve doit concentrer ses efforts sur Garay que Valence lâchera plus facilement.

West Bromwich fixe le prix d'Evans

Manchester City se fait de plus en plus pressant pour Jonny Evans. Depuis un mois, le club entrainé par Pep Guardiola a transmis plusieurs offres à West Bromwich pour son joueur mais s'est toujours heurté à un refus. The Times affirme que City a été informé qu'il ne serait pas cédé à moins de 33 millions d'euros. Une somme qui correspond au double de l'offre initiale des Citizens. Les prochains jours diront s'ils étaient prêts à mettre autant sur le défenseur de 29 ans.

Notre avis : City a les moyens mais de là à mettre 33 millions sur Evans...

Jonny Evans (centre)

Metz cible trois renforts

Les Messins ne sont pas au mieux en ce début de saison (trois défaites en trois matches). La perte de plusieurs joueurs importants lors de ce mercato n'a pas encore été compensée. Le club lorrain cherche à se renforcer et trois hommes font partie de ses cibles prioritaires selon L'Equipe : le défenseur central Philipp Wollscheid de Wolfsbourg, l'attaquant Brian Fernandez du Racing (Argentine) et le milieu Sam Larsson d'Heerenveen (Pays-Bas). Les deux premiers devraient rapidement arriver, le dernier, lui, coûte un peu trop cher.

Notre avis : Les Grenats ne manquent pas d'idées pour se renforcer.

Philipp Wollscheid (VfL Wolfsburg)

Le Real refuse une belle offre de la Juve pour Kovacic

La Vieille Dame a tenté d'arracher Mateo Kovacic au Real Madrid cet été. Mais son offre de 75 millions d'euros a été refusée nous apprend le quotidien AS. A 23 ans, le Croate monte en puissance du côté du Real et était totalement intégré aux rotations de l'équipe l'an passé. Zinedine Zidane ne souhaite pas le vendre.

Notre avis : La Juve a tenté le coup mais le Real Madrid ne pouvait pas le laisser partir.

Donnarumma à Manchester United, De Gea au Real ?

L'information vient du Sun donc elle est à prendre avec de grosses pincettes. Le tabloïd britannique affirme que Manchester United serait prêt à laisser filer David de Gea en Espagne l'été prochain s'il parvient à recruter Gianluigi Donnarumma. Le gardien espagnol n'a jamais caché son envie de signer chez les Merengue mais sait que les Red Devils ne le laisseront pas partir sans remplaçant de premier choix. Recruter Donnarumma pourrait permettre de débloquer la situation mais il vient de prolonger avec l'AC Milan...

Notre avis : A l'heure actuelle, l'hypothèse parait hautement improbable.

Gianluigi Donnarumma, AC Milan

Direction Los Angeles pour Ciani

Selon L'Equipe, Michaël Ciani va poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. Le défenseur central, qui cherchait un point de chute depuis la fin de son aventure lorientaise, s'est engagé au Los Angeles Galaxy. Il a signé pour un an et demi et son contrat comporte deux années en option.

Notre avis : A 33 ans, Ciani possède encore les qualités pour renforcer une équipe mal classée en MLS.

Chelsea insiste pour Candreva

Antonio Candreva est dans le viseur des Blues et d'Antonio Conte. L'entraîneur italien a donné son feu vert pour recruter l'international italien (qu'il a coaché avec la sélection) nous apprend le Daily Mirror. L'inter serait prêt à céder son joueur pour 27 millions d'euros affirme la publication britannique.

Notre avis : Une piste déjà évoquée pour les Blues, et qui a de bonnes chances d'aboutir.

Alex Sandro Candreva - Juventus-Inter - Serie A 2016/2017

De Préville trop cher pour Bordeaux

Sud-Ouest avait évoqué la piste Nicolas de Préville pour Bordeaux. Mais l'attaquant lillois serait trop cher aux yeux des Bordelais affirme aujourd'hui L'Equipe. Ce dossier de l'attaquant n'est toujours pas clos chez les Girondins surtout que Diego Rolan n'a pas trouvé de point de chute. Le Deportivo La Corogne est actuellement le candidat en pole.

Notre avis : Si les Girondins perdent Rolan, ils devront mettre la main à la poche pour s'offrir De Préville mais Bielsa compte sur son joueur.

Nicolas De Préville (2017)

Arsenal en pince pour Brozovic

En quête d'un nouveau milieu de terrain, les Gunners ont jeté leur dévolu sur Marcelo Brozovic selon le Daily Express. Le tabloïd britannique assure qu'Arsenal va passer à l'action la semaine prochaine pour recruter l'international croate de l'Inter Milan. Les Gunners s'intéresseraient également au profil de Ross Barkley, suivi par leur rival de Tottenham.

Notre avis : Un joueur qui consoliderait l'entre-jeu un peu tendre des Gunners.

La SPAL enchaîne les arrivées

Le promu italien s'active avant de débuter la saison de Serie A et a officialisé les arrivées de Marco Borriello et Bartosz Salamon en provenance de Cagliari. L'attaquant italien de 35 ans a signé pour les deux prochaines saisons. Le défenseur central polonais de 26 ans est prêté une saison avec option d'achat. Libéré par l'Olympiakos, le milieu suisse Pajtim Kasami, 25 ans, suivra très bientôt et s'engagera pour trois ans selon Sky Italia.

Notre avis : Auteur de 16 buts en Serie A la saison dernière, Borriello va connaitre son 14e club et aura bientôt fait le tour du championnat italien.

Van der Wiel en route pour Cagliari

Devenu indésirable au Fenerbahçe où il est pourtant sous contrat jusqu'en 2020, Gregory van der Wiel devrait rapidement rebondir en Italie. D'après les médias turcs et Sky Italia, l'ancien Parisien a fait ses adieux au club turc et s'apprête à rejoindre Cagliari qui vient donc de perdre Borriello et Salamon. Les dirigeants des deux clubs finalisent les derniers détails du transfert. La Gazzetta dello Sport évoque un prêt payant d'un million d'euros avec une option d'achat fixée également à un million.

Notre avis : Van der Wiel voulait sérieusement changer d'air et trouve un point de chute mais sa carrière poursuit sa trajectoire descendante.

Lille prolonge Kouamé

Entré en jeu lors des deux premières journées de Ligue 1, Rominigue Kouamé a visiblement séduit les dirigeants du LOSC. Après un an et demi passé en réserve, le milieu de terrain malien a convaincu le club nordiste de prolonger son contrat de deux années supplémentaires soit jusqu'en 2022.

Notre avis : Une décision logique pour un club qui mise sur la jeunesse et le talent.

La Lazio hausse le ton pour Keita Baldé

Après les plaintes de son joueur le week-end dernier, le président Claudio Lotito a lancé la contre-offensive ce matin, et son coach Simone Inzaghi a enchaîné cet après-midi. Les dirigeants de la Lazio n'apprécient pas la tournure de l'affaire Keita Baldé et le font savoir. Le Sénégalais fait le forcing pour rejoindre la Juve et le torchon brûle avec son club. "Je ne peux pas accepter une offre deux fois plus faible que toutes les autres", note Lotito dans les colonnes de la Gazzetta qui explique que le Milan propose 35 millions d'euros contre 15 pour la Vieille Dame. "Il est irrespectueux envers ses coéquipiers, son entraîneur et le club", a estimé Inzaghi qui se passe actuellement de son joueur.

Notre avis : Un triste exemple des dérives du marché des transferts

Un Sud-Coréen dans le viseur de Troyes

A la recherche d'un renfort offensif, l'ESTAC étudie actuellement différentes pistes. Le club troyen s'est ainsi vu proposer le Sud-Coréen Suk Hyun-Jun selon L'Equipe. L'attaquant de 26 ans appartient au FC Porto et avait été prêté à Debrecen la saison dernière.

Notre avis : Un pari risqué pour l'ESTAC car Suk Hyun-Jun peine à faire décoller sa carrière en Europe.