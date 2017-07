Antoine Griezmann, la "bonne affaire" pour remplacer Neymar au FC Barcelone

Mi-juin, lorsque l'Atlético Madrid annonçait la prolongation du contrat d'Antoine Griezmann jusqu'en 2022, les Colchoneros pensaient avoir repoussé tous les assauts. Mais après un mois de tranquilité, les dirigeants madrilènes pourraient, de nouveau, avoir quelques sueurs froides. Car selon les informations de Marca, l'attaquant français serait une alternative sérieusement envisagée par le FC Barcelone en cas de départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Et il aurait même tout d'une relative bonne affaire.

Coutinho, Dybala, Dembélé... Ils sont tous plus chers

Car les autres éventuels remplaçants sont connus. Et répartis aux quatre coins de l'Europe. Philippe Coutinho, le maître à jouer de Liverpool, Paulo Dybala, la pépite de la Juventus Turin, et Ousmane Dembélé, le Français de Dortmund, ont tous été, ces dernières semaines, évoqués pour succéder au Brésilien. Mais aucun de ces trois joueurs n'est sur le marché, et leurs clubs - qui évoluent dans des championnats où les clauses libératoires ne sont pas obligatoires, au contraire de l'Espagne - sont en position de force pour réclamer des sommes astronomiques aux dirigeants catalans, à la recherche d'un successeur à l'auriverde pour rassurer les socios.

Une clause à 100 millions d'euros

Plombé par l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA, l'Atlético Madrid n'est pas dans le même cas. Les Colchoneros ne pourront absolument pas retenir leur buteur si le Barça décide de régler sa clause libératoire, fixée à 100 millions d'euros. Au beau milieu des montants stratosphériques évoqués lors de ce mercato, cette somme semblerait presque honnête alors que les Reds réclameraient, selon Sport, 150 millions d'euros pour laisser filer Coutinho et que la Juventus Turin aurait fixé le prix de Dybala à 120 millions d'euros, selon La Repubblica. Presque inaccessible le mois dernier, Griezmann serait donc, désormais, une proie facile.