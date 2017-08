Bale, Mbappé, Diego Costa : les 15 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Le Barça veut Iñigo Martinez...

Le Barça a officiellement récupéré 222 millions d'euros ce jeudi suite au paiement de la clause libératoire de Neymar, en partance pour le PSG. Si beaucoup de rumeurs offensives inondent les journaux catalans ces dernières heures, le quotidien basque Noticias de Gipuzkoa affirme de son côté que Ernesto Valverde, le nouvel entraîneur blaugrana, a demandé à ses dirigeants le recrutement du défenseur central de la Real Sociedad, Iñigo Martinez. Un joueur gaucher, comme Samuel Umtiti, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 32 millions, somme que serait disposé à débourser le Barça selon le média espagnol.

Notre avis : Une mauvaise nouvelle pour Umtiti si cela se confirme.

... et rassure l'Atlético Madrid pour Griezmann

Mardi, le quotidien catalan Sport faisait sa Une sur Griezmann, "le favori pour remplacer Neymar". Une opération qui ne verra pas le jour cet été selon plusieurs médias madrilènes, comme AS et Marca. Le président barcelonais Josep Maria Bartomeu aurait bien appelé les dirigeants de l'Atlético pour se renseigner sur la disponibilité du Français, mais aurait décidé de ne pas donner suite. Non seulement car Griezmann dispose d'une clause à 200 millions cet été, mais aussi parce que l'Atlético ne peut pas recruter avant janvier. Désireux d'entretenir ses bonnes relations avec le club rojiblanco, le Barça aurait préféré abandonner cette piste.

Notre avis : Pour remplacer Neymar, le Barça doit de toute façon chercher en priorité un ailier et Griezmann n'en est pas vraiment un.

Zidane conditionne l'arrivée de Mbappé au départ de Bale

Le quotidien madrilène Marca, qui annonçait il y a dix jours que le Real Madrid avait trouvé un accord de principe avec Monaco pour le transfert de Kylian Mbappé, écrit désormais que la venue du Français est conditionnée au départ de Gareth Bale, qui ne verrait pas d'un mauvais oeil un retour en Premier League. C'est Zinedine Zidane en personne qui aurait fixé cette condition à son président Florentino Pérez, ne souhaitant pas empiler les attaquants, ni freiner la progression d'Asensio. Le quotidien madrilène assure aussi que Monaco réclamerait désormais au Real plus que les 180 millions, bonus compris, qui avaient fait le mois dernier l'objet d'un accord de principe. Selon l'Equipe, Monaco veut en effet 180 millions net, ce qui, avec les taxes, pourrait coûter 216 millions d'euros au club merengue, Monaco étant considéré par le fisc espagnol comme un paradis fiscal. Rappelons que selon l'Equipe, Kylian Mbappé a décidé de quitter Monaco cet été et que Manchester City, le Barça ou encore le PSG sont présentés comme des destinations possibles.

Notre avis : Même si Bale reste, Zidane a besoin d'un deuxième numéro neuf derrière Benzema. A part le jeune Mayoral, il n'en a pas depuis le départ de Morata.

Diego Costa va demander à être transféré

Pas dans les plans d'Antonio Conte à Chelsea, Diego Costa veut retourner à l'Atlético Madrid, lui qui plaît aussi à l'AC Milan. Mais pour le moment, il n'a toujours pas bougé. Une situation qui commence à l'agacer, comme l'a fait savoir son avocat à l'agence de presse espagnole EFE : "Nous allons activer tous les mécanismes légaux et présenter officiellement une demande de transfert à Chelsea", a fait savoir Ricardo Cardozo, non sans parler de "comportement discriminatoire" et de "traitement injuste" du club anglais. L'avocat de Diego Costa en a aussi profité pour rappeler que son client n'avait qu'une intention, "retourner à l'Atlético Madrid".

Notre avis : Bizarre que ce transfert traîne autant en longueur. Diego Costa semble en tout cas prêt à rester six mois sans jouer.

Wenger reste ferme pour Sanchez...

De passage en conférence de presse, à trois jours du Community Shield face à Chelsea, Arsène Wenger a fait un point mercato. Il a ainsi réaffirmé sa position dans le dossier Alexis Sanchez : "Il est concentré. Ma décision est claire. Il va rester et l'accepter. Il sera là cette saison et peut-être même les suivantes si nous parvenons à le faire prolonger", a confié l'Alsacien, serein.

Notre avis : Même si tout est possible jusqu'au 31 août, la sérénité de Wenger nous fait dire que Sanchez va rester.

... et ouvre la porte à Lucas Pérez

L'entraîneur des Gunners a aussi profité de l'occasion pour faire le point sur la situation de Lucas Pérez, qui a perdu son numéro neuf au profit d'Alexandre Lacazette après une première saison londonienne où il a peu joué. Courtisé notamment par son ancien club de La Corogne, ainsi que le Newcastle de Rafa Benitez, le buteur espagnol ne devrait pas rester à Londres : "Oui, il va partir car nous avons un embouteillage en attaque. Ca ne me plaît pas de le perdre, car c'est un super avant-centre, mais nous avons trop de joueurs à son poste. Parfois, trop de concurrence tue la concurrence. Tout le monde ne peut pas avoir sa chance, donc s'il trouve une solution satisfaisante, au moins pour une courte durée, il le fera", a concédé Wenger.

Notre avis : Un très bon joueur qui ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau club.

Everton devrait encore casser sa tirelire

Everton courtise depuis plusieurs semaines maintenant Gylfi Sigurdsson, le milieu offensif islandais de Swansea. Son entraîneur Paul Clément a confirmé qu'il ne jouerait pas ce samedi en amical face à la Sampdoria et a ajouté que son transfert pourrait être finalisé ce week-end. Selon la presse anglaise, le transfert devrait avoisiner 55 millions d'euros, mais pourrait être inférieur si le jeune défenseur des Toffees, Callum Connolly (19 ans), entre dans l'opération.

Notre avis : Un transfert qui symbolise bien l'inflation estivale du mercato.

Emre Mor à défaut de Mahrez ?

Peinant pour le moment à boucler le transfert de Riyad Mahrez, l'AS Roma a activé un plan B. Selon le Corriere dello Sport, il s'agit d'Emre Mor, le milieu offensif turc de Dortmund, qui plaît aussi à la Fiorentina. Le quotidien romain croit savoir que la Louve proposerait 20 millions, plus des bonus, pour le gaucher de 20 ans. Une offre qui serait supérieure à celle de la Viola. Rappelons que la Louve a déjà recruté cet été un prometteur milieu offensif turc gaucher en la personne de Cengiz Ünder (20 ans), mais cherche un ailier plus confirmé suite à la vente de Mohamed Salah à Liverpool.

Notre avis : Mahrez a plus de références, mais Emre Mor a un sacré potentiel.

Gaston Ramirez arrive à la Sampdoria

Relégué en Championship, Middlesbrough va perdre Gaston Ramirez (26 ans). Le milieu offensif uruguayen est arrivé en Italie ce jeudi pour passer sa visite médicale avec la Sampdoria de Gênes. Selon Sky Italia, l'affaire est bouclée entre les clubs pour un transfert de 9 millions d'euros, plus 2 de bonus.

Notre avis : Un joueur qui a déjà un beau petit vécu et qui connaît bien la Serie A pour avoir joué deux ans à Bologne.

Iheanacho débarque chez les Foxes

Comme convenu, l'attaquant nigérian Kelechi Iheanacho (20 ans) quitte Manchester City et rejoint Leicester City où il a signé un contrat de 5 ans. Son transfert est estimé à 28 millions d'euros.

Notre avis : Un joueur qui a montré de très belles choses la saison passée, mais qui avait besoin de jouer plus pour poursuivre sa progression.

Fernando va bien signer à Galatasaray

Il avait annoncé en début de semaine son départ de Manchester City. La destination de Fernando sera bien Galatasaray. Comme le veut la tradition pour les clubs côtés en bourse, Galatasaray a officialisé l'ouverture de négociations avec les Skyblues pour la venue du milieu défensif brésilien. Sauf pépin à la visite médicale, il devrait rapidement rejoindre Gomis, Belhanda, Maicon ou encore Mariano à Galatasaray.

Notre avis : Le mercato de Galatasaray a vraiment de l'allure.

Lens se rapproche de Besiktas

Après avoir bouclé la venue de Pepe et plus récemment celle de Negredo, Besiktas est sur le point de faire signer Jeremain Lens, l'ailier néerlandais de Sunderland qui avait été prêté la saison passée à... Fenerbahçe. Selon plusieurs médias turcs, un accord aurait été trouvé à hauteur de 5 millions d'euros entre le club turc et le club anglais. L'ailier de 29 ans devrait lui signer un contrat de 5 ans et toucher 2,2 millions par saison.

Notre avis : Le derby va être très chaud.

Bahebeck n'ira pas à Lugano

Selon L'Equipe, Jean-Christophe Bahebeck a refusé la proposition de Lugano. Le club suisse, qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa, voulait le récupérer sous forme de prêt. Mais l'attaquant du PSG de 24 ans privilégie d'autres pistes.

Notre avis : Il a encore du temps pour trouver un challenge plus excitant, mais force est de constater que les clubs prestigieux ne se bousculent pas.

Un départ à Dijon

Après trois saisons et demie au DFCO, Jérémie Bela s'en va. Le milieu offensif de 24 ans rejoint Albacete, promu en deuxième division espagnole. Titularisé qu'à deux reprises en Ligue 1 la saison passée, il a signé un contrat de deux ans avec le club espagnol.

Notre avis : Il n'entrait pas dans les plans de Dall’Oglio et il ne lui restait qu'un an de contrat. Départ logique.

Un international sénégalais à Châteauroux

Fallou Niang, milieu de terrain international sénégalais de 22 ans, débarque en France. L'ancien joueur du CS Sfaxien, en Tunisie, s'est engagé pour trois ans avec Châteauroux, promu en Ligue 2.