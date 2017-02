Bernardo Silva, Cabaye, OM... les 10 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Le Barça surveille aussi Bernardo Silva

Dans le viseur de Manchester United et du Real Madrid, mais pas que. Selon Mundo Deportivo, Bernardo Silva plaît aussi au Barça, qui l'a supervisé à plusieurs reprises cette saison, dont récemment face au PSG et Nice. Très en vue lors de ces rencontres et plus globalement depuis le début de saison, le milieu offensif portugais de Monaco a dû marquer des points...

Notre avis : Bernardo Silva va affoler tous les cadors européens cet été, Monaco peut déjà se frotter les mains.

Vidéo - Passes décisives, buts en rafale, précision des tirs : Bernardo Silva vaut de l'or ! 01:07

Cabaye flatté par l’intérêt de l’OM…

Son nom a circulé cet hiver du côté de Marseille, mais Yohan Cabaye est finalement resté à Crystal Palace. Dans un entretien accordé à L'Equipe Enquête, l'international français s'est exprimé sur l'intérêt du club phocéen et de son ancien entraîneur à Lille, Rudi Garcia : "C'est flatteur, déjà, car l'OM fait partie des grands clubs français. Après, j'ai ma vie à Londres, mon club, et je suis concentré sur cela (...) J'ai un immense respect pour Rudi, l'entraîneur et la personne qu'il est. Mais il y a une réalité. Et nous sommes dans une situation compliquée avec le club."

Notre avis : si Crystal Palace (19e) descend, il ne serait pas étonnant de voir Cabaye revenir en France, à Marseille ou ailleurs.

… qui a tenté Mikel Merino cet hiver

En plus de Cabaye, l'OM aurait aussi tenté sa chance cet hiver pour le milieu défensif du Borussia Dortmund, Mikel Merino. Capable de jouer aussi défenseur central, l'international U21 espagnol aurait fait l'objet d'un pressing intense d'Andoni Zubizarreta selon Marca, qui précise que le directeur sportif de l'OM voulait le joueur en prêt. Mais même si Tuchel le fait peu jouer cette saison (3 apparitions seulement), l'entraîneur allemand s'est opposé à son départ cet hiver.

Notre avis : une information qui rassurera, peut-être, ceux qui se posaient des questions sur l'utilité d'Andoni Zubizarreta à l'OM.

Le LOSC prête Sunzu en Russie

Arrivé dans les bagages d'Hervé Renard en 2015, Stoppila Sunzu n'a pas convaincu ensuite Frédéric Antonetti, ni Patrick Collot. Pas dans les plans non plus des nouveaux dirigeants lillois, le défenseur zambien a été prêté jusqu'à la fin de saison à l’Arsenal Tula, actuel 15e du championnat russe.

Notre avis : un départ logique pour Sunzu, qui n'a joué que cinq matches cette saison.

Quaresma prolonge à Besiktas

En fin de contrat en juin prochain, Ricardo Quaresma (33 ans) prolonge l'aventure à Besiktas jusqu'en 2020. Champion d'Europe avec le Portugal l'été dernier, le fantasque ailier lusitanien a inscrit 5 buts et délivré 12 passes décisives cette saison avec le club turc.

Notre avis : une bonne nouvelle pour les supporters de Besiktas.

Civelli et Cvitanich se retrouvent en Argentine

Anciens coéquipiers à Nice, Renato Civelli (33 ans) et Dario Cvitanich (32 ans) retournent au pays. Le défenseur central et l'attaquant se retrouvent au CA Banfield, le club argentin de leurs débuts, actuel cinquième du championnat argentin.

Notre avis : un choix romantique qui n'est pas pour nous déplaire.

Caceres se rapproche de Southampton

Nous vous parlions hier d'une possible arrivée de Martin Caceres en Premier League. Selon Sky Sports, le défenseur uruguayen de 29 ans est proche du Southampton de Claude Puel, qu'il devrait rejoindre gratuitement en cas d'obtention de son permis de travail. Libre depuis son départ de la Juve l'été dernier, Caceres avait failli rejoindre l'AC Milan la semaine passée.

Notre avis : les Saints cherchaient un défenseur central suite au départ de José Fonte à West Ham, ils semblent l'avoir trouvé.

Cheick Tioté file lui aussi en Chine

Pas dans les plans de Rafa Benitez à Newcastle, le milieu ivoirien Cheick Tioté (30 ans) rebondit en Chine. Il s'est engagé pour deux ans en faveur du Beijing Enterprises, qui évolue en deuxième division chinoise.

Notre avis : les détails économiques de l'opération ne sont pas connus, mais on suppose que le joueur y trouve son compte financièrement.

Kuranyi à l’essai au Dinamo Brest

Sans club depuis l'été dernier et la fin de son contrat à Hoffenheim, l'international allemand Kevin Kuranyi (34 ans, 52 sélections) pourrait rebondir en... Biélorussie. L'ancien buteur de Stuttgart, de Schalke 04 ou encore du Dynamo Moscou est actuellement à l'essai au... Dinamo Brest (rien à voir avec le Stade Brestois), actuel 8e du championnat biélorusse.

Notre avis : comme quoi, il n'y a pas que la Chine pour les joueurs en fin de carrière.

Le fils de Rivaldo signe en Roumanie

Fils de la légende brésilienne Rivaldo, Rivaldinho est âgé de 21 ans et évolue au poste d'avant-centre. Après plusieurs clubs au Brésil, ainsi qu'un bref passage à Boavista au Portugal, le jeune homme a rejoint aujourd'hui le Dinamo Bucarest, le deuxième club le plus titré de Roumanie après le Steaua Bucarest. Il a signé jusqu'en 2020 et portera le numéro 9.

Notre avis : il n'a ni le pied gauche de papa (il est droitier), ni son potentiel, mais l'histoire retiendra que Rivaldinho a rejoint l'Europe plus jeune que son paternel, qui avait signé à La Corogne à l'âge de 24 ans.