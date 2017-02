Agüero, Sampaoli, Hernanes : les 13 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Le PSG discuterait avec City pour Agüero

Annoncé dimanche dans le viseur de Chelsea, Sergio Agüero est associé au PSG ce lundi par le Daily Mail. Le tabloïd avance que Patrick Kluivert discute depuis trois mois avec les dirigeants de Manchester City au sujet de l’Argentin. Une rumeur qui n’est pas nouvelle et qui est renforcée par les récentes performances séduisantes de Gabriel Jesus, qui a volé la vedette et la place de titulaire au Kun lors des deux dernières journées de Premier League. "Dans les trois prochains mois, je dois aider l’équipe et le club décidera ensuite si j’ai ma place ou non ici.” a confié Agüero dimanche après la victoire des Citizens face à Swansea (2-1). Du côté du club anglais et de Pep Guardiola, on assure toutefois qu’un départ estival du buteur argentin n’est pas à l'ordre du jour.

Notre avis : si Agüero venait à être sur le marché cet été, tous les grands clubs vont se battre pour le recruter.

Vidéo - Guardiola : "Agüero va jouer beaucoup de matches" 00:21

Sampaoli a la cote en Europe

Auteur d’une belle saison pour le moment avec le Séville FC, Jorge Sampaoli plaît au Borussia Dortmund, à l’Atlético Madrid et au Barça, selon AS. Le quotidien madrilène rappelle que l’entraîneur argentin a signé l’été dernier un contrat de deux ans avec le club andalou et nous apprend qu’il dispose d’une clause libératoire de 1,5 million d’euros.

Notre avis : on ne voit pas Sampaoli quitter Séville après seulement une saison.

Ricardo Carvalho signe enfin au Shanghai SIPG

L’ancien défenseur central de Monaco s’entraînait depuis plusieurs semaines avec le Shanghai SIPG de son compatriote André-Villas Boas. Ce dernier a officialisé lundi la signature de l’international portugais de 38 ans, sans donner de précisions contractuelles.

Notre avis : après une longue et fructueuse carrière, Carvalho privilégie sans surprise l'aspect économique au challenge sportif. Logique.

Hernanes de la Juventus au Hebei China Fortune

A 31 ans, le milieu brésilien de la Juventus est sur le point, lui aussi, de rejoindre la Chine, où le marché reste ouvert jusqu’au 28 février. Selon Sky Italia, Hernanes va signer pour deux ans au Hebei China Fortune, qui va dépenser 9 millions d’euros, plus 2 de bonus, pour s’attacher ses services. Un salaire de plus de 8 millions d’euros par an attend le "prophète" en Chine.

Notre avis : pas une grande perte sportive pour la Juventus, qui ne le faisait plus beaucoup jouer et récupère sa somme investie en 2015.

Hernanes - JuventusAFP

Lahm à la retraite en fin de saison ?

En fin de contrat en 2018 au Bayern Munich, l’emblématique Philipp Lahm pourrait raccrocher les crampons dès cet été à en croire Kicker. A 33 ans, le polyvalent latéral bavarois discuterait actuellement avec ses dirigeants pour devenir le nouveau directeur sportif du club, un poste laissé vacant par Matthias Sammer l’été dernier.

Notre avis : il peut encore jouer une saison de plus avant d'entamer sa reconversion.

Moussa Dembélé heureux au Celtic

Encore auteur d’un triplé ce week-end avec le Celtic FC, l’attaquant français Moussa Dembélé comptabilise déjà 23 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Annoncé à Chelsea dans les dernières heures du mercato d’hiver, l’ancien joueur du PSG ne se projette pas trop pour le moment : "Je n’écoute pas vraiment ce qu’il se dit sur moi, je me concentre juste sur mon travail. Oui mon futur est ici et je prends du plaisir", a confié Dembélé à la presse britannique après son triplé ce week-end face à St Johnstone.

Notre avis : tous les grands clubs européens vont s'arracher ses services cet été et le Celtic réalisera sans doute une belle plus-value.

M’Baye Niang a déjà conquis son monde à Watford

Buteur et passeur décisif face à Burnley le week-end dernier, après une prestation déjà séduisante contre Arsenal quelques jours plus tôt, M’Baye Niang a réussi ses débuts sous les couleurs de Watford, où il est prêté avec option d’achat par l’AC Milan. Selon le Daily Mail, les Hornets sont déjà sous le charme et envisagent plus que jamais d’acheter définitivement l’attaquant français de 22 ans.

Notre avis : s'il continue sur sa lancée, il n'y a aucune raison de le voir ailleurs qu'à Watford la saison prochaine.

2017, Mbaye Niang, Holebas, ImagoImago

Nice lorgne sur un buteur brésilien de Liga NOS

Toujours à l’affût d’un bon coup, l’OGC Nice aurait des vues sur Welthon selon le quotidien portugais Record. Cet avant-centre brésilien de 24 ans évolue au Paços de Ferreira, en première division portugaise, et a déjà inscrit 14 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Notre avis : le Gym espère sans doute connaître la même réussite qu'avec Jean Michaël Seri, également recruté dans ce club lors de l'été 2015.

Finalement, Salibur reste à Guingamp...

Tout proche de rejoindre Hull City pour 10 millions d'euros, deux ans après avoir été acheté 400 000 euros à Clermont, Yannis Salibur (26 ans) va finalement terminer la saison à Guingamp. Le transfert de l'attaquant guingampais, qui s'est négocié dans les dernières heures du mercato, n'a finalement pas été homologué par la FIFA et la LFP a accepté de requalifier son contrat avec l'En Avant.

Notre avis : sportivement, une très bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré.

... et Caceres s’envole pour l’Angleterre

Libre depuis son départ de la Juventus l’été dernier, Martin Caceres a passé des tests médicaux vendredi dernier en vue d’une signature à l’AC Milan. Mais l’Uruguayen n’a pas trouvé d’accord avec les Rossoneri et se dirige vers la Premier League. Selon Sky Sports, l’ancien défenseur du Barça et de Séville est attendu en Angleterre ce lundi pour discuter avec Southampton et Crystal Palace.

Notre avis : Caceres continue sa tournée des clubs européens, espérons pour lui qu'il trouve chaussure à son pied avant la fin de saison...

Osasuna s'offre un international camerounais

Une semaine après avoir résilié son contrat avec le club qatari d'Al Sailiya, l'international camerounais Raoul Cédric Loé (28 ans) s'est engagé jusqu'à la fin de saison avec Osasuna, le nouveau club de Salvatore Sirigu, 19e de Liga. Il s'agit d'un retour pour le milieu défensif, qui a déjà porté les couleurs du club de Pampelune de 2011 à 2015.

Notre avis : pour Osasuna, chaque renfort est bon à prendre vu son classement.

Samaras à la relance au Real Saragosse

Libre depuis la fin de son aventure au Rayo OKC, en NASL (l’antichambre de la MLS), le buteur grec Georgios Samaras (31 ans) a trouvé un accord avec le Real Saragosse, actuel 12e de la deuxième division espagnole. L’ancien goleador du Celtic FC devrait signer son contrat ce mardi.

Notre avis : curieux de voir le niveau de Samaras après plusieurs années sans beaucoup jouer.

Robbie Keane s’entraîne avec Al Ahli

Libre depuis son départ du Los Angeles Galaxy en novembre dernier, Robbie Keane n’a pas encore décidé de mettre fin à sa carrière. A 36 ans, le buteur irlandais s’entraîne même actuellement avec le club émirati d’Al Ahli.

Notre avis : à son âge, une dernière pige exotique bien rémunérée n'aurait rien de bien surprenant.