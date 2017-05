Bakayoko, Mbappé, PSG : les 10 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Chelsea accélère sur Bakayoko

Comme nous vous l'annoncions dans Mercredi Mercato, Tiémoué Bakayoko souhaite quitte l'AS Monaco cet été et plaît notamment à Chelsea. Un intérêt qui ne date pas d'hier mais qui est sur le point de se concrétiser selon les dernières indiscrétions du Daily Telegraph. Les Blues devraient en effet entamer les négociations avec l'AS Monaco la semaine prochaine et seraient disposés à débourser 50 millions d'euros pour enrôler le milieu défensif français.

Notre avis : Une piste vraiment crédible pour Bakayoko, qui pourrait former un sacré duo avec Kanté au milieu.

Monaco refuse 75 millions de Liverpool pour Mbappé

En Espagne, le quotidien Marca avance que l'AS Monaco a refusé une première offre écrite de 75 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Une offre qui ne provenait pas du Real Madrid, mais de Liverpool. Jeudi soir, dans un entretien accordé à CNN, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a de son côté érigé la continuité de son jeune attaquant au rang de "priorité", avant d'ajouter que tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il reste à l'ASM. Même en cas d'offre énorme ? "Kylian Mbappé n'a pas de prix, pas même 100 millions d'euros", a-t-il ajouté sur SFR Sport.

Notre avis : On le répète, Mbappé a tout intérêt à rester au moins un an de plus à Monaco. Mais une chose est sûre, s'il devait être transféré cet été, Liverpool n'est clairement pas la destination la plus crédible et il faudra débourser bien plus que 75 millions.

Kylian MbappeGetty Images

Dirar veut jouer en Premier League

Pas titulaire indiscutable cette saison, Nabil Dirar a quand même disputé 33 matches avec l'AS Monaco, que ce soit à son poste d'ailier droit ou un cran plus bas, en latéral. Arrivé sur le Rocher en 2012, quand l'ASM était encore en Ligue 2, l'international marocain a fait le choix de quitter Monaco cet été, à deux ans de la fin de son contrat. Une information de RMC, qui précise que le joueur rêve de jouer en Premier League, où il aurait déjà une piste (le nom du club n'a pas filtré).

Notre avis : Pour services rendus, Monaco ne devrait pas s'opposer à son départ.

Tielemans va quitter Anderlecht... pour Monaco ?

Sacré champion de Belgique pour la 34e fois de son histoire jeudi, Anderlecht a confirmé le départ estival de son très courtisé milieu relayeur Youri Tielemans (20 ans). Même si ce dernier assurait le week-end passé n'avoir signé nulle part pour le moment, il devrait bien rejoindre l'AS Monaco selon Le Soir. Le média belge confirme les chiffres qui étaient sortis il y a quelques jours : à savoir un transfert de 25 millions d'euros, un pourcentage à la revente de 10% pour le club belge et un contrat de 5 ans pour le joueur.

Notre avis : Une très bonne recrue pour l'AS Monaco qui devrait être rapidement officialisée.

Youri Tielemans (Anderlecht)Getty Images

Amavi pisté par l'Atlético Madrid et Naples...

Après deux saisons passées du côté d'Aston Villa, dont une en Championship, Jordan Amavi va-t-il changer d'air cet été ? Selon l'Equipe, le latéral gauche français de 23 ans plaît en tout cas à l'Atlético Madrid, qui cherche une doublure à Filipe Luis suite au départ quasiment acté de Théo Hernandez au Real Madrid. L'ancien Niçois aurait aussi des touches à Naples, qui commencerait à anticiper un possible départ de Faouzi Ghoulam. Aston Villa réclamerait entre 10 et 12 millions d'euros pour son joueur, également associé à l'OM l'hiver dernier.

Notre avis : Amavi ne peut pas se contenter d'une nouvelle saison en D2 anglaise. La Ligue 1 ferait bien de se pencher sur son cas (si ce n'est pas déjà fait).

... où Mertens va prolonger

Son contrat expirant en 2018, Dries Mertens a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers jours, son nom étant notamment associé à celui de Manchester United. Mais selon plusieurs médias italiens, l'attaquant belge devrait finalement prolonger jusqu'en 2020 avec Naples. Son nouveau contrat comprendrait une clause libératoire de 30 millions d'euros, valable à partir de l'été 2018 et qui ne concernerait que les clubs étrangers. Cette saison, Mertens a inscrit 31 buts et délivré 14 passes décisives avec Naples.

Notre avis : Bonne nouvelle pour les supporters de Naples qui vont pouvoir profiter encore une saison de leur feu-follet, avant de le voir probablement partir en 2018.

Vidéo - La folie Mertens a gagné Naples 01:08

Crystal Palace vise Sagna et Clichy

En fin de contrat au 30 juin, Bacary Sagna (34 ans) et Gaël Clichy (31 ans) sont libres de quitter Manchester City. Selon le Sun, Crystal Palace souhaite engager les deux défenseurs français. Les Eagles ont assuré leur maintien en Premier League et disposent déjà d'une belle colonie française avec Steve Mandanda, Yohan Cabaye, Mathieu Flamini, Loïc Rémy et Mamadou Sakho (prêté par Liverpool).

Notre avis : Retourner à Londres dans un club de Premier League a de quoi séduire les deux anciens Gunners.

Le PSG prospecte au Portugal...

Alors qu'il s'intéresse à Antero Henrique, l'ancien directeur sportif de Porto, le PSG est associé à plusieurs joueurs évoluant au Portugal ce vendredi. Selon O Jogo, Paris fait ainsi partie des (nombreux) clubs intéressés par Nelson Semedo (23 ans), le latéral droit du Benfica Lisbonne, pour qui son président réclame 40 millions d'euros. Le Bayern Munich, le Barça et les deux Manchester seraient aussi sur le coup. Du côté de Record, on parle d'un intérêt parisien pour l'ailier droit du Sporting CP Gelson Martins (22 ans), estimé lui à 50 millions d'euros et également courtisé par les deux Manchester, le Real Madrid, l'Atlético, le Barça ou encore le Bayern Munich.

Notre avis : Ce ne serait pas la première fois que le PSG dépense beaucoup d'argent sur un jeune portugais (cf Gonçalo Guedes). Mais ces deux dossiers semblent très compliqués et le nom du PSG est certainement cité pour faire monter les enchères.

Nelson SemedoGetty Images

... et laisse filer un jeune en Autriche

Peinant à faire signer Dan-Axel Zagadou, proche du Borussia Dortmund, le PSG a définitivement perdu Mahamadou Dembele, autre jeune défenseur central prometteur de son centre de formation (18 ans). Capitaine des U19 du PSG et international français U18, ce dernier a signé son premier contrat pro avec le Red Bull Salzbourg, jusqu'en 2022, avant d'être prêté dans la foulée une saison à Liefering en deuxième division autrichienne. Plan de carrière déjà utilisé par le Red Bull Salzbourg avec un autre défenseur français de 18 ans, Dayot Upamecano, acheté par le club autrichien à Valenciennes avant d'être prêté en D2 puis d'être transféré au grand frère allemand du Red Bull Leipzig, actuel 2e de Bundesliga.

Notre avis : Difficile de savoir si le PSG n'a pas assez insisté ou si le joueur s'est montré trop gourmand. Toujours triste en tout cas de voir un jeune espoir quitter son club formateur sans y à avoir signé son premier contrat pro.

Fanni se voit rester à l'OM

L'OM cherchant à recruter à tous les postes cet été, notamment en défense, peu de chance que Rod Fanni soit titulaire à Marseille la saison prochaine. Pour autant, celui qui s'est reconverti en défense centrale depuis plusieurs mois se voit bien rester sur les bords de la Canebière, comme il l'a confié à l'Equipe : "Je suis là en 2017-2018, à 100%, j'ai une seconde année de contrat, je veux aller au bout. Pour moi, c'est clair, je reste à l'OM, sauf si on tient à ce que je m'en aille, mais c'est une autre histoire."

Notre avis : Il ne sera plus titulaire à l'OM la saison prochaine, mais son expérience et sa connaissance du club en feront un très bon remplaçant.