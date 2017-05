Ben Arfa, OM, Griezmann : les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Ben Arfa sans avenir à Paris, Nice dit non

Selon Le Parisien de ce dimanche, Hatem Ben Arfa ne fera pas de vieux os au PSG. Recrue phare du club parisien l’été dernier, l’ancien Niçois devrait le quitter un an avant la fin de son contrat. Paris serait même prêt à le libérer pour sa bonne conduite tout au long de la saison. Une occasion que ne devrait pas saisir l’OGC selon son président Jean-Pierre Rivère : "Vous savez, Hatem appartient à Paris, c’est un joueur qui a beaucoup de caractère, il n’a rien lâché, a-t-il déclaré à Téléfoot. Je ne pense pas que ce soit possible de voir Hatem à Nice encore une fois." Le président des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin, interrogé par BeIN Sports a avoué ne pas être insensible au pari "HBA". "Ce type de profil, oui pourquoi pas ? En plus une année de Coupe du monde, il peut y avoir des joueurs qui ont envie de se relancer."

Notre avis : Même après un exercice compliqué, Ben Arfa ne devrait pas manquer de convoitises.

Marseille pense à Koscielny…

Dans son plan de recrutement de prestige l’été prochain, l’Olympique de Marseille a déjà ciblé le poste de défenseur central comme une priorité. Téléfoot confirmait cela ce dimanche matin puisque le club phocéen aurait coché le nom de Laurent Koscielny parmi les pistes explorées. Le défenseur international des Gunners attendrait toutefois d’en savoir plus sur l’avenir d’Arsène Wenger pour se décider sur son avenir.

Notre avis : Un défenseur du calibre nécessaire pour le projet marseillais et possiblement l’occasion rêvée pour le convaincre.

… et pourrait faire de Fabregas son transfert majeur

Après l’échec du dossier Strootman, qui devrait rester à la Roma, l’OM cherche toujours un milieu de terrain de standing pour se renforcer l’été prochain. Le journal romain le Corriere della Citta, au détour d’un article sur le mercato à venir de l’AC Milan, évoque le nom de Cesc Fabregas comme joueur désiré par les Rossoneri, mais aussi par Marseille. Le club français serait celui montrant le plus d’envie quant à l’arrivée du joueur de Chelsea. Et les Phocéens ont un sérieux atout dans leur manche : Andoni Zubizarreta, leur directeur sportif, est celui qui avait fait venir l’Espagnol au FC Barcelone en 2011.

Notre avis : Fabregas n’est pas indispensable aux Blues, à l’OM de convaincre le joueur.

L’Atlético veut tout faire pour retenir Griezmann

Antoine Greizmann l’a répété à plusieurs reprises, il souhaite pour le moment rester à l’Atlético Madrid. Ce qui n’a pas empêché la concurrence (les deux Manchester, Chelsea, Barcelone) de montrer son intérêt. Les Colchoneros en ont conscience et souhaitent absolument éviter le départ de leur star. Le Times croit savoir que le club madrilène est prêt à offrir un nouveau contrat à l’international tricolore, un an après sa dernière prolongation. Les conditions : 12 millions d’euros net de salaire (contre 8 millions actuels) et une clause de départ au-dessus des 100 millions d’euros.

Notre avis : Cela fera certainement plaisir à "Grizi" mais cela n'arrêtera pas ses prétendants pour autant.

Atletico Madrid's French forward Antoine GriezmannGetty Images

Mourinho prêt à lâcher 95 millions d'euros pour piocher en Ligue 1

La saison de Manchester United est en-deçà des espérances avec une modeste 5e place. L'entraîneur des Red Devils, José Mourinho a visiblement identifié la principale faiblesse de son effectif : le milieu de terrain. Après Paul Pogba l'été dernier, le technicien portugais souhaiterait deux renforts supplémentaires dans l'entrejeu et les aurait trouvés en Ligue 1 d'après le Sunday Express : le Parisien Blaise Matuidi et le Monégasque Bernardo Silva. Cela pousserait Marouane Fellaini vers la sortie.

Notre avis : Est-ce réellement le milieu de terrain le principal défaut de Man U ?

Pour faire pression au Milan, Raiola veut envoyer Donnarumma à l’Inter !

Pour obtenir le jackpot, tous les moyens sont bons. Même fricoter avec le voisin honni. Alors que l’AC Milan souhaite absolument prolonger son prometteur gardien Gianluigi Donnarumma, son agent, un certain Mino Raiola, a rencontré les dirigeants de l’Inter pour proposer le portier et par la même occasion faire monter les enchères d’après le Corriere delo Sport qui en fait sa Une dimanche.

Notre avis : Rien de plus qu’une manœuvre pour obtenir plus d’argent pour son client.

Hart, d'un Manchester à un autre ?

Cela n'est plus arrivé depuis 21 ans. Un joueur de Manchester City pourrait rejoindre le grand rival United l'été prochain. Ce joueur, c'est Joe Hart. Le gardien anglais, envoyé en prêt pour la saison au Torino, n'est plus en odeur de sainteté à l'Etihad Stadium et pourrait remplacer David De Gea en cas de départ de l'Espagnol. Il en coûterait tout de même 36 millions d'euros aux Red Devils.

Notre avis : Le transfert serait tout de même surprenant.