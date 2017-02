Alexis Sanchez, Agüero, Nkoudou : les 11 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Le PSG pas intéressé par Agüero...

Meilleur buteur de Manchester City cette saison avec 18 réalisations, Sergio Agüero a émis des doutes sur son avenir et son nom a rapidement été associé au PSG. Une rumeur à laquelle ne croit pas le Manchester Evening News, qui assure que le club francilien ne recherche pas un joueur du profil de l'Argentin et vise plutôt un élément capable d'évoluer en pointe et sur un côté.

Notre avis : Il va falloir s'habituer à lire tout et son contraire dans le dossier Agüero.

Sergio Aguero lors de Liverpool - Manchester City en Premier League en 31 décembre 2016AFP

... mais toujours associé à Alexis Sanchez

Un profil qui correspond par exemple plus à Alexis Sanchez, le polyvalent attaquant chilien d'Arsenal. En fin de contrat avec les Gunners en 2018, "el Niño Maravilla" n'a toujours pas prolongé. La rumeur d'un intérêt parisien n'est pas nouvelle mais est entretenue ce jeudi par le Daily Mirror, qui fait même du PSG le grand favori pour récupérer Alexis Sanchez l'été prochain.

Notre avis : Tant que sa situation contractuelle à Arsenal n'aura pas évolué, il va être annoncé un peu partout.

Pisté par Chelsea, Lukaku va prolonger avec Everton

L'information selon laquelle Chelsea souhaiterait recruter Romelu Lukaku cet été est arrivée aux oreilles de son agent Mino Raiola. Sur Talksport, ce dernier a assuré que son poulain allait prochainement prolonger son contrat avec les Toffees, qui expire en 2019. "Même quand ils signent de nouveaux contrats, ils ne restent pas forcément jusqu'au bout. C'est le business du football", rappelait toutefois avec prudence et lucidité Ronald Koeman, l'entraîneur d'Everton, en décembre dernier.

Notre avis : Everton sait que Lukaku sera très courtisé cet été et a raison d'assurer ses arrières en blindant son contrat.

Thiago Maia déclare encore sa flamme au PSG

Champion olympique l'été dernier avec le Brésil, Thiago Maia évolue à Santos au poste de milieu défensif. Ces derniers mois, le jeune homme de 19 ans a crié sur tous les toits qu'il rêvait de jouer un jour à Paris. "Je m’identifie au PSG, à chacun son rêve. Beaucoup de gens me critiquent. Aujourd’hui, les gens veulent vivre le rêve des autres, et cela en devient inquiétant. (...) La structure, le club, le pays lui-même sont très bons. Cela ne veut pas dire que, parce que c’est mon rêve, j’irais directement là-bas (...) Mais je suis heureux, j’ai un grand rêve et j’espère qu’il se réalisera." a confirmé le grand ami de Marquinhos ce jeudi dans un entretien accordé à Lance!.

Notre avis : Il ne serait pas étonnant de le voir débarquer au PSG cet été, surtout si Thiago Motta s'en va comme convenu.

Le FC Nantes penserait à rapatrier Nkoudou

Peu en vue à Tottenham depuis son transfert l'été dernier en provenance de Marseille, Georges-Kévin Nkoudou (21 ans) pourrait-il retourner en Ligue 1 dans six mois ? Selon le Mirror, son ancien club du FC Nantes aime en tout cas le récupérer. Sous quelle forme ? Cela n'est pas précisé par le tabloïd anglais. Cette saison, l'attaquant français n'a pas été titularisé une seule fois en Premier League et n'a joué que 283 minutes, toutes compétitions confondues.

Notre avis : On ne voit pas trop comment ce come-back pourrait se concrétiser, à moins qu'il ne s'agisse d'un prêt et que Tottenham prenne en charge une partie importante de son salaire.

Georges-Kevin Nkoudou de retour à Nantes ?AFP

Arda Turan aurait pu signer en Chine, mais Luis Enrique a mis son véto

Comme Oscar, Tévez ou autre Witsel, Arda Turan aurait pu signer en Chine cet hiver. Selon Marca, un club chinois a ainsi proposé 50 millions d'euros au Barça ainsi qu'un salaire annuel de plus de 17 millions d'euros à l'international turc de 30 ans. Mais Luis Enrique aurait mis son véto et le joueur n'aurait pas insisté non plus pour partir. Cette saison, l'ancien Colchonero a disputé 27 matches en Catalogne pour un bilan de 13 buts et 7 passes décisives.

Notre avis : Le Barça et le joueur ont fait le bon choix.

Nelson Semedo plaît aussi au Bayern Munich

Supervisé par le Barça et courtisé aussi par Manchester United, Nelson Semedo voit son nom être associé ce jeudi au Bayern Munich. Le club allemand, qui va perdre Philipp Lahm cet été, aurait l'intention de faire une offre pour le latéral droit portugais du Benfica Lisbonne. Une information du quotidien lusitanien O Jogo. Le président lisboète Luís Filipe Vieira réclame 40 millions d'euros pour son international, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions.

Notre avis : On a hâte de voir quel sera le prochain grand club associé à Nelson Semedo.

Nelson Semedo (Benfica)AFP

Le Barça surveille un latéral droit suisse

International suisse de 23 ans, Silvan Widmer évolue depuis 2013 à l'Udinese au poste de latéral droit. Selon Sport, le Barça surveille son évolution et en fait une piste alternative à celles menant au latéral droit portugais de Valence, João Cancelo, et à celui du Benfica, Nelson Semedo.

Notre avis : Le Barça cherchera un joueur plus prometteur, ou plus confirmé, que Widmer cet été.

Wilshere dans l'expectative

Prêté à Bournemouth, Jack Wilshere a déjà disputé 21 rencontres cette saison. Mais à en croire le Daily Telegraph, les Cherries n'ont pas spécialement l'intention de le recruter à l'issue de son prêt. Un retour à Arsenal, où il lui reste un an de contrat, est donc probable, même si le média anglais estime qu'il y a peu de chance que les Gunners le conservent. Autrement dit, le milieu de terrain anglais pourrait être sur le marché l'été prochain.

Notre avis : Sa carrière peine à décoller et c'est bien triste vu son indéniable talent.

La Juventus confirme le départ d'Hernanes en Chine

Pressenti depuis plusieurs jours, le transfert d'Hernanes au Hebei China Fortune est officiel. Le milieu de terrain brésilien a été vendu contre 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus.

Notre avis : Il ne jouait plus à la Juventus, qui réalise une bonne opération économique en récupérant presque son investissement de départ (11 millions d'euros).

Option d'achat levé par Porto pour Oliver Torres

Le FC Porto a activé l'option d'achat de 20 millions d'euros pour le milieu de terrain Oliver Torres. Le milieu de terrain international espoir espagnol devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du Championnat portugais, derrière le Mexicain Raul Jimenez, transféré au Benfica Lisbonne pour 22 millions d'euros en 2015, et à égalité avec le Français Giannelli Imbula arrivé à Porto la même année.

Notre avis : Une décision logique, l'Espagnol étant l'un des éléments les plus utilisés au FC Porto.