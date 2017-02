Bakayoko : "Si l'opportunité se présente, je ne refuserais pas de signer au PSG"

Né à Paris il y a 22 ans, Tiémoué Bakoyoko aurait pu rejoindre plus jeune le PSG. Mais sa famille a finalement opté pour le Stade Rennais. "J’ai fait un test lors d’un tournoi international à Nîmes et nous avions affronté Arsenal. L’opportunité de signer au centre de formation du PSG s’est présentée après Montrouge. Mais mon papa et mon frère ont choisi Rennes, le meilleur centre de formation de l’époque. Ne pas aller au PSG m’a fait mal, j’en ai même eu les larmes aux yeux." raconte ce mardi le milieu défensif de l'AS Monaco dans les colonnes du Parisien.

Passé pro à Rennes avant de signer à Monaco lors de l'été 2014, Tiémoué Bakayoko explose cette saison à l'ASM et se voit annoncé sur les tablettes des plus grands clubs anglais, que l'on dit déjà prêts à dépenser plus de 40 millions d'euros cet été pour s'attacher ses services. Mais son avenir pourrait peut-être s'écrire ailleurs : "Je suis né et j'ai vécu toute ma jeunesse à Paris. (Pensif.) Si l'opportunité se présente, je ne refuserais pas de signer au PSG, a-t-il révélé au Parisien. Mais, je n'ai que 22 ans. Et je me sens très bien à Monaco." Le message est quand même passé.