Axel Witsel vers la Chine : le Zenit officialise un accord avec le Tianjin Quanjian

A bientôt 28 ans, l'international belge devrait donc poursuivre sa carrière en Chine, suivant le même chemin qu'Oscar et Carlos Tevez ces dernières semaines. Le Zenit n'a donné aucun chiffre, mais la presse belge parle d'un transfert de 20 millions d'euros et d'un salaire de 18 millions d'euros par an pour Witsel.