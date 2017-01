Batshuayi, Dybala, Payet : les 8 infos mercato qui vous ont échappé ce lundi

Batshuayi prêté à Lille cet hiver ?

Et si Michy Batshuayi revenait en Ligue 1 cet hiver ? Selon La Voix du Nord, les dirigeants du LOSC envisageraient de se faire prêter l'ancien Marseillais sans option d'achat, lui qui est peu utilisé cette saison à Chelsea (11 apparitions en Premier League, 0 titularisation, 1 but). Les Dogues, qui possèdent la 14e attaque de Ligue 1, verraient eux d'un très bon oeil une telle opération.

Notre avis : Cela semble plutôt improbable que ce transfert voit le jour. Même s'il est clairement barré par Diego Costa (et le système de jeu à une pointe) du côté de Chelsea, Batshuayi n'a pas forcément d'intérêt à rejoindre le 12e de Ligue 1. Antonio Conte a lui déjà indiqué qu'il ne voulait pas se séparer de son joker d'attaque.

L'OM prêt à mettre 40 millions pour Payet...

C'est ce dont rêveraient les dirigeants olympiens : le retour de Dimitri Payet dans la cité phocéenne. Parti à l'été 2015 rejoindre Londres et West Ham, le meneur de jeu des Bleus susciterait la convoitise de l'OM. L'Equipe croit savoir que la nouvelle direction marseillaise préparerait une offre de 30 à 40 millions d'euros pour convaincre son homologue anglaise. Selon France Football, Rudi Garcia a réussi à séduire le joueur mais le club londonien reste campé sur ses positions.

Notre avis : Il est totalement impossible d'imaginer Dimitri Payet revenir à l'OM cet hiver. Même si son début de saison est moins impressionnant que le précédent, l'ancien Nantais plaît à de nombreuses grosses écuries. En outre, les dirigeants des Hammers ont annoncé qu'ils refuseraient toutes les offres le concernant lors de ce mercato.

... et vise Schneiderlin et Chedjou

A défaut de pouvoir attirer un joueur cadre de West Ham, l'OM pourra peut-être attirer un remplaçant de Manchester United. Selon La Provence, les dirigeants marsellais aimeraient recruter Morgan Schneiderlin cet hiver, lui qui n'entre pas dans les plans de jeu de José Mourinho. Autre nom cité par le quotidien phocéen, celui d'Aurélien Chedjou. L'ancien Lillois est libre après avoir résilié son contrat avec Galatasaray.

Notre avis : Un retour en Ligue 1 après avoir beaucoup joué en Premier League pendant neuf saisons peut en refroidir plus d'un. Il n'empêche, Morgan Schneiderlin aurait peut-être davantage intérêt à retrouver un club très médiatisé et travailler avec Rudi Garcia plutôt que de filer à West Bromwich Albion et Everton, les deux autres prétendants annoncés du milieu français.

Witsel, l'argent de la Chine plutôt que la Juve

Plusieurs médias belges l'ont confirmé ce lundi : le transfert d'Axel Witsel au Tianjin Quanjian. Selon la RTBF et la Dernière Heure, le milieu de terrain belge a décidé de signer pour quatre ans dans le club chinois plutôt que de rejoindre la Juventus de Turin. La raison principale : un salaire de 18 millions d'euros annuel à la clé.

Notre avis : Un choix dans l'ère du temps et publiquement assumé par l'ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. Un choix effectué à 27 ans, quand même...

L'AS Rome va perdre Iturbe...

Juan Manuel Iturbe devrait bien quitter l'AS Rome. Arrivé en 2014 en Italie (il a été prêté six mois à Bournemouth en 2015-2016), l'international paraguayen devrait rejoindre le Torino dans les prochaines heures. Selon Sky Italia, l'ailier de la Roma, pisté un temps par l'OL, débarquera dans le Piémont ce lundi soir avant de passer sa visite médicale mardi. Le média italien parle d'un prêt gratuit avec une option d'achat estimée entre 12 et 14 millions d'euros.

Notre avis : Iturbe a péniblement accumulé 38 minutes de jeu en 5 apparitions en Serie A cette saison. Un départ chez le 8e du classement pourrait profiter à tout le monde.

... et vise Jesé

Annoncé sur le départ du PSG cet hiver, après six mois compliqués dans la capitale française, Jesé Rodriguez susciterait l'intérêt de l'AS Rome. Selon Sport Mediaset, le deuxième du championnat italien serait sur le point de proposer un prêt payant de 3 millions d'euros au quadruple champion de France en titre, assorti à une option d'achat de 22 millions d'euros.

Notre avis : Si une telle offre se confirme, on voit mal comment le PSG pourrait la refuser tant le joueur est apparu en totale méforme depuis son arrivée cet été. En attendant, ce dernier semble décidé à mettre les bouchées doubles...

Benteke en Chine ?

Après Oscar, Carlos Tévez et Axel Witsel, la Chine aurait des vues sur Christian Benteke. Selon The Sun, le Beijing Guoan s'apprêterait à offrir 47 millions d'euros à Crystal Palace pour son buteur belge de 26 ans, à qui un salaire de 10 millions d'euros par an serait promis.

Notre avis : Avec les récents transferts précédemment cités, il apparaît désormais compliqué d'affirmer qu'un joueur loin de la retraite (Benteke a 26 ans) va refuser de rejoindre le championnat chinois.

Dybala voudrait rejoindre le Real

Après avoir refusé une offre du Barça pour son joyau Paulo Dybala, la Juventus de Turin doit désormais faire face à l'intérêt de l'autre géant du football espagnol. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid désirerait recruter l'attaquant argentin et Florentino Perez, le président des Merengue, aurait déjà obtenu son accord verbal et celui de son agent.

Notre avis : Que Dybala ambitionne le Real est une chose, que la Juventus de Turin accepte un tel transfert en est une autre...