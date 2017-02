Bonne nouvelle pour Karim Benzema, le Real Madrid veut le prolonger !

L'indiscrétion est signée du quotidien madrilène AS. Alors qu'il est muet depuis cinq matches et que les critiques s'abattent sur lui, Karim Benzema (29 ans) garde la confiance de son entraîneur Zinedine Zidane, mais aussi de ses dirigeants. Selon la publication madrilène, le Real Madrid a en effet décidé de proposer une prolongation de contrat à son buteur tricolore en fin de saison.

Vidéo - Zidane "ne veut pas parler de campagne" contre Benzema 00:54

Débarqué en Espagne en 2009, "KB9" est actuellement lié à la Maison Blanche jusqu'en 2019 et gagne environ 8 millions d'euros net par saison depuis sa première prolongation datant de 2014. Auteur de 12 buts cette saison, toutes compétitions confondues, l'international français devrait se voir proposer un nouveau bail jusqu'en 2021, voire 2022, avec une nouvelle augmentation de salaire.

Benzema au Real Madrid jusqu'à ses 34 ans ?

Une belle marque de confiance de la part du club merengue envers un joueur qui a régulièrement été critiqué par les supporters et la presse locale depuis son arrivée en provenance de l'OL, mais revendique déjà 173 buts sous le maillot blanco, lui le huitième meilleur buteur de l'histoire du club.

Encore annoncé cet hiver à Arsenal, à l'AC Milan et même en Chine, Karim Benzema n'a jamais exprimé ses envies d'ailleurs et il y a fort à parier qu'il acceptera la proposition de ses dirigeants. Il pourrait alors finir sa carrière à Madrid à l'âge de 34 ans et se targuer d'être resté 13 ans dans l'un des clubs les plus exigeants du monde.