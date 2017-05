Batshuayi, Yaya Touré, Coutinho : les 11 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Et si Batshuayi revenait en Ligue 1 ?

Auteur du but du titre de Chelsea vendredi dernier, Michy Batshuayi pourrait quand même quitter les Blues cet été, lui qui n'a pas été titularisé une seule fois en Premier League cette saison. Selon le Daily Mirror, West Ham, l'AS Monaco et... l'OM s'intéressent au buteur belge de 23 ans. Le tabloïd anglais suggère que le club londonien pourrait vendre cet été Diego Costa et Michy Batshuayi afin de s'offrir Romelu Lukaku.

Notre avis : On le voit plus rester chez les Blues ou être prêté en Premier League que retourner en France.

Tolisso veut jouer la Ligue des champions

Au sortir de la victoire de l'OL face à Montpellier, Corentin Tolisso a évoqué son avenir : "Je ne sais pas si je serai Lyonnais l'an prochain. J'ai envie de jouer la Ligue des champions et de faire la Coupe du monde. Pour être à la Coupe du monde, il faut jouer les très, très gros matches. Et on joue les gros matches en Ligue des champions", a-t-il confié à l'AFP dans des propos rapportés par L'Equipe.

Notre avis : Une déclaration qui tend à confirmer son départ estival de l'OL et met fin aussi au passage à la rumeur l'envoyant à l'Inter Milan.

Valbuena et Tolisso après la qualification à Rome en Ligue EuropaPanoramic

Diony se voit quitter Dijon

Auteur du deuxième but dijonnais dimanche face à Nancy, son 11e de la saison en Ligue 1, Loïs Diony a reconnu après la rencontre qu'il allait sans doute quitter le DFCO cet été : "C’est un but très important pour moi, pour l’équipe... Avec tout ce qui se dit autour de moi, je pense pouvoir dire que c’était mon dernier match et mon dernier but dans mon jardin", a-t-il confié au micro de beIN Sports. Ces dernières semaines, son nom a notamment été associé aux Girondins de Bordeaux et à l'OGC Nice.

Notre avis : Le départ de Diony semble inéluctable vu sa saison. Reste à savoir où il va atterir.

Trejo annonce son départ de Toulouse

Sur son compte Instragram, Oscar Trejo a mis fin au suspense : il va quitter Toulouse cet été, à l'expiration de son contrat. Malgré une proposition de prolongation de contrat de trois ans, le meneur de jeu argentin a expliqué qu'il souhaitait vivre une nouvelle expérience : "Cette décision est uniquement personnelle et n’a rien à voir avec le côté footballistique, ni économique. Dans cette nouvelle étape de ma vie, j’ai besoin d’autres choses plus importantes que l’argent", a-t-il écrit. Selon La Dépêche du Midi, l'ancien joueur du Sporting Gijon a notamment reçu une grosse offre d'un club mexicain, dont le nom n'a pas filtré.

Notre avis : Une bien triste nouvelle pour le TFC et ses supporters.

Bielsa supervise un jeune attaquant turc

Marcelo Bielsa prendra les rênes du LOSC dans quelques jours. La semaine passée, son président Gérard Lopez confiait sur RMC qu'il fallait s'attendre à un recrutement de jeunes talents, l'Argentin souhaitant enrôler des joueurs qu'il puisse "former à son style". L'un d'eux pourrait se nommer Enes Ünal selon La Voix du Nord. Le jeune attaquant turc de 20 ans explose cette saison à Twente, où il est prêté par Manchester City. Ce dimanche, Bielsa l'aurait ainsi supervisé face à Groningen, match durant lequel l'ancienne pépite de Bursaspor a inscrit son 18e but de la saison en championnat néerlandais.

Notre avis : On ne sait pas encore si le LOSC envisage un prêt ou un transfert, mais cette piste correspond en tout cas parfaitement à ce que recherche Bielsa.

Enes ÜnalGetty Images

Donnarumma plaît aux deux Manchester

Toujours pas prolongé par l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma (18 ans) pourrait filer à Manchester, où City et United souhaiteraient le recruter cet été. Une information du Sun, qui précise que le gardien italien de 18 ans a fait part à ses amis de son souhait de quitter Milan pour rejoindre la Premier League. Rappelons que son agent n'est autre que Mino Raiola et que Manchester United pourrait avoir besoin d'un gardien en cas de départ de David De Gea, tandis que Guardiola chercherait une alternative à Claudio Bravo, Joe Hart ne rentrant pas dans ses plans et Willy Caballero étant en fin de contrat.

Notre avis : Les nouveaux propriétaires chinois de l'AC Milan feraient une grosse erreur en laissant filer leur symbolique gardien de but. On peut aussi penser que cette rumeur est alimentée par Raiola pour que son poulain obtienne le meilleur contrat possible à Milan.

Un an de plus à City pour Yaya Touré ?

Manchester City a annoncé ce week-end le départ en fin de saison de Pablo Zabaleta, qui arrivait en fin de contrat au 30 juin. Les Citizens ne l'ont pas fait pour Yaya Touré, lui aussi en fin de contrat le mois prochain. Selon le Guardian, Manchester City pourrait en effet proposer une prolongation d'un an au milieu de terrain ivoirien. Volonté dont n'est pas au courant son agent Dimitri Seluk : "J'ai lu beaucoup de choses sur ça, mais je ne suis au courant de rien. La dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un du club, c'était en mars dernier à Monaco", a-t-il confié à Sky Sports.

Et Seluk d'ajouter : "Nous avons plusieurs possibilités. Yaya a déjà reçu des offres de clubs qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, mais pour Yaya, Manchester City est un club très spécial (...) Il veut jouer la prochaine Ligue des champions, mais il pourrait aussi jouer pour un club ambitieux qui a de grands projets."

Notre avis : Voir Yaya Touré prolonger n'est pas à exclure. Mais s'il part, on sait désormais qu'il ne rejoindra pas un championnat exotique ou un club de bas de tableau de Premier League.

Yaya Touré félicité après son but face à West HamAFP

Coutinho flatté par l'intérêt du Barça

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone par la presse catalane (Sport plus particulièrement), Coutinho s'est dit "heureux" d'être associé à un tel club, dans un entretien accord à ESPN Brasil : "C'est toujours bon qu'un grand club comme Barcelone s'intéresse à toi, c'est la reconnaissance de ton travail. Le Barça fait partie des meilleures équipes du monde, mais jusqu'à présent, rien n'est venu jusqu'à moi car de toute façon s'il y avait quelque chose, c'est mon agent qui s'en occupe." Coutinho a ensuite rappelé que Liverpool était un grand club et qu'il n'était concentré que sur un seul objectif, qualifier les Reds pour la Ligue des champions.

Notre avis : Tous les joueurs du monde seraient flattés par l'intérêt du Barça. Cela ne change rien au fond du problème, à savoir qu'il y a peu de chance que Liverpool vende son meilleur joueur alors qu'il s'apprête à retrouver la Ligue des champions.

Kolasinac à Arsenal, ça se précise

Déjà annoncée le mois dernier par un média bosnien, l'arrivée estivale de Sead Kolasinac à Arsenal est bouclée selon Sky Sports. Le très sérieux média anglais avance que le latéral gauche de Schalke 04, en fin de contrat au 30 juin, s'engagera dès le 1er juillet en faveur des Gunners.

Notre avis : C'était l'une des belles affaires de ce mercato estival au poste de latéral gauche. Bravo à Arsenal si l'information se confirme.

Sead Kolasinac Getty Images

Fofana prolonge l'aventure à l'Udinese

Prêté à Bastia lors de la saison 2015-2016, Seko Fofana (22 ans) a été transféré l'été dernier à l'Udinese par Manchester City. Titulaire en Italie avant sa grave blessure au genou, en mars dernier, le milieu de terrain franco-ivoirien (qui a choisi de jouer pour les Elephants) a prolongé ce lundi d'un an avec le club italien, soit jusqu'en 2022.

Notre avis : Belle marque de confiance du club italien envers un joueur prometteur mais actuellement blessé.

Chafik signe un nouveau contrat avec Dijon

Blessé et forfait dimanche dernier lors de la victoire de Dijon face à Nancy, Fouad Chafik a prolongé de deux ans son contrat au DFCO, soit jusqu’en juin 2020. "C’est une très bonne chose pour moi. Je suis content de prolonger au DFCO. C’est la preuve que je me sens bien dans ce club sain, et que l’on me fait confiance", s'est réjoui l'international marocain sur le site de son club.