Courtois, Delort, Séville : Les 7 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Le Real tente toujours pour Courtois, Conte s'oppose

Après avoir tenté sa chance il y a un an pour David De Gea, le Real Madrid souhaite à nouveau récupérer un gardien de luxe de Premier League selon The Sun. Les Merengue veulent rapatrier Thibaut Courtois dans la capitale espagnole à la fin de cette saison. Mais Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea ne l'entend pas ainsi et souhaite à tout prix conserver son gardien : "Courtois reste avec nous."

Notre avis : Chelsea ne laissera pas partir un des meilleurs gardiens du monde.

Frustré au Mexique, Delort a des pistes en Ligue 1

L'expérience mexicaine d'Andy Delort tourne ces dernières semaines au fiasco. L'ancien Caennais ne joue plus aux Tigres de Monterrey et il a exprimé son mécontentement dans les colonnes de Midi-Libre. "Je suis champion du Mexique mais j’ai un peu l’impression qu’il manque un bout de bonheur." Il intéresserait notamment le Stade Rennais, à la recherche d'un joueur offensif cet hiver avec le possible départ de Ntep et la présence de Sio à la CAN. Delort précise toutefois que ses dirigeants "assurent compter" sur lui.

Notre avis : Delort a encore le temps pour s'imposer.

Vers un retour en Italie pour Sirigu ?

En grande difficulté à Séville, Salvatore Sirigu pourrait quitter l'Andalousie plus tôt que prévu. En prêt pour une saison, le gardien italien ne joue pas et intéresse plusieurs clubs en Europe. Si le nom de l'OGC Nice a été évoqué récemment, Tuttosport avance ce vendredi une piste de l'autre côté des Alpes, à savoir Cagliari. Le club serait prêt à se séparer de son vétéran Marco Storari pour faire de la place à Sirigu.

Notre avis : C'est peut-être le meilleur moyen de le voir retrouver du temps de jeu et de l'exposition.

West Bromwich suit bien Schneiderlin

Autorisé à partir par son entraîneur José Mourinho, Morgan Schneiderlin était annoncé sur les tablettes de West Bromwich Albion. L'intérêt est désormais confirmé par le manager de WBA Tony Pulis. "Morgan est l’un des deux ou trois joueurs que nous observons a-t-il annoncé au micro de Sky Sports. Le plus important, c’est qu’il s’agit d’un deal avec un autre club. Il faut d’abord être respectueux et attendre avant d’avancer."

Notre avis : Ce n'est désormais plus qu'une question de temps, semble-t-il.

Sainté veut se renforcer chez un club de C1

L'AS Saint-Etienne est à la peine offensivement ces dernières semaines et va voir Oussama Tannane partir à la CAN cet hiver. Alors, pour se renforcer, France Football avance la piste de deux joueurs brésiliens : Wanderson et Cafu. Des noms qui pourraient vous rappeler quelque chose puisque les deux hommes évoluent à Ludogorets, club qui a privé le PSG de la première place de son groupe en Ligue des champions. Le meneur de jeu Wanderson (12 buts en 27 matches cette saison) serait la priorité des Verts, Cafu étant plus cher et plus convoité.

Notre avis : Encore en lice en Ligue Europa, Ludogorets ne laissera sans doute pas partir un de ses joueurs majeurs.

Séville veut encore piocher en Ligue 1...

Le FC Séville est passé spécialiste dans l'art de recruter intelligemment en Ligue 1. Et cela pourrait encore être le cas cet hiver. Le défenseur central de Nancy Clément Lenglet (21 ans) fait l'objet d'une offre de 5 à 6 millions d'euros selon l'Est Républicain. Le club espagnol souhaite Lenglet au plus vite mais le président lorrain Jacques Rousselot temporise pour trouver un remplaçant à son joueur. "Il faut trouver une solution qui satisfasse tout le monde. J’ai proposé un délai au 31 janvier au FC Séville. Je ne sais pas s’ils vont accepter car ils veulent Clément tout de suite."

Notre avis : Une belle affaire financière pour l'ASNL, même si on aimerait voir Lenglet plus longtemps en Ligue 1.

... mais ne veut plus de Trémoulinas

Benoit Trémoulinas vit un début de saison compliqué après sa grave blessure au ménisque. Toujours convalescent, le latéral gauche n'a toujours pas joué cet exercice et a fait perdre patience à son club le FC Séville. Selon ABC de Sevilla, l'ancien Bordelais pourrait même être libéré de son contrat dès cet hiver si aucun club ne souhaite le recruter.

Notre avis : S'il est suffisamment remis, il pourrait être une très belle pioche.