Brahimi, Mandanda, Alli : les 9 infos mercato qui vous ont échappé ce mardi

Mandanda, l'autre ancien qui a la cote à Marseille

Dimitri Payet n'est pas le seul ex-Marseillais que les nouveaux dirigeants de l'OM souhaiteraient rapatrier. Parti l'été dernier à Crystal Palace, le gardien voit son nom revenir avec insistance à Marseille ces dernières heures selon une indiscrétion de RTL. Mandanda, qui a disputé seulement neuf matches avec les Eagles, s'est blessé en novembre lors d'un rassemblement de l'équipe de France et se soigne actuellement à Clairefontaine.

Notre avis : L'idée a de quoi séduire plus d'un supporter marseillais mais le poste de gardien de but n'est pas le chantier prioritaire de l'OM cet hiver.

Alessandrini ou Sarr dans la balance pour arracher Payet ?

Et si pour arracher Dimitri Payet à West Ham, l'OM décidait d'inclure Romain Alessandrini ou Bouna Sarr dans l'opération, en plus d'une somme d'argent ? C'est la nouvelle idée originale des dirigeants marseillais à en croire France Football, qui ne précise pas quel montant accompagnerait l'un des deux joueurs cités. Lundi, L'Equipe évoquait une enveloppe comprise entre 30 et 40 millions d'euros pour convaincre les Hammers, bien décidés de leur côté à garder Payet.

Notre avis : On ne voit pas comment Alessandrini ou Sarr, en grande difficulté à l'OM, pourraient faire changer d'avis les dirigeants de West Ham.

Comme le PSG, le Real Madrid surveille Dele Alli

Le 9 décembre dernier, le Daily Mirror spéculait sur un intérêt du PSG pour le talentueux milieu de terrain de Tottenham Dele Alli (20 ans). Le tabloïd anglais, pas le plus réputé du Royaume, assurait que le club francilien comptait offrir 60 millions d'euros cet été pour l'international anglais. Ce mardi, ce même tabloïd évoque un intérêt du Real Madrid et soumet l'idée d'un chassé-croisé avec Isco, qui plaît aux Spurs.

Notre avis : Dans sa foire aux rumeurs, le Daily Mirror oublie peut-être que Dele Alli a récemment signé une prolongation de contrat jusqu'en 2022.

Dele Alli lors de Tottenham - Levrekusen en Ligue des Champions League group E football match between Tottenham Hotspur and Bayer Leverkusen le 2 novembre 2016AFP

Porto compte sur Brahimi

L'OGC Nice va devoir faire le deuil de la piste Brahimi. Annoncé sur les tablettes des Aiglons, l'international algérien ne devrait en effet pas quitter le Portugal cet hiver. Selon O Jogo, son entraîneur n'a aucune intention de le laisser filer en janvier. A moins qu'un club paye sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, ce qui est peu probable, Brahimi reviendra à Porto une fois la CAN terminée.

Notre avis : Brahimi a retrouvé des couleurs et la confiance de Nuno Espirito Santo, Nice se casse logiquement les dents sur ce dossier.

Witsel file vers la Chine

Le Zenit Saint Petersbourg a confirmé dans un communiqué être tombé d'accord avec le Tianjin Quanjian pour le transfert de son milieu belge Axel Witsel. A bientôt 28 ans, l'international belge devrait donc poursuivre sa carrière en Chine, suivant le même chemin qu'Oscar et Carlos Tevez ces dernières semaines. Le Zenit n'a donné aucun chiffre, mais la presse belge parle d'un transfert de 20 millions d'euros et d'un salaire de 18 millions d'euros par an pour Witsel.

Notre avis : Suivi depuis toujours par les plus grands clubs, Axel Witsel est bien parti pour ne jamais mettre les pieds dans un championnat majeur. Un contrepied regrettable.

La Juventus lance son mercato avec Rincón

Axel Witsel lancé en direction de la Chine, la Juventus a pu se consoler avec la signature du milieu défensif du Genoa Tomás Rincón. Âgé de 28 ans, l'international vénézuélien s'est engagé jusqu'en 2020. La Vieille Dame a claqué 8 millions d'euros, plus 1 million d'euros de bonus, pour boucler l'opération.

Notre avis : Rincon est habitué aux joutes de la Serie A et son profil de milieu combatif va faire du bien à la Juve, encore en lice en championnat, en Coupe d'Italie et en Ligue des Champions.

Bérigaud à la relance à Angers

Pas dans les plans de Frédéric Hantz à Montpellier, l'ancien buteur de l'ETG est prêté avec option d'achat à Angers, où il portera le numéro 2. "Le coach ne l'utilisait pas trop. C'est une bonne chose pour lui et je peux vous assurer qu'Angers l'achètera à la fin d'année", nous a confié Louis Nicollin.

Notre avis : Entre les départs de Pépé et Diedhiou à la CAN et son inefficacité criante depuis le début de saison, Angers devait absolument se renforcer cet hiver.

Leicester City sort le chéquier pour le successeur de Kanté

Champion d'Angleterre en titre, Leicester City pointe à une décevante 14e place en Premier League à mi-saison. Pour relever la tête en championnat et affronter au mieux les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Foxes ont décidé de sortir le chéquier en enrôlant Wilfred Ndidi pour 18 millions d'euros. À 20 ans, le prometteur milieu défensif nigérian de Genk a signé jusqu'en 2022.

Notre avis : La blessure de Nampalys Mendy a logiquement poussé Leicester à réinvestir sur ce poste abandonné par N'Golo Kanté.

Wilfried NdidiImago

Un ancien du PSG, du Real et du Bayern pour relancer Swansea

Bon dernier de Premier League, Swansea a officialisé la nomination de Paul Clement, ancien adjoint d'Ancelotti au Bayern Munich, au PSG ou encore au Real Madrid. Passé aussi par Chelsea et Derby County (où il était numéro 1), Clement a signé jusqu'en 2019 avec les Swans.