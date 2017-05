Balotelli, Lukaku, PSG : les 7 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Kluivert discute pour Rodriguez et Sanchez

Alors que son avenir au PSG semble s'écrire en pointillé, Patrick Kluivert continue de travailler en vue du mercato estival. Selon l'Equipe, qui se demande s'il ne s'agit pas là d'un baroud d'honneur, le Néerlandais a ainsi discuté récemment avec les agents de Ricardo Rodriguez, le latéral gauche suisse de Wolfsburg, déjà courtisé par le PSG l'hiver dernier. Le directeur du football parisien s'entretiendrait également souvent avec les représentants d'Alexis Sanchez. Enfin, l'Equipe assure, comme Le Parisien la semaine passée, qu'Aubameyang n'est qu'un plan B du PSG, lui qui était annoncé jeudi dernier tout proche d'un accord avec Paris par le quotidien allemand Bild.

Notre avis : Rassurant pour les supporters parisiens de savoir que quelqu'un travaille sur leur mercato d'été.

Las Palmas veut s'offrir... Mario Balotelli

Après avoir convaincu Kévin-Prince Boateng l'été dernier, puis Jesé Rodriguez six mois plus tard (ce dernier est prêté par le PSG), Las Palmas rêverait de s'offrir... Mario Balotelli. Selon la Cadena COPE, l'actuel 14e de Liga offrirait un an de contrat, plus une deuxième année en option, au buteur italien de Nice, en fin de contrat au 30 juin avec les aiglons.

Notre avis : Qui ne tente rien n'a rien, mais Las Palmas aura bien du mal à convaincre Balotelli, qui voudra sans doute jouer l'Europe la saison prochaine.

Paul Baysse va quitter Nice cet été

Si on ne sait pas encore où jouera Mario Balotelli la saison prochaine, son capitaine Paul Baysse (28 ans) ne fera lui pas de vieux os sur la promenade des Anglais, malgré sa belle saison. En fin de contrat au 30 juin, le défenseur du Gym a expliqué dimanche soir en zone mixte qu'il allait quitter le club azuréen, faute d'accord avec ses dirigeants : "Ma situation est comme ça. Je n'ai pas senti chez les dirigeants l'envie de continuer avec moi, ça fait partie du foot. Je serai à fond jusqu'au bout (...) J'avais donné ma priorité à Nice, on passe à autre chose, je suis ouvert à tous les projets."

Notre avis : Surprenant que les deux parties n'aient pas trouvé d'accord pour prolonger leur aventure commune.

Lukaku, plutôt MU que Chelsea ?

Annoncé sur le départ d'Everton cet été, Romelu Lukaku est fortement pressenti pour retourner à Chelsea, qui pourrait perdre Diego Costa cet été. Mais selon le Sun, le buteur belge ne serait pas emballé à l'idée de travailler sous les ordres d'Antonio Conte. Ce dernier exige beaucoup de ses attaquants défensivement et cela refroidirait Lukaku... Ce dernier aurait donc, toujours selon le tabloïd anglais, une préférence pour Manchester United, qui vient de perdre Zlatan Ibrahimovic. Une information que ne valide visiblement pas Lukaku, qui a envoyé un message à la presse sur son compte Twitter : "Certains médias sont agaçants en ce moment. Tant que je ne fais pas de déclaration publique concernant ma situation, laissez-moi tranquille s'il vous plaît..."

Notre avis : Chelsea et Manchester United sont deux pistes crédibles pour Lukaku. Les Blues ont l'avantage d'être assurés de jouer la prochaine C1, les Red Devils possèdent eux un bel atout dans leur manche en la personne de Mino Raiola, qui représente Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan et Lukaku.

Chelsea prêt à casser sa tirelire pour deux titulaires de la Roma

Sur les tablettes d'Antonio Conte l'été dernier, Radja Nainggolan plaît toujours autant à l'entraîneur de Chelsea. Toujours selon le Sun, les Blues préparent une offre de 82 millions d'euros pour le milieu belge de l'AS Roma et son coéquipier allemand Antonio Rüdiger (défenseur central ou latéral droit). Titulaires à Rome, les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2020 avec la Louve.

Notre avis : On voit mal l'AS Roma vendre ses deux joueurs à Chelsea le même été. Que l'un des deux soit vendu n'est par contre pas à exclure.

Vinicius se rapproche encore un peu plus du Real Madrid

Comme le révélait GloboEsporte ce week-end, le prometteur attaquant brésilien Vinicius Junior (16 ans, Flamengo) se rapproche du Real Madrid, qui pourrait débourser entre 40 et 45 millions d'euros. Courtisé aussi par le Barça, le jeune brésilien devrait rejoindre la Maison Blanche en 2018, une fois majeur. Une information confirmée ce lundi par Marca, qui relaye par ailleurs une autre information du média brésilien : Vinicius a passé des examens médicaux ce lundi avec Flamengo, qui va transmettre les résultats de ces derniers au club merengue. La preuve que son avenir s'écrit de plus en plus du côté de la capitale espagnole.

Notre avis : Il peut se passer beaucoup de choses d'ici l'été 2018, mais le Real semble désormais clairement en position de force dans ce dossier.

Puel veut y croire pour Van Dijk

Le très courtisé défenseur néerlandais Virgil Van Dijk sera-t-il toujours à Southampton la saison prochaine ? Interrogé sur le sujet ce lundi, son entraîneur Claude Puel veut y croire : "C'est notre capitaine. Il est important pour nous. C'est un joueur fantastique. On devra attendre le début de la saison prochaine pour le revoir sur le terrain. Il a un long contrat et je pense que les dirigeants veulent le garder." Annoncé notamment proche de Chelsea la semaine passée, Van Dijk est blessé depuis janvier dernier mais va reprendre l'entraînement individuel dans les prochains jours. Les Saints sont 10es de Premier League avant leur match en retard de mercredi face à Arsenal.