Aurier, Isco, Imbula : les 17 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Imbula à Monaco, ça brûle

Evoquée depuis plusieurs jours, l'arrivée de Giannelli Imbula (24 ans) à l'AS Monaco se précise. Selon RMC, l'ASM et Stoke City sont proches d’un accord pour un prêt avec option d’achat obligatoire comprise entre 14 et 18 millions d’euros. RMC précise que le caractère obligatoire ou non dépend d'un nombre de matches minimum à respecter et que le club de la Principauté devrait prendre en charge la totalité du salaire de l'ancien Marseillais. Dénouement espéré en début de semaine prochaine.

Notre avis : L'heure est venue pour Imbula d'exploser, après deux années difficiles à l'étranger.

Aurier aurait un accord avec Manchester United

Selon Goal, Serge Aurier a trouvé un accord avec Manchester United pour un contrat de 5 ans. Resterait aux Red Devils à s'entendre avec le PSG et au latéral droit ivoirien d'obtenir un permis de travail. Aucune mention en revanche de l'interdiction de territoire britannique dont fait l'objet le joueur du PSG en attendant le verdict de l'appel de son procès suite à son incident avec un policier l'an dernier.

Notre avis : Un média ivoirien avait déjà révélé un accord avec Manchester United en avril dernier. Si Aurier règle ses soucis judiciaires, la piste mancunienne est crédible.

Serge Aurier sous le maillot du PSG en 2016AFP

Jesé prêté à la Fiorentina ?

C'est ce qu'annonce ce jeudi le Corriere dello Sport. La Viola envisagerait la venue de l'attaquant du PSG sous la forme d'un prêt de deux ans, assorti d'une option d'achat. Arrivé l'année dernière à Paris en provenance du Real Madrid pour 25 millions d'euros, le buteur espagnol de 24 ans n'est jamais vraiment rentré dans les plans d'Unai Emery.

Notre avis : La piste n'est pas nouvelle, mais séduisante pour l'Espagnol, dont l'avenir à Paris est bouché.

Pastore dans l'opération Oblak ?

C'est la dernière rumeur du quotidien madrilène AS, qui a aperçu l'agent de Javier Pastore ce jeudi en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi du côté de Madrid. Le quotidien espagnol envisage ainsi que le meneur de jeu argentin puisse être inclus dans l'opération Jan Oblak, le gardien slovène qui plaît au PSG selon la Cadena COPE.

Notre avis : Le départ estival d'Oblak semble peu probable. On ne voit pas non plus Pastore rejoindre un club où il ne pourrait pas jouer avant janvier. Surtout en année de Mondial.

Vidéo - Le Barça a d’autres noms que celui de Dembélé à la bouche 02:14

L'OL sur un milieu vénézuélien

Après avoir enregistré plusieurs départs importants au milieu de terrain (Tolisso, Gonalons), l'OL aurait fait du recrutement d'un milieu défensif sa priorité, pour faire souffler Lucas Tousart. Et selon Le Parisien, c'est le jeune Yangel Herrera (19 ans) qui serait dans le viseur du club lyonnais. International vénézuélien, il évolue actuellement à New York City sous les ordres de Patrick Vieira et appartient depuis le dernier mercato hivernal à Manchester City, qui ne souhaiterait a priori pas le vendre.

Notre avis : L'OL cherchant une doublure à Tousart, plus qu'un successeur, il peut espérer se faire prêter Herrera.

Fanni, Bedimo et Cabella sur le départ

Dans son entretien accordé à l'Equipe ce jeudi, Rudi Garcia a évoqué les joueurs sur qui il ne comptait pas cette saison et qui étaient susceptibles de partir : "Henri Bedimo, Rod Fanni, Rémy Cabella peut-être ou un autre devant." L'entraîneur marseillais a par ailleurs fait savoir qu'il comptait sur Bouna Sarr pour jouer les doublures de Sakai au poste de latéral droit. Concernant Cabella, l'Equipe croit savoir que son départ devrait se faire sous forme de prêt. Le milieu offensif disposerait de plusieurs touches à l'étranger et ne devrait a priori pas retourner à Montpellier, qui était intéressé mais n'aurait pas les moyens de répondre à ses exigences salariales.

Notre avis : Trois joueurs qui n'ont plus trop leur place dans le projet marseillais, mais qui pourraient rendre service à bon nombre de clubs de Ligue 1.

Florian Thauvin et Rémy Cabella lors de la victoire de l'OM face à AngersAFP

Dupraz réclame des renforts

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pascal Dupraz a semblé agacé par la teneur du mercato de son équipe : "Je vois les jours s'égrainer et j'attends toujours des joueurs. Je ne vois rien venir. J'ai encore confiance, mais il est urgent de recruter. L'effectif est trop court et dangereusement trop jeune", a-t-il déclaré avant de recevoir Montpellier ce week-end. Puis l'entraîneur toulousain a précisé ses besoins : "Il nous manque un joueur par ligne, avec une hiérarchie : d'abord un milieu de terrain, puis un joueur excentré et en dernier lieu, en fonction du rétablissement d'Issa Diop, un défenseur central." Le TFC a enregistré quatre renforts pour le moment : Steven Fortes (défenseur central), Yannick Cahuzac (milieu défensif), Corentin Jean (attaquant) et Yaya Sanogo (avant-centre).

Notre avis : Dupraz est mieux placé que nous pour savoir ce dont il a besoin. Son message est passé en tout cas.

Prolongation imminente pour Isco

Encore étincelant cette semaine face à Manchester United, Isco est en fin de contrat en 2018 au Real Madrid. Mais que les supporters de la Maison Blanche se rassurent, tout est déjà ficelé pour une prolongation de l'Espagnol jusqu'en 2022. Selon AS, sa prolongation est actée depuis des semaines et son officialisation devrait intervenir rapidement, probablement avant dimanche et le match aller de Supercoupe d'Espagne face au Barça.

Notre avis : Un joueur précieux et talentueux qui va rester de longues années au Real Madrid.

Isco celebra su gol ante el Manchester UnitedGetty Images

Sergi Roberto est très courtisé

Selon le quotidien catalan Sport, Sergi Roberto aurait de nombreux prétendants en Europe. Alors que la concurrence au milieu de terrain à Barcelone est forte, l'Espagnol serait courtisé par la Juventus, Chelsea ou encore Manchester United. Ces trois clubs seraient disposés à payer la clause de 40 millions d'euros pour faire venir le joueur de 25 ans. Pour l'instant, le milieu de terrain, souvent utilisé au poste de défenseur latéral droit la saison passée, aurait envie de s'imposer dans son club formateur mais envisagerait un départ s'il n'est pas assuré d'un temps de jeu conséquent.

Notre avis : Il a peu de chance d'être titulaire cette saison au Barça. 40 millions, ce serait très bien vendu.

Garay vers la Russie

Le défenseur central argentin de Valence, Ezequiel Garay, se rapproche d'un retour en Russie. Ancien joueur du Zénith, Garay a trouvé un accord avec le Spartak Moscou, champion en titre, selon AS. SuperDeporte, un quotidien sportif de Valence, ajoute pour sa part qu'un accord entre les clubs est proche pour un montant avoisinant 25 millions d'euros. Une vente bien embarquée qui devrait permettre au club espagnol de lancer enfin son mercato. Pour remplacer Garay, Valence viserait Gabriel Paulista (Arsenal) et Jeison Murillo (Inter Milan).

Notre avis : Une excellente recrue pour le Spartak Moscou.

Ezequiel GarayGetty Images

West Ham veut William Carvalho

Champion d'Europe avec le Portugal l'été dernier, William Carvalho (25 ans) est associé à des clubs anglais prestigieux depuis plusieurs années. Le milieu défensif du Sporting CP pourrait finalement découvrir la Premier League sous les couleurs de West Ham. Selon Sky Sports, les Hammers veulent en tout cas le recruter cet été, lui qui dispose d'une clause libératoire à 45 millions d'euros. Selon le Daily Telegraph, West Ham a transmis une première offre de 30 millions d'euros et des dirigeants du club londonien sont actuellement au Portugal pour tenter de boucler le deal.

Notre avis : On l'attendait dans un club plus huppé.

AC Milan, la fièvre Ibra ?

Il y a 11 ans jour pour jour, Zlatan Ibrahimovic signait à l'Inter Milan. Mais aujourd'hui en Italie, on spécule surtout sur un retour du Suédois à l'AC Milan, lui qui est actuellement blessé et sans contrat. Le Corriere dello Sport fait ainsi sa Une du jour sur la "fièvre Ibra" et explique que cette piste, bien que peu avancée, n'est pas à écarter du côté de l'AC Milan, qui cherche un buteur en plus d'André Silva, recruté cet été à Porto. Le favori se nomme toujours Nikola Kalinic, le buteur de la Fiorentina, mais la piste Ibra ne serait pas "si utopique". En Angleterre, on parle surtout de négociations en cours entre Zlatan Ibrahimovic et Manchester United pour la signature d'un nouveau contrat.

Notre avis : On croit plus à un retour en cours de saison à Manchester United.

L'Inter Milan va se séparer de Medel

Le milieu défensif chilien Gary Medel, qui peut aussi jouer en défense centrale, est sur le point de quitter l'Inter Milan pour rejoindre Besiktas en Turquie. Selon Sky Italia, un accord a été trouvé entre les clubs pour 3 millions d'euros plus un pourcentage sur une éventuelle revente.

Notre avis : Pepe, Medel... Besiktas ne va pas manquer de caractère cette saison.

Rincon proche du Torino

Alors que la Juventus multiplie les pistes au milieu (Can, N'Zonzi, Matuidi, Strootman), la Vieille Dame devrait se séparer de son milieu défensif vénézuélien, Tomas Rincon. Arrivé l'hiver dernier en provenance du Genoa, ce dernier serait proche du Torino. Selon Sky Italia, les deux clubs turinois ont trouvé un accord sur les bases d'un prêt payant de 2 millions d'euros, avec une option d'achat de 7 millions. Il ne resterait plus qu'au joueur à s'entendre avec le Toro, qui a perdu hier à ce poste Marco Benassi, transféré à la Fiorentina.

Notre avis : La concurrence était trop forte pour lui à la Juventus.

Rincon - Fiorentina-Juventus - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Brighton va battre son record

Promu en Premier League, Brighton a annoncé avoir trouvé un accord avec le Club Bruges pour la venue de son ailier colombien Jose Izquierdo (25 ans), un temps annoncé dans le viseur de l'OM cet été. Le club anglais précise que ce transfert, encore dépendant du passage de la visite médicale et de l'obtention du permis de travail du joueur, sera le plus gros de son Histoire. La presse belge parle d'un transfert de 15 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Brighton a aussi bouclé le recrutement de Soufyan Ahannach, prometteur ailier de 21 ans qui évoluait jusque-là en deuxième division néerlandaise à Almere City.

Notre avis : Jose Izquierdo a été élu meilleur joueur du championnat belge l'an dernier. Pas surprenant de le voir rejoindre un championnat plus huppé.

Manchester United prête Fosu-Mensah

Le polyvalent et prometteur défenseur néerlandais de Manchester United, Timothy Fosu-Mensah (19 ans), est prêté une saison à Crystal Palace.

Notre avis : Très bien pour son temps de jeu qu'il soit prêté.

Mathias Pogba est libre comme l'air

Jumeau de Florentin et grand frère de Paul, Matias Pogba (26 ans) a résilié son contrat avec le Sparta Rotterdam, qui évolue en première division néerlandaise et avec qui il avait inscrit 4 buts en championnat la saison passée.