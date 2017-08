Coutinho, Asensio, Dembélé : les 20 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Liverpool repousse une nouvelle offre pour Coutinho

Suite du feuilleton Coutinho au Barça ce vendredi, avec cette annonce commune de plusieurs médias anglais tels que la BBC, Sky Sports ou encore le Times. Liverpool aurait reçu, mais surtout refusé, une troisième offre du Barça pour Coutinho de 90 millions d'euros, plus 40 de bonus, soit potentiellement 130 millions. Un refus qui s'inscrit dans la continuité du discours officiel des Reds, qui avaient annoncé la semaine passée dans un communiqué que le Brésilien ne serait pas vendu cet été.

Notre avis : SI le Barça veut avoir une chance de conclure ce dossier, il va devoir considérablement augmenter la part fixe de son offre.

L'agent de Draxler tape du poing sur la table

Jeudi, Mundo Deportivo assurait que Julian Draxler avait été offert au Barça par son agent, qui répète lui depuis une semaine que son poulain va rester à Paris. En Allemagne, une mauvaise traduction d'un article de l'Equipe a mis le feu aux poudres et relancé les rumeurs de départ de l'international allemand, envoyé aussi bien à Dortmund qu'à Arsenal. Sur Sport1, l'agent de Draxler a de nouveau écarté ce vendredi toute idée de départ du PSG de son protégé : "Nous ne faisons pas attention à ce qui est écrit. Il n’y a aucun changement. Si quelqu’un écrivait en précisant "j’ai eu cette information de la part de Nasser Al-Khelaïfi", alors je le prendrais en considération, j’aurais une conversation avec le président et ce sujet m’intéresserait. Mais encore une fois, il n’y a aucun problème. Donc tout est dit."

Notre avis : Sauf offre énorme de dernière minute, Draxler va rester au PSG.

Messi veut Di Maria au Barça

La piste barcelonaise pour Angel Di Maria se confirme. L'Equipe indique son édition de vendredi que Lionel Messi souhaite l'arrivée de son compatriote au FC Barcelone. Mais, toujours selon le quotidien sportif, une éventuelle vente du milieu offensif argentin du PSG n'est envisagée qu'en "dernier recours", comme pour Lucas d'ailleurs, en fonction de l'évolution des dossiers concernant Fabinho et Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens voudraient gérer en priorité les départs de Serge Aurier, Hatem Ben Arfa et Grzegorz Krychowiak après avoir bouclé celui de Blaise Matuidi à la Juventus Turin pour 20 millions d'euros.

Notre avis : On l'a dit hier, il serait très surprenant que le Barça donne le moindre centime au PSG suite à l'épisode Neymar.

Diego Costa met la pression sur l'Atlético Madrid

Toujours exilé au Brésil, Diego Costa a accordé un nouvel entretien à ESPN ce vendredi. Le buteur de Chelsea assure ainsi que si l'Atlético Madrid ne trouve pas d'accord avec les Blues, il n'écarte finalement pas l'idée de rejoindre un autre club : "J'ai prouvé que je tenais à l'Atlético et que j'étais intéressé pour y retourner. Mais si l'Atlético et Chelsea ne trouvent pas un accord et que l'Atlético ne fait pas un gros effort, je peux aussi rejoindre une autre équipe qui mise sur moi." S'il privilégie un retour à l'Atlético, Diego Costa semble assez pessimiste : "Je sais que l'Atlético est prêt à faire un effort, mais s'il faut payer ce que Chelsea réclame, ça ne se fera pas." Selon la presse anglaise, Chelsea réclame 55 millions d'euros là où l'Atlético ne serait disposé à en débourser que 33. Sachant aussi que l'Atlético ne pourrait pas faire jouer Costa avant janvier à cause de sa sanction. Diego Costa, que le Sun a annoncé dans le viseur d'Everton ce vendredi, a aussi ajouté : "Chelsea m'a proposé à plusieurs clubs. Mais j'ai été très clair avec eux. A partir du moment où l'entraîneur ne compte pas sur moi, je veux choisir ma destination. Je ne vais pas laisser Chelsea décider à ma place et me vendre au plus offrant."

Notre avis : Le football ne ressort pas grandi de ce bras de fer.

Le Real prépare une clause anti-PSG pour Asensio...

On se calme, le PSG n'a jamais eu l'intention de recruter Marco Asensio. Du moins, il n'y a jamais eu de rumeurs ou d'informations en ce sens et de toute façon, le Real Madrid n'a sans doute aucune intention de vendre son phénomène. Malgré tout, le jeune homme a été interrogé sur cette possibilité lors d'un entretien accordé au quotidien espagnol ABC. Ainsi, à la question "Combien le PSG devra dépenser pour vous recruter ?", le milieu offensif madrilène a répondu : "Merci, mais non." En Espagne, El Confidencial écrivait jeudi que le Real Madrid envisageait de blinder Asensio avec un nouveau salaire de 7 millions par an et une nouvelle clause "anti-PSG" de 500 millions d'euros. En juin dernier, Marca annonçait de son côté que le milieu offensif allait prolonger jusqu'en 2023 avec une nouvelle clause de 350 millions. Le Real Madrid n'a pour le moment rien confirmé.

Notre avis : Asensio est un trésor, que le Real Madrid a bien raison de vouloir protéger.

... et compte revenir à la charge pour De Gea ?

Ce n'est pas un serpent de mer, c'est un anaconda de l'océan ! Tous les mois, ou presque, la rumeur d'un transfert de David De Gea au Real Madrid refait surface. Alors que Zinedine Zidane a répété être très heureux avec Keylor Navas, le Sun (toujours lui) assure que le club espagnol va tenter de recruter le gardien espagnol d'ici le 31 août, en proposant 50 millions d'euros aux Red Devils.

Notre avis : De Gea rejoindra peut-être un jour le Real Madrid, mais pas cet été.

Le chassé-croisé Kondogbia-Cancelo se précise

João Cancelo devrait rapidement quitter Valence pour l'Inter selon La Gazzetta dello Sport. Les dirigeants milanais seraient tombés d'accord avec leurs homologues espagnols sur la base d'un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros pour le jeune latéral portugais. De son côté, Geoffrey Kondogbia devrait faire le chemin inverse et être prêté à Valence, avec une option d'achat de 25 millions d'euros.

Notre avis : Tout le monde est content.

Murillo arrive lui aussi à Valence

En plus du défenseur brésilien d'Arsenal Gabriel Paulista, dont l'arrivée pour cinq ans a été officialisée aujourd'hui par Valence, et donc celle de Geoffrey Kondogbia, le FC Valence est sur le point d'accueillir Jeison Murillo (25 ans), le défenseur central colombien de l'Inter Milan. Ce dernier est arrivé vendredi en Espagne pour passer sa visite médicale et devrait être transféré contre 13 millions d'euros selon La Gazzetta dello Sport. A l'Inter, Eliaquim Mangala est pressenti pour le remplacer.

Notre avis : Avec l'arrivée de Gabriel et bientôt de Murillo, Marcelino tient sa nouvelle défense centrale. Abdennour et Garay devraient bientôt partir.

Iturbe file au Mexique...

Né en Argentine, mais international paraguayen, Juan Iturbe va quitter l'AS Roma. Notamment annoncé proche de l'OL l'hiver dernier, l'attaquant sud-américain va signer aux Xolos de Tijuana, en première division mexicaine. Selon la presse italienne, tout est bouclé pour un prêt avec obligation d'achat de 5 millions d'euros. Iturbe avait été prêté en janvier dernier au Torino et avait encore deux ans de contrat à l'AS Roma.

Notre avis : Un joueur qui n'aura jamais justifié les 24 millions dépensés par la Roma en 2014.

... Vainqueur et Guilavogui aussi ?

En quête d'un successeur à Guido Pizarro, parti à Séville, les Tigres de Gignac pourraient allaient chercher leur futur milieu défensif en Europe. Selon ESPN, William Vainqueur (AS Roma), Josuha Guilavogui (Wolfsbourg) et Somalia (Toulouse) sont dans le viseur du club mexicain.

Notre avis : On espère que des clubs de Ligue 1 auront la bonne idée de récupérer Vainqueur et Guilavogui.

Sakho pour remplacer Evans ?

Alors que Manchester City tente de recruter Jonny Evans et compte formuler une nouvelle offre de près de 24 millions d'euros selon le Mirror, WBA semble déjà chercher son possible successeur. Selon la BBC, Mamadou Sakho est dans le viseur de West Bromwich Albion, lui qui n'entre toujours pas dans les plans de Klopp à Liverpool. Un intérêt confirmé par Sky Sports, qui précise toutefois que les Reds réclameraient 33 millions pour leur défenseur français, qui avait été prêté en janvier dernier (avec succès) à Crystal Palace.

Notre avis : Difficile d'imaginer que Liverpool trouve preneur pour Sakho à ce prix-là. Un bon joueur à relancer en tout cas.

Tottenham boucle sa première recrue !

C'est fait, les Spurs dégainent enfin le chéquier ! Muet depuis le début du mercato, Tottenham a confirmé avoir trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam pour la venue du prometteur défenseur colombien Davinson Sanchez (21 ans). Un transfert encore soumis au passage de la visite médicale et à l'obtention du permis de travail du joueur. L'Ajax a donné les détails de l'opération, il s'agit d'un transfert de 40 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Tottenham a précisé que Sanchez allait signer jusqu'en 2023.

Notre avis : Cela valait le coup d'attendre. Sanchez est l'un des joueurs les plus prometteurs de son âge à son poste.

Le Barça va recruter Mina

Prometteur défenseur central colombien, lui aussi, Yerry Mina évolue à Palmeiras, avec qui il s'est blessé récemment en même temps que le club brésilien a été éliminé de la Copa Libertadores. Âgé de 22 ans et culminant à plus d'1m95, ce puissant défenseur est dans le viseur du Barça, qui possède une option préférentielle sur lui à hauteur de 9 millions d'euros. Selon Sport, le club catalan vient de lever cette option. Initialement, il devait arriver en janvier prochain à Barcelone ou au plus tard à l'été 2018. Mais Mundo Deportivo envisage un autre scénario. Ne comptant visiblement pas sur Marlon et étant peu rassuré par les prestations de Mascherano et Piqué, le Barça pourrait récupérer Mina dès cet été afin d'étoffer un secteur défensif également composé de Samuel Umtiti.

Notre avis : Une bonne affaire en vue pour le Barça.

Moussa Dembélé ouvert à un transfert à l'OM

Marseille n'a pas abandonné la piste menant à Moussa Dembélé pour renforcer son attaque. Et le buteur du Celtic FC serait disposé à rejoindre l'OM selon les informations de La Provence. Le quotidien régional souligne toutefois que le prix estimé de l'attaquant de 21 ans, entre 20 et 25 millions d'euros, ainsi que la concurrence des clubs anglais sur ce dossier sont deux obstacles de taille pour les dirigeants marseillais.

Notre avis : Les obstacles sont de taille, mais le jeu en vaut clairement la chandelle.

Vidéo - "La piste Dembélé sera très compliquée à concrétiser pour l’OM" 01:00

Bordeaux pense aussi à De Préville

Nicolas De Préville suscite décidément les convoitises. Suivi par Rennes, l'attaquant lillois est aussi ciblé par Bordeaux selon Sud-Ouest. L'entraîneur girondin Jocelyn Gourvennec apprécierait la polyvalence de l'ancien Rémois, qu'il considérerait comme une solution pour compenser un éventuel départ de Diego Rolan.

Notre avis : Un très bon joueur, qui peut même dépanner dans les buts...

Nantes officialise Coulibaly

Pressenti depuis jeudi, le transfert de Kalifa Coulibaly (25 ans) à Nantes est officiel. Le buteur malien de La Gantoise, qui mesure pas moins d'1m97, rejoint les Canaris pour cinq ans. "C'est un joueur très grand, bon de la tête et qui dispose de grandes qualités, a confié l'entraîneur du FC Nantes, Claudio Ranieri. J'espère qu'il va nous apporter beaucoup." Il s'agit de la septième recrue estivale du FC Nantes.

Notre avis : Abondance de biens ne nuit pas, mais son profil d'avant-centre est relativement proche de celui de Sala.

Girona confirme le prêt de Kayode

Nous vous en parlions jeudi, c'est désormais officiel, Girona a obtenu le prêt du buteur nigérian Larry Kayode (24 ans), que l'Austria Vienne avait transféré hier à Manchester City. Il s'agit du cinquième joueur appartenant au club anglais à être prêté cet été à la formation espagnole, promue en Liga. Rappelons que les propriétaires de Manchester City sont sur le point de racheter Girona.

Notre avis : Les clubs satellites, c'est pratique.

Kévin-Prince Boateng rejoint Francfort

Kévin-Prince Boateng rebondit en Bundesliga, comme cela avait filtré dès mercredi suite à l'annonce de sa résiliation de contrat à Las Palmas. L'international ghanéen a signé trois ans avec l'Eintracht Francfort où il sera entraîné par Niko Kovac, avec qui il a joué à ses débuts du côté de l'Hertha Berlin. "Je suis désormais plus proche de ma famille, qui est à Milan", a notamment déclaré le joueur lors de sa présentation.

Notre avis : Une arrivée qui va compenser l'indisponibilité de Marco Fabian, absent pour plusieurs mois.

Un défenseur argentin débarque à la Fiorentina

On n'arrête plus la Viola ! Après avoir enrôlé avant-hier Giovanni Simeone et Cristiano Biraghi, la Fiorentina a annoncé ce vendredi le recrutement de German Pezzella, défenseur central argentin du Betis Séville. Âgé de 26 ans, cet ancien de River Plate a disputé 36 matches avec les Beticos la saison passée. Il est prêté au club italien avec une option d'achat estimée à 10 millions.

Notre avis : La Fiorentina continue de se renforcer intelligemment.

Le LOSC prolonge puis prête Terrier

Apparu à 11 reprises en Ligue 1 la saison passée, Martin Terrier (20 ans) file à Strasbourg, sous forme de prêt. A noter que le LOSC a d'abord prolongé le contrat de son attaquant international U20 jusqu'en 2021 avant de le prêter en Alsace.