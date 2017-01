Cabaye, Mbappé, Tolisso : les 13 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Rudi Garcia aurait sondé Cabaye

Dans son édition hebdomadaire, France Football nous apprend que Rudi Garcia travaille sur l'après-Diarra et aurait contacté en ce sens Yohan Cabaye, qu'il a entraîné au LOSC. Sous contrat jusqu'en 2018 avec Crystal Palace, l'international français ne serait pas fermé à un retour en Ligue 1 selon FF.

Notre avis : du mal à croire que les nouveaux dirigeants marseillais lancent leur projet en signant un ancien joueur du PSG.

Yohan Cabaye (France) à Clairefontaine lors de l'Euro 2016AFP

Théo Fernandez à l'OM cet hiver, "impossible"

Annoncé dans le viseur de l'OM par l'Equipe, le latéral gauche français Théo Fernandez ne bougera pas du Deportivo Alavés cet hiver, lui qui est prêté au club basque par l'Atlético Madrid. "Il est indispensable à notre équipe cette saison. Il n’a que 19 ans, mais ses grandes capacités techniques et physiques font de lui un futur grand joueur. Je vous le dis encore une fois, il est impossible qu’il quitte Alavès cet hiver." a assuré à RMC le directeur sportif d'Alavés.

Notre avis : la piste était séduisante pour l'OM mais semblait de toute façon compliquée pour cet hiver.

Mbappe, priorité du Borussia Dortmund ?

Dortmund prépare-t-il la vie sans Aubameyang ? C'est la question que se pose France Football. Selon l'hebdomadaire français, le BvB aimerait faire d'une pierre deux coups cet hiver en recrutant un attaquant capable de compenser l'absence du Gabonais durant la CAN et de le remplacer dès la saison prochaine, en cas de transfert de ce dernier cet été. Le club allemand aurait ainsi fait du Monégasque Kylian Mbappé (18 ans) sa priorité. Un dossier toutefois très compliqué puisque Monaco n'a aucune intention de se séparer de son champion d'Europe U19.



Notre avis : enrôler Mbappé sera très compliqué pour Dortmund et, malgré son énorme potentiel, il n'a de toute façon pas encore la carrure pour succéder à Aubameyang dès cette année.

Kylian Mbappé sous le maillot de Monaco en 2016.Panoramic

Le nouveau club de Witsel a tenté de recruter un grand buteur

Interrogé par Tianjin Sports TV, le président du Tianjin Quanjian a fait plusieurs révélations sur le mercato de son club, qui a déjà attiré Axel Witsel : "Nous avons fait une offre pour Benzema", a ainsi fait savoir Shu Yuhui. "Nous avions déjà préparé des contrats pour Falcao et Raul Jimenez(...) Les deux devaient signer leurs contrats, mais les nouvelles règles nous ont forcé à abandonner ces deux dossiers." Les clubs chinois ne sont plus autorisés qu'à faire jouer 3 joueurs étrangers au lieu de 5 jusqu'ici. "Le PSG nous a fait savoir que Cavani ne serait autorisé à partir qu’en juin même si le joueur était d’accord pour nous rejoindre. On peut dire la même chose pour Costa, car Chelsea voulait aussi le conserver jusqu’en juin." Le président du club entraîné par Fabio Cannavaro a ajouté qu'il continuait à négocier pour le buteur croate de la Fiorentina, Nikola Kalinic.

Notre avis : une bonne nouvelle pour les clubs européens concernés, qui vont pouvoir a priori finir la saison avec leur buteur titulaire.

Diego Costa ne plaît pas qu'aux Chinois

S'il ne devrait donc pas aller en Chine cet hiver, le futur de Diego Costa à Chelsea reste très incertain. Parti au clash avec Antonio Conte la semaine passée, le buteur hispano-brésilien n'était pas dans le groupe de Chelsea le week-end passé et il n'a repris l'entraînement collectif qu'aujourd'hui. Alors que la Chine lui fait les yeux doux et qu'elle ne le laisse pas insensible, le Barça pourrait profiter de la situation. Selon The Independent, les Catalans sont intéressés par l'international espagnol. Ils ne sont pas les seuls. Son ancien club, l'Atlético Madrid, aimerait le rapatrier l'été prochain en cas de départ d'Antoine Griezmann vers Manchester United.

Notre avis : s'il quitte Chelsea et qu'il décide de ne pas aller en Chine, on le voit beaucoup plus retourner à l'Atlético que signer au Barça.

Diego Costa, buteurAFP

Manchester City prêt à faire sauter la banque pour Messi ?

Friand d'informations sensationnelles, The Sun a fait savoir ce mardi que Manchester City était prêt à faire une offre de 113 millions d'euros à Barcelone pour s'offrir les services de Lionel Messi. Les deux clubs auraient même démarré des discussions pour l'Argentin, en fin de contrat en 2018.

Notre avis : tôt ou tard, le Barça va prolonger le contrat de Messi et mettre ainsi fin aux rumeurs opportunistes des tabloïds.

Tolisso et N'Zonzi toujours pistés par la Juventus

La Juventus ne lâche pas Corentin Tolisso. Si Jean-Michel Aulas a fait savoir que son milieu de terrain ne quitterait pas l'OL cet hiver, la Vieille Dame va insister selon le Corriere dello Sport avant la fin du mercato d'hiver. En cas d'échec, elle pourrait se retourner vers Steven N'Zonzi, le milieu français du FC Séville.



Notre avis : Tolisso et N'Zonzi ne quitteront pas leur club cet hiver.

Corentin Tolisso buteur lors de Juventus - Lyon en Ligue des Champions le 2 novembre 2016AFP

Anderlecht aimerait se faire prêter Sirigu

Barré par Sergio Rico au Séville FC où il est prêté jusqu'en juin, Salvatore Sirigu (30 ans) cherche un nouveau point de chute. Selon plusieurs médias belges, Anderlecht aimerait se le faire prêter et discuterait avec son entourage. Mais les Mauves viseraient aussi Koen Casteels, gardien belge de Wolfsburg âgé de 24 ans. Ce dernier aurait même les faveurs de René Weiler, le coach d'Anderlecht. Selon Le Corriere dello Sport, le PSG a en tout cas refusé de prêter le portier italien à Nice, ne souhaitant pas renforcer un concurrent direct pour le titre.

Notre avis : bien malin qui peut prédire aujourd'hui où sera Sirigu le 1er février.

Valencia prolonge l'aventure à Manchester United

Titulaire au poste de latéral droit depuis l'arrivée de Jose Mourinho, Antonio Valencia (31 ans) a prolongé d'une année supplémentaire à Manchester United. L'Equatorien était en fin de contrat en juin prochain, avec une année supplémentaire en option. Option exercée par MU, comme pour Fellaini.

Notre avis : logique vu le statut de Valencia à Manchester United cette saison.

Bifouma quitte Bastia et rejoint Regattin en Turquie

À défaut de communication de Bastia pour le moment, le club turc d'Osmanlispor a annoncé sur ses réseaux sociaux l'arrivée de Thievy Bifouma (24 ans). Selon la presse turque, l'attaquant franco-congolais a signé pour trois ans et demi en faveur du club d'Adrien Regattin, où évoluait aussi un certain Cheikh Diabaté avant d'être prêté à Metz.

Notre avis : la greffe n'a jamais pris entre Bastia et le joueur. Les deux parties tournent la page, sans regret.

Demichelis retourne à Malaga

Libéré la semaine passée par l'Espanyol Barcelone, le défenseur central argentin de 36 ans a signé jusqu'en fin de saison avec le club andalou, dont il a déjà porté les couleurs de 2011 à 2013.

Notre avis : son expérience et sa connaissance du club vont faire du bien à Malaga.

Martin DemichelisImago

Faubert rebondit... en Finlande !

Et revoilà Faubert ! Sans club depuis son départ de Kilmarnock en fin de saison dernière, le polyvalent français de 33 ans a signé un an au FC Inter Turku, en première division finlandaise.

Notre avis : le bout du tunnel pour l'ancien Bordelais, qui n'a disputé que 9 matches depuis son départ des Girondins lors de l'été 2015.

Swansea enrôle un international suédois

Après avoir enrôlé l'ailier néerlandais du PSV Luciano Narsingh, le club gallois s'est attaché les services du latéral gauche suédois de Norwich, Martin Olsson (28 ans). Séduisant à l'Euro, ce dernier a signé jusqu'en 2019, avec une année supplémentaire en option. Le nouveau club de Paul Clement et Claude Makélélé a aussi officialisé l'arrivée du milieu anglais de Tottenham, Tom Carroll (24 ans).