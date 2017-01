Alli, André Silva, Defoe, Belotti : les 11 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Alli entre le Barça et le Real

Il y aurait un clasico en vue pour s'attacher les services de Dele Alli. Le talentueux milieu de terrain de Tottenham de 20 ans avait déjà le Real Madrid à ses trousses. Maintenant, le FC Barcelone est aussi entré dans la danse si l'on en croit The Mirror du jour. De quoi faire grimper les prix aussi haut que Gareth Bale ? On parle d'une base élevée de 80 millions d'euros pour commencer la discussion. Et dire que la Chine est aussi sur les rangs...

Notre avis : Alli sera l'une des stars du mercato estival et Tottenham aura bien du mal à le retenir.

Wilfried Bony pourrait s'envoler aussi pour la Chine

L'attaquant de Manchester City, prêté à Stoke City, a été proposé pour un transfert en Chine dès cet hiver pour la coquette somme de 245 000 euros par semaine pour salaire, selon la presse britannique. Et ce en raison d'une clause dans son contrat qui permettrait des négociations avec la Chinese Super League. Le club de Manuel Pellegrini, Hebei China Fortune, pourrait être sa future destination, le Chilien étant celui qui avait rapatrié Bony de Swansea à City.

Notre avis : A seulement 28 ans, Bony a encore largement de quoi faire le bonheur du très bon club européen.

Wilfried Bony sous les couleurs de Manchester CityPanoramic

La Juve en pole pour Verratti

D'après Calciomercato, Turin a un train d'avance sur la concurrence pour attirer Marco Verratti l'été prochain : son agent, Donati Di Campli, a des relations privilégiées avec la Vieille Dame. La preuve, il vient de faire signer le prometteur Riccardo Orsolino et se verrait bien en faire de même pour son milieu de terrain du PSG pour 80 millions d'euros minimum. L'un des feuilletons du mercato estival 2017, à n'en pas douter.

Notre avis : La Juve possède de sérieux arguments mais le PSG ne peut laisser filer son prodige.

Marco Verratti avec le PSG - 2016Panoramic

Laporte sur les tablettes de City

Le défenseur central français Aymeric Laporte est au centre des intérêts du club de Pep Guardiola d'après le Mirror. Actuellement à Bilbao, le talentueux joueur de 22 ans est prêt à changer d'air pour donner un coup de boost à sa carrière. Même si son prix de départ, fixé à 60 millions d'euros, pourrait être un frein.

Notre avis : L'affaire a de bonnes chances d'aboutir car les Citizens cherchent un renfort en défense.

Tottenham cible une pépite de Laval

Si Laval s'est incliné en Coupe de France devant Avranches vendredi soir (3-1), Calvin Tshilumba n'a pas perdu sa soirée. Le jeune attaquant des Tangos a fait ses débuts en équipe première en entrant à la 81e minute et a même tapé dans l'oeil de Tottenham selon L'Equipe. Les Spurs ont d'ailleurs déjà fait une offre pour recruter ce joueur de 17 ans.

Notre avis : Tshilumba devra certainement passer par les équipes de jeunes mais l'opportunité d'un transfert chez les Spurs aurait de quoi le séduire.

Gignac dans le viseur de l'Inter

Il a beau évoluer dans le championnat mexicain depuis un an et demi, André-Pierre Gignac conserve une bonne cote en Europe grâce à ses performances convaincantes. L'ancien Marseillais serait ainsi sur les tablettes de l'Inter Milan qui cherche un renfort en attaque selon le quotidien sportif mexicain Record. Les Tigres réclament tout de même 30 millions d'euros pour leur avant-centre sous contrat jusqu'en juin 2018.

Notre avis : Gignac se sent bien au Mexique et ne compte pas revenir en Europe.

Le Real Madrid, Marseille et Arsenal en concurrence pour André Silva

Le FC Porto ayant besoin d'améliorer ses finances, plusieurs clubs européens s'intéressent de très près à ses joueurs. L'attaquant André Silva fait partie des éléments les plus convoités puisque le Real Madrid est prêt à dépenser pas moins de 58 millions selon le Daily Star et aurait même trouvé un accord avec le joueur. Cependant, les champions d'Europe n'ont pas le droit de recruter cet hiver et Arsenal espère bien les devancer en déboursant 25 millions dès ce mois de janvier. D'après Record, l'OM a également très récemment supervisé l'international portugais de 21 ans.

Notre avis : En patientant quelques mois, les dirigeants de Porto pourraient récolter une très jolie somme.

FC Porto's Andre Silva celebrates scoring their first goalEurosport

Chelsea rappelle Ake

C'était attendu, c'est désormais officiel. Les Blues rapatrient leur défenseur Nathan Aké qui était en prêt à Bournemouth. Le Néerlandais de 21 ans a disputé 12 matches avec les Cherries en première partie de saison et marqué 3 buts mais n'a pas joué hier lors de la défaite de Bournemouth en Cup contre Milwall (3-0). Aké avait débuté avec Chelsea à 17 ans en décembre 2012 mais avait été prêté à Reading puis Watford lors des dernières saisons.

Notre avis : Conte voulait un défenseur supplémentaire même si Zouma a renoué avec la compétition.

West Ham et Crystal Palace se disputent Defoe

Du haut de ses 34 ans, Jermaine Defoe garde une belle cote en Premier League. West Ham a déjà fait part de son intérêt pour cette valeur sûre qui a marqué 11 buts en 20 matches de championnat avec Sunderland cette saison. Crystal Palace et son manager Sam Allardyce désirent également s'offrir l'attaquant.

Notre avis : Sunderland n'a pas envie de céder son jouer et attend que les enchères montent.

Giroud discute avec Arsenal pour une prolongation

Un temps relégué sur le banc des remplaçants, Olivier Giroud devient chaque semaine un peu plus important pour les Gunners. Capitaine et buteur samedi en Cup contre Preston North End (1-2), il s'est exprimé dans Téléfoot ce matin. "On est sur le point de trouver un accord pour une prolongation, a assuré l'international français dont Wenger vante les qualités. C'était aussi un geste de confiance, j'ai envie de continuer l'aventure ici dans cette famille d'Arsenal. Je m'y sens très bien".

Notre avis : Olivier Giroud fait ses preuves sur le terrain et doit profiter de sa belle forme actuelle.

Olivier Giroud, l'attaquant d'Arsenal, buteur à Bournemouth (3-3), lors de la 20e journée de Premier League.AFP

Le Torino ne lâchera pas Belotti

La Gazzetta rapporte des propos du directeur sportif turinois Gianluca Petrachi qui confirme une offre d'Arsenal pour Andrea Belotti mais que le Toro a refusée."Arsenal a proposé 65 millions mais cela ne reflète pas la valeur du joueur", a assuré Petrachi au sujet de l'attaquant de 23 ans qui a marqué 13 buts en championnat cette saison. Une clause de départ à hauteur de 100 millions d'euros est annoncée.

Notre avis : Le Torino tient à son attaquant mais pourrait changer d'avis l'été prochain.