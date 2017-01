Aubameyang, Pepe, Delort : les 12 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

L'OM a transmis une nouvelle offre pour Payet

Notre point quotidien sur la saga Payet. Dans son édition du jour, La Provence révélait que l'OM avait transmis une nouvelle offre de 29 millions d'euros, plus 2 de bonus, aux dirigeants londoniens. En Angleterre, Sky Sports assure que West Ham réclame toujours 35 millions d'euros pour son international français et que l'OM ne veut pas mettre plus de 30. Le média britannique croit même savoir que le dossier Payet commence à diviser en interne du côté de Marseille, certains dirigeants semblant de plus en plus sceptiques.

Notre avis : le feuilleton va durer jusqu'au dernier jour du mercato, mardi prochain.

Le BvB fixe le prix d'Aubameyang à 80 millions d'euros

Dans une interview accordée à Kicker TV, le boss du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke a donné une idée du prix qu'il pourrait réclamer pour son buteur Aubameyang : "S'il y a une offre de 80 millions d'euros, il faudra qu'on réfléchisse avec Rauball (président) et Zorc (directeur sportif) et qu'on discute ensuite avec Pierre-Emerick."

Notre avis : par les temps qui courent, 80 millions d'euros est un prix relativement raisonnable pour un buteur de la trempe d'Aubameyang.

Martial ne sera pas prêté par Manchester United

Le Daily Express annonce que José Mourinho ne compte pas laisser partir Anthony Martial sous forme de prêt cet hiver, malgré l'insistance des agents de l'ancien Monégasque, qui aimeraient bien le placer ailleurs pour qu'il joue plus.

Notre avis : si Mourinho veut le garder, c'est qu'il compte lui donner sa chance d'ici la fin de saison.

Anthony Martial (Manchester United) - 2016Panoramic

Pepe va aller en Chine... en juin

D'après la Cadena COPE, Pepe rejoindra le Hebei China Fortune à la fin de son contrat avec le Real Madrid en juin prochain. A bientôt 34 ans, il a reçu une proposition difficile à refuser venant de Chine où il pourrait toucher 15 millions d'euros par saison. Surtout, le Real Madrid n'a pas souhaité le prolonger de deux années supplémentaires, comme il l'avait exigé pour rester.

Notre avis : à son âge et vu sa perte de temps de jeu au Real Madrid, son choix est compréhensible.

Slimani en Chine, Jackson Martinez à Leicester ?

Et si Islam Slimani quittait Leicester City six mois seulement après son arrivée ? C'est l'hypothèse suggérée par Sky Italia, qui croit savoir que le Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro est prêt à investir 40 millions d'euros sur l'international algérien. Si ce départ se concrétisait, l'information précise que les Foxes pourraient remplacer leur buteur par Jackson Martinez, qui n'a pas été retenu par Scolari pour disputer la Ligue des champions asiatique avec Guangzhou Evergrande.

Notre avis : un départ en Chine serait un terrible aveu d'échec pour l'international algérien.

Toulouse toujours en pole pour Delort

Selon L'Equipe, Toulouse a une longueur d'avance sur le dossier Andy Delort, qui est aussi suivi par Saint-Etienne ou encore Rennes et Lorient. Le TFC pourrait mettre 5 millions d'euros sur la table des Tigres, qui en réclameraient trois de plus. Et offrir 150 000 euros brut par mois à l'ancien attaquant de Caen, qui serait séduit par l'idée de jouer pour Pascal Dupraz, l'entraîneur toulousain. Cependant, l'affaire n'est pas réglée. Un club de Serie A pourrait en effet faire une proposition plus élevée (6 millions d'euros).

Notre avis : le dossier est très compliqué économiquement pour Toulouse, mais le jeu en vaut la chandelle.

Andy Delort sous le maillot des TigresAFP

Callegari vers un prêt au Genoa

Lorenzo Callegari va être prêté 18 mois au Genoa selon l'Equipe. Callegari n'a joué que trois petites minutes de L1 cette saison avec le PSG. Une option d'achat pourrait être intégrée à ce prêt, mais Paris devrait aussi avoir la possibilité de le récupérer, vraisemblablement via une clause de rachat.

Notre avis : il aura forcément plus de temps de jeu au Genoa qu'au PSG, ce qui est une bonne chose pour sa progression.

Zarate signe à Watford...

C'est officiel, l'attaquant argentin de la Fiorentina rejoint Watford. Passé par Birmingham, West Ham et QPR plus jeune, Mauro Zarate (29 ans) s'est engagé jusqu'en 2019 avec les Hornets de Walter Mazzarri.

Notre avis : il ne jouait pas beaucoup à Florence et pourrait faire du bien à Watford, où les attaquants ont du mal cette saison.

...qui va aussi récupérer M'Baye Niang

Il ne devrait finalement pas y avoir d'échange M'Baye Niang-Lucas Ocampos. Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, l'attaquant français du Milan va faire l'objet d'un prêt payant de 500 000 euros à Watford, qui aura une option d'achat de 18 millions d'euros.

Notre avis : la Premier League est un championnat qui peut correspondre à ses qualités.

Gnagnon et Diakhaby prolongent à Rennes

Le Stade Rennais blinde ses jeunes talents. Un peu moins d'un an après la signature de leur premier contrat pro, le défenseur central Joris Gnagnon et l'attaquant Adama Diakhaby, tous les deux âgés de 20 ans, ont prolongé jusqu'en juin 2021 avec le club breton.

Notre avis : de quoi calmer les rumeurs de départ concernant les deux jeunes hommes... au moins jusqu'à cet été.

Antonio Cassano résilie son contrat à la Sampdoria

Annoncé un temps en Chine, qu'il ne souhaite pas rejoindre, Antonio Cassano est libre comme l'air. L'attaquant italien de 34 ans vient d'être libéré par la Sampdoria de Gênes, où il ne jouait plus depuis le début de saison. Aux dernières nouvelles, il devrait rester dans la province de Gênes et rebondir en Serie B du côté du Virtus Entella, sa compagne ayant repris le waterpolo dans un club local.

Notre avis : Cassano est un romantique et son avenir se trouve aux côtés de sa dame.

Yambéré prêté à l'APOEL Nicosie

C'est officiel, le défenseur bordelais Cédric Yambéré va finir la saison en prêt à l'APOEL Nicosie, actuel leader du championnat chypriote. Il était prêté depuis l'été dernier à l'Anzhi Makhachkala en Russie.