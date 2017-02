Belotti, Morata, Chelsea : les 7 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Le Bayern Munich pense aussi à Belotti

Buteur vedette du Torino, Andrea Belotti affole les compteurs et par la même occasion les cadors européens, du Real Madrid au PSG en passant par les top clubs anglais. Autre intérêt selon La Stampa, celui du Bayern Munich de Carlo Ancelotti, qui aurait déjà entamé les premières discussions avec le club turinois en vue d'un transfert estival de l'international italien de 23 ans. Auteur de 17 buts en Serie A cette saison, "Il Gallo" possède une clause libératoire valable pour l'étranger de 100 millions d'euros.

Notre avis : malgré son talent, il passera forcément derrière Lewandowski au Bayern Munich. Il doit viser un club intermédiaire où il pourra jouer plus souvent.

Zidane veut voir Morata rester

Avant la réception de l'Espanyol Barcelone ce samedi en Liga, Zinedine Zidane a été interrogé sur la situation de son buteur espagnol Alvaro Morata, que l'on dit prêt à partir l'été prochain du fait de son statut de doublure de Karim Benzema. Réponse de l'entraîneur merengue : "Je n'aimerais pas qu'il parte en fin de saison, c'est sa maison ici et même s'il a eu peu de temps de jeu, il en a eu. Contre l'Espanyol, il sera titulaire et ce ne sera pas la dernière fois de la saison. Mais il y aura toujours des joueurs qui jouent plus que d'autres."

Notre avis : logique que Zidane ait envie d'avoir deux buteurs de niveau international, logique aussi que Morata ait l'ambition de jouer plus.

Alvaro Morata buteur pour le Real Madrid contre La Corogne en Liga le 10 décembre 2016AFP

Solanke, de Chelsea à Liverpool ?

Grand espoir des Blues au poste d'avant-centre, Dominic Solanke (19 ans) ne devrait pas faire de vieux os à Chelsea. N'ayant pas trouvé de terrain d'entente avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui expire cet été, Solanke devait signer à Liverpool selon le Sun. Interrogé sur le sujet ce vendredi, Antonio Conte a concédé que son joueur avait envie de partir, sans préciser toutefois sa destination.

Notre avis : pas sûr qu'il ait plus de temps de jeu à Liverpool que chez les Blues. A moins que cette rumeur ne soit un moyen pour l'entourage du joueur de mettre la pression sur Chelsea.

Soualiho Meïté quitte définitivement le LOSC

Prêté avec option d'achat à Zulte-Waregem par le LOSC, Soualiho Meïté a été définitivement acheté par le club belge selon l'Equipe. Les Dogues auraient récupéré 300 000 euros dans l'affaire et auraient ainsi négocié 60 % du montant d'un éventuel futur transfert. Peu en vue dans le Nord, le jeune milieu défensif de 22 ans explose en Belgique et serait sur les tablettes de nombreux clubs anglais et allemands.

Notre avis : à défaut d'avoir su exploiter ses qualités, le LOSC bénéficiera financièrement de son éclosion dans les mois à venir.

Luis Fabiano de retour au Brésil

O Fabuloso rentre au pays. Un an après son départ de São Paulo pour la Chine, où il a inscrit 23 buts en 29 rencontres, Luis Fabiano (36 ans) s'est engagé pour deux ans en faveur du Vasco da Gama, le club de Nênê promu en première division brésilienne. Il arrive libre après avoir résilié son contrat avec le Tianjin Quanjian.

Notre avis : une recrue de poids pour l'ancien club de Juninho Pernambucano.

Mohamed Sissoko signe en Serie B

Libre depuis décembre et une expérience de quelques mois en Indian Super League, le milieu défensif franco-malien Mohamed Sissoko (32 ans) s'est engagé jusqu'en fin de saison à Ternana, avant-dernier de Serie B.

Notre avis : l'ancien joueur du PSG espérait sans doute un club plus ambitieux.

Martín Cáceres rebondit à Southampton

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, le défenseur uruguayen Martín Cáceres (29 ans) rejoint Southampton jusqu'en fin de saison. Il était libre depuis l'été dernier et la fin de son contrat avec la Juventus.

Notre avis : les Saints n'ont rien dépensé pour ce joueur d'expérience dont le bémol concerne sa condition physique après plus d'un an sans jouer.